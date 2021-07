Denuncian a la Policía y a Andrés Escobar por caso de civiles armados

Tras las escenas que se presentaron en el sector de Ciudad Jardín, en Cali, cuando civiles armados dispararon contra manifestantes en presencia de la Policía, en el marco del paro nacional, un abogado caleño interpuso una denuncia en contra de la institución y los hombres que realizaron estos actos, entre ellos el polémico Andrés Escobar.



Pero no solo es contra la Policía, también la denuncia radicada en la Fiscalía va dirigida el Ministerio de Defensa, como entidad de la que depende la Fuerza Pública.



Son decenas imágenes en video y fotografías recopilados por manifestantes, así como por periodistas -entre ellos los reporteros gráficos de este diario-, los que dan cuenta que civiles armados dispararon contra manifestantes en este sector de Cali mientras eran observados por hombres de la Policía.



Y eso fue verificado por organizaciones internacionales. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, dijo el 28 de mayo, cuando se presentaron varios casos, que corroboraron los videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía. Por esto, aseveró que el ministro de Defensa, Diego Molano, "debe dar una explicación urgente".



Uno de los casos más polémicos es el de Andrés Escobar, un empresario caleño quien fue grabado el 28 de mayo caminando por las calles armado.



Este civil disparaba mientras la Policía lo observaba. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Sin embargo, unos dos días después, tras haber sido identificado, el hombre aseguró en redes sociales que el arma que portaba no era un arma de fuego sino de fogueo y que su objetivo era disuadir a los manifestantes que pretendían quemar un CAI.



Dijo, además, que "“el camino no son las armas” y pidió excusas. Escobar, por ahora, está libre y hace unas semanas fue tendencia tras publicar fotografías en la playa.



Pero el caso de Escobar no es el único, por lo cual muchos ciudadanos caleños piden que haya justicia, teniendo en cuenta que en el marco del paro nacional, que comenzó el 28 de abril, han muerto más de 20 personas, entre civiles y policías.



"Hemos radicado, con Álvaro Herrera y Sebastián Mejía, denuncia penal contra la Policía Nacional y los civiles armados de Ciudad Jardín, incluido Andrés Escobar, por los punibles de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, tortura y otros", informó el abogado Sebastián Caballero en su cuenta de Twitter.



El caso de civiles armados, incluso con fusiles, ha sido rechazado por organizaciones sociales y entidades internacionales.



Incluso la ONU expresó su preocupación por los hechos ocurridos el 28 de mayo en la capital del Valle del Cauca. La entidad aseguró que era necesario "asegurar la vida e integridad de todas las personas. Llamamos a la calma y la no violencia".