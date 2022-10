A la misma hora que las autoridades seguían la ruta y buscaban los móviles de una masacre en la ladera del oeste de Cali, una recompensa de 100 millones de pesos estaba en la estrategia para determinar la procedencia de los criminales.



El ataque fue cometido por hombres que recorrieron el terreno de ladera para llegar y dejar heridas a siete personas, cinco de ellas murieron al recibir disparos.



La trepada de motocicletas solo fue un rumor al comenzar la madrugada en la ladera del oeste de Cali. Pero, según videos, eran al menos nueve hombres que avanzaron de una loma a la otra.

Usaban capuchas, gorras y ejecutaron un ataque fulminante contra quienes estaban a la 1:15 de la madrugada del martes en la esquina de uno de esos callejones del sitio ‘El Hueco’ entre Brisas de Mayo y Pueblo Joven, dos de los 12 barrios de la comuna 20.



En la estrecha calle 12 Oeste con carrera 53 quedaron sin vida los cadáveres de Carlos Andrés Jiménez, de 35 años; Arley Sánchez, de 34; Víctor Alfonso Castro Cabezas, de 27; y Esteban David Vásquez Ramos, de 23.

Carlos Andrés Jiménez y Víctor Alfonso Castro Cabezas, asesinados en ladera de Cali. Foto: Archivo particular

Dos de los presentes recibieron la mayor descarga y uno de ellos apenas fue alcanzado por un impacto, pero resultó fatal.



Según los primeros reportes, fueron usadas armas de calibre nueve milímetros.



Luis Enrique Aguilar, asesinado en ladera de Cali Foto: Archivo particular

Los dolientes lloraron su muerte en esa oscuridad mientras que allegados lograron llevar a Luis Felipe Aguilar, de 68 años, a un centro asistencial, pero dejó de existir en la sala de urgencias.



Luisa Fernanda Nieto y una adolescente, también con heridas de bala, quedaron bajo cuidado médico.



El alcalde Jorge Iván Ospina, quien llegó a dar acompañamiento a los familiares de víctimas, se dolió porque se cumplían dos años sin masacres en Cali. “No podemos permitir que se instale la criminalidad en la ciudad”, dijo.



Hay móviles en indagaciones: Una venganza de pandillas o red asociada con microtráfico o de una banda criminal. Las autoridades definieron 100 millones de pesos en busca de los responsables.



La directora Seccional de Fiscalías en Cali, Sandra Eugenia González, dijo que se priorizó la investigación de este caso violento.



El general Javier Josue Martin, Jefe del Servicio Nacional de Policía, advierte que una hipótesis es la acción por el control del tráfico de estupefacientes.



Allegados de uno de los jóvenes asesinados dijo que si bien era consumidor de droga no estaba metido en bandas y posiblemente estaría en un mandado de compra para algún conocido.



En este sector, entre los últimos casos se recuerda el del 20 de agosto cuando fueron hallados los cuerpos descuartizados de dos mujeres del vecino municipio de Yumbo. A fines de septiembre se denunció que desconocidos habían pintado paredes y elementos públicos con las letras CG, asociadas con el Clan del Golfo.



El lunes la alarma fue por el asalto al puesto de Salud de La Estrella, parte alta de la comuna 20, donde un hombre que usaba casco de moto les apuntó con arma a funcionarios de salud, a un cajero y hasta a pacientes para robarlos.



“Esta masacre y lo del puesto de salud no pueden dejarse pasar”, dijo Ospina, quien señaló que se quiere generar zozobra. Citó las estrategias de bandas que en la Costa Caribe y Antioquia llegan a dominar el microtráfico en un territorio, luego el transporte, se vuelven seguridad y ‘gota gota’.

Pero hasta ahora eso no se ha confirmado, aunque hay reportes de bandas criminales u ‘oficinas de cobro’ en sectores urbanos.



El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel William Quintero Salazar, dijo que la recolección de imágenes ha estado entre las tareas. También se indagan antecedentes de dos de los hombres asesinados.



El concejal Fernando Tamayo llamó al Gobierno a establecer acción multicriminal. No comparte que no se hayan dado masacres en dos años, habló de desplazamientos y señaló que las grandes estructuras quieren desplazar a jíbaros pequeños que han

tenido ese negocio en sectores de la ciudad.

En redes se cruzaban mensajes. Angelika Pertuz escribió: "Sabe que da dolor ver la juventud perdida en las drogas, delicuencia y el que quieren imponer maldad en los sectores, hoy son ellos, pero cuántas veces no se le dice al joven, haga caso, no salga, no haga daño a la gente, cambie, estudie, no sé exponga tan tarde en la calle".



Maguy Victoria apuntó: "Nadie sabe lo de nadie y el dolor ajeno se respeta, hoy son ellos mañana pueden ser los de uno...muy triste perder un ser querido y más de esa forma nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie".



Sandra Milena Toro expresó: "Que descansen en paz, mucha fortal3za para las madres que son las que sufren por sus hijos sean buenos o malos no dejan de ser los hijos".



Elias Bolaños anota: "La verdad duele mucho pero uno como padre tiene que poner autoridad en su casa un hijo no tiene que estar haciendo nada por fuera de su casa a altas horas de la noche".

