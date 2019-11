Empalmes y equipos de gobierno para Cali y el Valle

Los empalmes en los gobiernos de Cali y Valle del Cauca empezaron con menos tensiones que en otros procesos de cambio de mandato.

“Cero arrogancia, es amabilidad total, es asertividad total, es un gobierno que recibe al saliente y a futuro también deberá entregar la ciudad”, le pidió el médico Jorge Iván Ospina, a su equipo, antes de la reunión con el alcalde de Cali, Maurice Armitage.



“Tenemos los informes de la gestión de gobierno y es una información que entregaremos en el empalme”, dijo Armitage.

Ospina definió como ‘ordenado’ el primer vistazo a lo que presenta la actual administración.



El coordinador a nombre del alcalde electo es Jesús Darío González.



“La instrucción del Alcalde y de Jesús es recibir con mente amplia los informes, no somos un organismo de control y el proyecto es sacar adelante la ciudad”, dijo la exministra de Cultura Mariana Garcés, quien haría parte del equipo de trabajo del alcalde electo de la capital del Valle del Cauca.



Otro nombre dentro del equipo es el del economista Mauricio Cabrera, quien sostuvo: “No se viene como Adán al primer día de La Creación, sino para continuar con lo valioso y aplicar ajustes, pero no un borrón y cuenta nueva”.



Con Ospina también trabajará Fabiola Perdomo, exdirectora de Unidad de Víctimas. Ella dijo que “se construirá sobre lo construido, respetando a un interlocutor válido y valioso”.



En cuanto a Clara Luz Roldán anticipó que será un proceso tranquilo. “Venimos con una visión de continuar avanzando, de construir sobre lo construido”, dijo.



En su equipo aparece Carlos Felipe López, quien continuaría como gerente del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Indervalle). Es politólogo y especialista en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En 2012 fue coordinador de mercadeo de la Secretaría de Deporte de Cali, impulsando convenios con la empresa privada para eventos, como los Juegos Mundiales 2013 y el Campeonato de Atletismo de Menores de la IAAF Cali 2015.



El ingeniero industrial Julian Felipe Franco podría continuar como secretario de Turismo de la región.



La hija de la gobernadora electa, Claudia Posada, sería la gestora social.



La actual gestora social del Valle, Jimena Toro, ocuparía la cartera de Desarrollo Social y Participación. Ella ha sido líder de la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas), que trabaja por mujeres vulnerables. Este año recibió el premio Women Together de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



Jorge Enrique Sánchez se mantienen en Acuavalle.



CALI