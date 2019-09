Quien sea el alcalde pensaría en metro, pero hay obstáculos

Uno de los más grandes desafíos para quien se le mida a ocupar la Alcaldía de Cali es la movilidad.

Es un desafío cuyas expectativas cumplieron ya una década para la ciudadanía que ha esperado un servicio de transporte público, en este caso, el MIO, que pueda responder a sus necesidades de contar con más buses en una menor frecuencia de tiempo para llegar a sus destinos, sin tener obstáculos, inclusive, a la hora de tomar alimentadores del mismo masivo. Es así que esta carrera ya se aprieta para los nueve candidatos al principal cargo de la capital vallecaucana, en reemplazo de Maurice Armitage. En esta gran apuesta, en las campañas de los aspirantes Jorge Iván Ospina, Roberto Ortiz, Michel Maya, Alejandro Éder, Alexánder Durán, Danis Rentería, Gustavo Prado, Fernando Tolosa y Francined Cano, el metro se retomó como uno de los ‘caballitos en esta batalla’.

El tema volvió a surgir en Cali, después de hace más de 35 años, cuando en el país se empezó a hablar del tema (el primer diseño en Bogotá data de 1982).



Así mismo, ocho de los nueve candidatos señalaron que sí le apostarían al metro, algunos lo afirmaron con más certeza, entre ellos, Éder, Ortiz, Prado, Rentería y Cano, y que lo consolidarán para, inclusive, ponerlo en marcha durante su gobierno. Ortiz y Prado hablan hasta de un trazado en el trayecto. Éder de una Gerencia del Metro y Rentería, Tolosa y Prado lo dan por hecho. Pero Ospina, Maya y Durán no lo descartan, pero reiteraron que es un proyecto que no será sencillo y que será a largo plazo. Tolosa dijo que lo proyectará y le apuesta al tren de cercanías.



A su vez, la mayoría coincidió en que el metro no podría ser el único medio de transporte y necesita complementarse con un tren de cercanías para unir a Cali con municipios aledaños (Jamundí, Yumbo, Candelaria y Palmira), como lo ha venido proponiendo la gobernadora Dilian Francisca Toro desde hace cuatro años.

Ospina y Durán también coincidieron en que había que reforzar el MIO con obras puntuales en el oriente de Cali. Según ‘Cali Cómo Vamos’, en el primer semestre de este 2019, en el MIO se movilizaron 67,5 millones de pasajeros, cifra 4,2 por ciento inferior a la del mismo período de 2018.



Aunque todos están animados con el metro (metro ligero como mencionaron), el desafío será titánico y mucho más, luego de que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sostuvo esta semana que el Gobierno Nacional no podría financiarlo para Cali porque no hay recursos y habría que echar mano de un fondo de internacional.

Esto dijeron los candidatos a la Alcaldía de Cali



Michel Maya - Cali para Todos

“La idea es pensar en Cali para los próximos 50 años. Si hacemos el metro ligero, (en los próximos cuatro años lo podemos dejar contratado), cuando esté listo, los demás sistemas serían alimentadores, para que sea un sistema multimodal y no único. Ha pasado que se ha arrojado a la ciudadanía a manos de la moto, la piratería o los vehículos particulares”.



Alejandro Eder -Compromiso Ciudadano

“El metro será una realidad. Ya tenemos los estudios de prefactibilidad (...) necesitamos un alcalde que lo materialice. Para que el metro sea una realidad conformaré en Metrocali la Gerencia del Metro, estructurar 65 kilómetros, licitar y construir la primera línea entre Jamundí y el centro de Cali, y entre 8 y 10 años debe estar listo en su totalidad”.



Jorge Iván Ospina - Alianza Verde

“Tenemos que hace de Cali un Distrito Especial. Se debe consolidar con un tren de cercanías o un metro ligero. Pero hay que establecer una relación con ciudades hermanas, como Buenaventura. También hay que mejorar el MIO, para ello es necesario una troncal perimetral en el oriente que vaya desde La 14 de Calima hasta Valle del Lili por la calle 70”.

Michel Maya, Robert Ortiz y Jorge Iván Ospina candidatos a la Alcaldía de Cali. Foto: EL TIEMPO

Gustavo Prado - Reivindicación Étnica

“Cali tiene que construir el metro, utilizando los terrenos que ocupa la vía férrea. Su trazado sería entre el cruce a Puerto Tejada (sur) y calle 70, entre el río Cauca y la calle 25, y una línea elevada por la carrera 8, hasta calle 13.

El MIO y el tranvía serían alimentadores. Mientras se construye el metro, permitiré la prestación del servicio de busetas”.



Roberto Ortiz- Firmes con el Chontico

“En mi gobierno construiremos la primera línea del metro para Cali. Mejoramos la malla vial. Tendremos un sistema de transporte multimodal. Estoy firme con el metro para Cali, mejoraría la movilidad y el tráfico. Sí es posible tener metro para Cali, vamos a tenerlo y tener los municipios vecinos a la mano con el tren de cercanías”.



Alexander Durán - Movimiento Esperanza

“Es una apuesta de largo plazo que no quedó en el Plan de Desarrollo del Gobierno; mas no quiere decir que no se adelanten estudios y diseños para tenerlo a futuro. Cali necesita intervención ya y es terminar la Troncal del Oriente del MIO, convertir el sistema en multimodal y poner a funcionar el primer tramo del tren de cercanías para 2025”

Alex Durán, Alejandro Éder y Fernando Toloza son candidatos a la Alcaldía de Cali. Foto: EL TIEMPO

Danis Rentería - Colombia Justa Libres

“Debemos visualizar la ciudad a 50 años. Es por esta razón que en mi programa de gobierno propongo la creación del metro de Cali y es un compromiso dejar su licitación y construcción.

Además, haremos todo el esfuerzo con la Nación para que en conjunto construyamos el tren de cercanías que una a Cali con municipios aledaños”.



Francined Cano – Aico

“Le apuesto al tranvía como una medida de desarrollar en Cali y también le apostaría al metro, como también a las extensiones del MIOCable, como también ha pasado en ciudades capitales del mundo. Pero adicional a estos sistemas, el tren de cercanías. Como alcalde de Cali buscaré articular con la Gobernación y los demás municipios”.



Fernando Toloza – MAIS

Como proyecto a futuro sí, pero en este momento en el Plan de Desarrollo no quedó incluido metro para Cali. O sea en mi gobierno lo proyectaré. Haremos el tren de cercanías En el Plan de Desarrollo Nacional no quedó la ley de metros. Por el tema del 70 por ciento financiado por Gobierno Nacional.

Danis Rentería, Francined Cano y Gustavo Prado son candidatos a la Alcaldía de Cali. Foto: EL TIEMPO

CALI.