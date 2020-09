¿Quién es la mujer a la que en pancartas le piden perdón y regreso?

"Caro, me duele perderte, no aguanto tanto tormento”, es uno de los mensajes que conductores y transeúntes observan en lo alto de un puente peatonal en Cali.

“Caro, mi alma a gritos pide tu perdón, me duele perderte”, es otro de los mensajes que han sido difundidos en redes sociales como un ruego al que la población se ha unido para que 'Caro' dé una respuesta y que perdone a quien los puso.



Algunos de los pendones están en el puente peatonal de la calle Quinta con carrera sexta y otro en el sur de la ciudad, en el puente de la autopista con 44.

El clamor desesperado en el puente de la autopista Suroriental. Foto: Twitter de Miguel Ángel Palta

Algunos ciudadanos en sus redes sociales, se dirigen a 'Caro', la enigmática mujer y hasta han dicho que posiblemente, "la embarrada fue muy grande".

Caro donde estas te buscan — Juan David Cardona (@JuanCardona901) September 3, 2020

Hay quienes hablan de que una petición desesperada y algunos aconsejan a no estar rogando en público.

Ni Delia Fiallo se atrevió a tanto...



Arrepentimiento nivel Corín Tellado. 🤣 — Oscar Nain Osorio R. (@oscarnain) September 3, 2020

Otras personas creen que se trataría de una nueva campaña publicitaria, puede ser de algún producto o algún movimiento cívico o político.



