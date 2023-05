El rastro de Jhon Sebastián Grueso Vásquez se perdió en el Valle del Cauca desde hace más de seis años. Hay quienes lo recuerdan por su paso en un centro educativo y se asombran al saber su trágica muerte en Santiago de Chile.



Es el segundo vallecaucano asesinado este mes en el país austral. Hace 10 días Milton Domínguez, quien afrontaba una discapacidad, fue muerto a golpes en un episodio en el que aparecen integrantes de la Armada en el norte chileno.



En Amaime, un corregimiento en los municipios de El Cerrito y Palmira, hay quienes dicen tener alguna referencia del joven flaco que estuvo en una institución educativa local en esa región del suroriente del Valle del Cauca.



Se sabe que hasta el 2013 pasó por esas aulas, aunque no habría completado su formación.



Le perdieron el rastro desde hace unos seis años. Por los datos recogidos entre autoridades chilenas por esos días estaba entrando a territorio de ese país en la romería de colombianos y venezolanos que ha llegado en bus y hasta a pie a buscar un mejor futuro.



Grueso Iba de turista en ese ingreso de 2017, cuando ya estaba crecida la cantidad de migrantes en busca de trabajo y otros negocios, incluido el llamado préstamo de cobro diario, conocido como 'gota gota'.



Pero habría estado trabajando en una barbería y lo denunciaron ante la falta de documentación. No está detallado si eso lo llevó a unas andanzas que le pasaron su factura.



En un par de años en ese país se vio envuelto en un acto de hurto con violencia. En diciembre de 2020 sería la condena.



El periódico La Tercera de Chile precisa que "el joven ingresó como turista en 2017 y dos años después fue condenado por robo con violencia, delito por el cual cumplía su pena bajo libertad vigilada".



#ALERTA🚨| Revelan identidad de descuartizado de la Alameda:



El amanecer del domingo 28 de mayo, Carabineros de Chile fue alertada por el llamado de un taxista sobre un hecho sospechoso en la Alameda, entre Avenida España y Abate Molina, centro de Santiago de Chile.



En ese sitio se reportó el hallazgo del tronco, un muslo y los brazos amarrados entre sí con una cuerda, a la altura de los puños.



Luego en otro punto del centro, intersección de Serrano con Santa Isabel, se encontró la cabeza de la persona asesinada en una caja de cartón.



De acuerdo con medios de Chile, Felipe Olivari, fiscal a cargo de la investigación, informó que el cadáver se halló sin cabeza y con las piernas cortadas a la altura de las rodillas, además de tener sus manos atadas con una cuerda.



La Policía detalló videos en los que se apreciaría un carro en el que viajaban tres personas. En el punto del hallazgo se bajó un hombre, abrió la cajuela y arrojó la caja.



En la calle Cóndor fueron halladas las piernas dentro de una bolsa de nylon.

En los seguimientos se llegó a un domicilio en la misma calle Cóndor con San Francisco, donde un video mostraría que cuatro personas, entre ellos una mujer, salían de una casa y entraban en un automóvil blanco presuntamente cargando una caja y otros envoltorios.



Según los medios de Chile, el teniente Bruno Hiche, del departamento de Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), dijo que "se pudo comprobar que la identidad del cuerpo se trataría de un joven de nacionalidad colombiana de 24 años".



Los medios chilenos dicen que la Fiscalía solicitó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una orden de entrada y registro al domicilio, donde no encontraron habitantes,



Pero en el tercer piso fue descubierta “evidencia de interés criminalístico”, en particular en un baño.



Los investigadores revisan si detrás del crimen están agrupaciones criminales, como los venezolanos del Tren de Aragua, los colombianos de Los Espartanos y los peruanos de Los Pulpos.



Pero no se ha descarta que una diferencia personal con unas personas, entre ellas una mujer, habría precipitado el crimen.

El Consulado de Colombia informa que ya está al tanto del caso y estableció comunicación con familiares del connacional para efectos de prestar la asistencia requerida en el proceso de repatriación FACEBOOK

La Cancillería colombiana informó que tiene contacto con los familiares de Grueso y avanzaría en la repatriación del cadáver.



El comunicado dice que "en relación con el fallecimiento de un ciudadano colombiano el pasado fin de semana en Santiago de Chile, el Consulado de Colombia informa que ya está al tanto del caso y estableció comunicación con los familiares del connacional para efectos de prestar la asistencia requerida en el proceso de repatriación y mantenerlos al tanto de la información que suministren las autoridades locales sobre los hechos ocurridos".

