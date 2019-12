¿Quién es el sindicalista que tuvo alegato con policía en Cali?

El líder sindicalista Wilson Sáenz Manchola, quien es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en el Valle del Cauca, quedó en medio de una polémica por los ánimos acalorados durante una de las concentraciones que se vivió en el nororiente de Cali, el pasado miércoles, dentro de las nuevas movilizaciones del paro nacional.

Tras la discusión con uno de los policías que quedó grabada en un video, siguen los señalamientos contra el sindicalista, quien es nacido en Teruel (Huila).



Inclusive ya existe una denuncia formal en contra de Sáenz Manchola en la Fiscalía por este alegato con un improperio que ha sido calificado de tono racista en contra de uno de los policías que estaba en el lugar.

Tiene 48 años y nació el 2 de febrero de 1971.



En datos suministrados, el 14 de diciembre de 2015 a la Fiscalía, tras una denuncia por amenazas de muerte en su contra que formuló con otros líderes sindicalistas en ese entonces, Sáenz indicó que su profesión es bibliotecólogo.



Algunos allegados señalaron que es un líder que ha defendido no solo las causas del sindicalismo, sino de ciudadanos y sus derechos. Comprenden el grado de la agresión verbal que fue grabada en un video y que ha sido difundida en redes sociales, sin embargo, manifestaron que el presidente de la CUT estaba defendiendo el derecho a la protesta social y que los ánimos se calentaron en ese momento con un policía y luego con una uniformada que trataba de disipar la discusión.



Hasta el momento, la CUT no se ha pronunciado. EL TIEMPO se comunicó con el dirigente, tras contactar a la Central Unitaria, buscando conocer su postura frente a lo ocurrido este miércoles. Hasta el momento no ha habido respuesta.



Hace cuatro años, cuando Sáenz denunció las amenazas de muerte, indicó su preocupación por los acuerdos de paz en La Habana, en Cuba, entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. En declaración a la Fiscalía por esas amenazas, Sanz sostuvo que hubo un evento en Cali, en el cual se buscó manifestar la importancia de que "para que haya una paz verdadera deben haber garantías laborales para los trabajadores", por el cierre de empresas y despidos que consideraba sin justa causa en ese momento en el Valle del Cauca.



En 2018 se postuló, nuevamente, para dirigir la CUT en el Valle del Cauca, dentro de un proceso de votación en esta organización sindical.



Debido al incidente del miércoles y la grabación, personas por Twitter y Facebook han mostrado su rechazo a los insultos que se escuchan de parte del sindicalista, considerados de racistas. En la cuenta de Facebook del presidente de la CUT del Valle también hay reacciones contra el activista con algunas agresiones hacia él.



En 2011, el activista sindical denunció un intento de homicidio en su contra. A la Fiscalía señaló que el 19 de julio de ese año, un hombre afrodescendiente le apuntó a la cabeza con un arma de fuego. En el forcejeo, según la denuncia de la época, el sindicalista quedó herido en un pie.



