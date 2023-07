"En el pasado, cometí muchos errores, pero Dios y la vida te regala nuevas oportunidades… Perfecto? Nadie, comete errores? Todos. Entonces por qué me señalan tanto?", dice el modelo Giuseppe Benignini.



Él compartió la imagen de Pasarela de Inclusión con Karol Bastidas, una estudiante que perdió los brazos en una descarga eléctrica en su casa, en Yumbo.



Guiseppe Benignini, modelo nacido en Venezuela con ascendencia italiana y radicado en Colombia, fue elegido para la imagen de la pasarela de Inclusión y Cali Distrito Moda.



Es una alegría para el modelo que no ha querido dejar su carrera, aunque no niega que ha intentado concretar su emprendimiento.



Las fotografías estuvieron a cargo del vallecaucano Niko Mondi, el vestuario de Croquis by Margarita Yepez y GDC, el Styling en las manos de Rubén Echeverry y la Producción realizada por Andrés Martínez.



Para llegar a esos momentos de aparecer en un evento internacional, Benignini ha cruzado por más de un contratiempo y hasta polémicas.



De Venezuela salió y, en viajes hasta a pie, llegó hasta a Perú. Allá tuvo distintos intentos de conseguir la subsistencia.

Guiseppe Benignini y Micheile Soifer Foto: América Televisión Telenovelas

En su intención de ser modelo conoció a Michelle Soifer, cantante, bailarina, actriz y personalidad de televisión peruana.



El romance surgió en 2019. A Benignini algunos medios lo trataban como 'cargacarteras' al ser asistente en las presentaciones de la cantante de éxitos como Mi alma bella, No te perdonaré, Ay mi moreno y Bombón asesino.



Los medios dicen que la relación con quien llamaban 'El principito' terminó en 2019 en medio de comentarios sueltos.



En Perú han circulado las polémicas con Magally Medina, conductora de televisión, que publicó actos de Benignini, quien acudió a responder en vivo en enero de 2021 y el espacio terminó en discusión.



El modelo y pizzero se fue meses después para Bolivia. En el programa de Medina se aseguró que dejaba deudas en el Perú.



Benignini respondía que a Perú y a los peruanos les agradecía haberle recibido y aseguraba que sus conflictos eran con críticos.



"Yo no estoy hablando del Perú entero, estoy sumamente agradecido con Perú por todas las cosas que me dio, tanto buenas, como cosas malas que me sucedieron también", escribía.



A los críticos les respondía: "Nada me afecta porque ninguno de ustedes ni me da de comer, ninguno de ustedes no me mantiene, todo lo que he tenido y lo que tengo y lo que pueda tener más adelante, es con mi esfuerzo, con mis ganas y con salir adelante", apuntaba por esos días.



Luego se le perdió la pista. En Bolivia, Benignini intentó con un negocio de pizzas.

En octubre de 2022 publicó un video de reencuentro con la mamá: "No tengo palabras para describir este momento. Te Amo con todo mi corazón gracias por estar nuevamente conmigo después de 7 años que no nos veíamos".



En enero de este año, a través del espacio Magally, La Firme, se divulgó que Benignini estaría ofreciendo fotos íntimas y servicios sexuales a través de Telegram. Para ello, uno de los participantes en la producción televisiva compró algunos de los contenidos.



Ante la publicación, Benignini, en redes, publicó: "Por lo que me mandaron anoche y pude ver un poco en redes que compraste mi material y te lo disfrutaste con los de tu producción".

En Colombia ha hecho videos para redes en los que aparece con perfomance de 'Buscando trabajo'.



En otros se aprecia cuando desfila por una calle al lado de un trabajador del reciclaje con su carreta.



También se sube a un bus de un sistema masivo y presenta un desfile por el pasillo de uno de esos vehículos.

Guiseppe Benignini desfila en bus de transporte masivo. Foto: @giuseppepizza1997

"En el momento que apuntes tu dedo para señalar, recuerda que tienes cuatro señalándote a ti mismo", dice el modelo que agradece haber sido la imagen de un evento por la inclusión.



Guio Di Colombia, director de Cali Distrito Moda y presidente de la Cámara Vallecaucana de la Moda, dice que "es un modelo que ha sufrido la xenofobia en muchas pasarelas y eventos por su origen".



"Como migrante no ha sido sencillo, así tenga el nivel para estar en pasarelas. Quisimos incluirlo porque la inclusión no es solo por capacidades diferentes, sino por lo que se vive entre países y culturas", anota



Benignini apunta: "26 años aprendiendo de la vida, con sus bajas y alta pero siempre para adelante, Gracias Dios por bendecir mi vida y enseñarme que a pesar de que me he alejado de ti, tú nunca te has alejando mi".

