¿Quién es el joven médico que desapareció en una zona de conflicto?

El hospital Nivel 1 de Argelia, Cauca, trabaja solo con urgencias a la espera de noticias sobre Sebastián Reina. En ese municipio, el joven médico desapareció en extrañas circunstancias, un hecho que ha sacudido a la comunidad a tal punto que una doctora decidió renunciar a su cargo por los sucesos violentos y delictivos que están azotando al pueblo en las últimas semanas.

Fue hace menos de un año, en diciembre del 2017, cuando Sebastián Reina Narváez celebraba su grado como médico en la Universidad San Martín, ubicada en el sur de Cali.



Dos meses después, por sorteo, Sebastián fue asignado para su año rural en Argelia, un municipio que antes de la desmovilización de las Farc era golpeado a diario por ataques y muertes violentas por el conflicto armado, además de la mezcla de narcotráfico y minería ilegal.



Reina decidió asumir esa misión porque es su vocación. No obstante, muchos de sus allegados le alertaron sobre los riesgos que hay en esa localidad aledaña al río San Juan de Micay.

El joven llegó en mayo a ponerse su bata de médico en el Hospital Nivel 1 de Argelia, donde empezó a ganarse la confianza de la comunidad por su amabilidad y servicio.



Sobre su desaparición es poco lo que se conoce. En la noche del jueves primero de noviembre salió con otros tres médicos a practicar deporte y en el camino habrían recibido una invitación a celebrar un cumpleaños.



El festejo se prolongó hasta las 4:00 de la madrugada del viernes cuando el joven se fue solo a su domicilio, a unas cinco cuadras de donde se realizaba el festejo. Escuchaba música desde su celular durante el recorrido.



Sin embargo, Sebastián nunca llegó a su lugar de residencia. La alerta empezó solo hasta la tarde del viernes, cuando no apareció para cumplir su turno en el hospital.

La @FiscaliaCol no puede decir que hay que esperar al martes para buscar al médico Sebastián Reina. Si el Estado lo manda a hacer el rural, debe importarle su vida. No es un celular, es un ser humano, por Dios — Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm) 3 de noviembre de 2018

La familia decidió viajar el sábado, pero existía la complicación de que no habían pasado 36 horas para denunciar la desaparición. Sin embargo, ese mismo día se activó la búsqueda.

La comunidad, agradecida por los servicios de Reina, salió con megáfonos a pedir que se ayudara a localizarlo en la cabecera, El Plateado y otros puntos del área rural.



En medio de la angustia, una médica presentó su renuncia y los colegas solo están prestando los servicios d urgencias a la espera de encontrar al médico.



El secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, dijo que se pidió apoyo a la Policía, el Ejército, la Armada y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán para que envíen comisiones especializadas a buscar en el río, cuyos niveles se han incrementado por las fuertes lluvias.

Sebastián Reina Narváez médico de la @USanMartinCO Cali se encuentra desaparecido, ayudemos todos a encontrarlo.🙏 pic.twitter.com/fyn8UOrGvb — Mayra Vieira Cano (@MVieiraCano) 3 de noviembre de 2018

En el municipio corrió una versión sobre el hallazgo de unas pertenencias al lado del río, pero eso no fue confirmado.



Por su cuenta, colegas ofrecieron una recompensa de cinco millones para quien aporte datos que ayuden a localizar a un médico que no le negó sus servicios a un municipio golpeado por la guerra.



En las últimas semanas varios sucesos han generado zozobra en Argelia, el municipio durante y después del proceso de paz con las Farc vivió momentos de tranquilidad. En julio en una vereda del pueblo abandonaron los cadáveres de siete personas, mientras que a finales de octubre unos 500 habitantes retuvieron a unos 60 soldados que realizaban un operativo contra un cristalizadero de droga.



Otro de los hechos que mantienen alerta a las autoridades es el del asesinato de la líder social María Caicedo Muñoz, secuestrada 20 de octubre por un grupo armado no identificado. Su cuerpo fue hallado una semana después en un río.



CALI