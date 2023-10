Dilian, nueva gobernadora del Valle: fiel al Rosario y fanática de la música colombiana

Por lo general, cada vez que Dilian Francisca Toro se sube al carro en que se desplazará a algún destino específico empieza a rezar el Rosario. Así lo ha hecho con su único hijo o con quienes comparte el vehículo, incluyendo a sus escoltas y al conductor.

“Lo reza todos los días. Tuve que aprender el Rosario porque si vamos en el carro debemos responderle. Además es una gran devota de la Virgen de Fátima”, cuenta Julio César Caicedo Toro, de 22 años e hijo de la exsenadora y quien fue presidenta del partido de la U hasta este 2023, antes de tomar la decisión de volver al ruedo político por la gobernación del Valle.



Su hijo lleva el nombre del padre, también exsenador, y esposo de la excongresista, quien quiere superar los 513.000 votos que le dieron la victoria cuando por primera vez llegó a manejar el departamento, del 2016 al 2019 con su despacho en el palacio de San Francisco, en el centro caleño.

Dilian Francisca Toro, en la ladera de Siloé Foto: Archivo particular

Vivió en Brasil, en la década del 90 y hasta quería quedarse. La médica y cirujana de la Universidad Libre de Cali adelantaba su especialización en Medicina Interna, en Río de Janeiro.



En ese momento no se le había pasado por la cabeza seguir los pasos de su abuelo, el conservador, Hernán Toro, quien repetidas veces fue alcalde de Guacarí, un municipio que no llega a los 50.000 habitantes y que está en el corazón del Valle del Cauca. Fue allí, donde Dilian Francisca nació. Fue el 7 de enero de 1959.



El padre de ella, Luis José Toro, fundador y quien fue rector de la Escuela Normal de Guacarí, le dio ejemplo de cómo la educación es uno de los pilares del desarrollo de toda una región. La bautizó como Dilian, inspirado en una película inglesa.



La madre, Bertha Torres, era ama de casa y fue quien impulsó a su hija en el servicio social. De hecho, su casa se volvió en el lugar a donde llegaban personas buscando ayuda, donde la madre era reconocida como una lideresa en su natal Guacarí y donde también se destacó porque su hogar era un santuario de orquídeas.

Dilian Francisca Toro, cuando fue la directora del partido de 'la U'. Foto: Prensa partido de 'la U'

En esa época de adolescencia, Dilian Francisca recibió clases de música del maestro de pasillos Lizandro Varela. Le enseñó a tocar la guitarra, el tiple y la bandola, al punto de que hizo parte de una estudiantina, en la que era vocalista. Sin embargo, cuando el grupo recorría el pueblo, cantando de casa en casa, Dilian no participaba porque su papá no le daba permiso. Llegó a cantar Honores a Popayán con toda destreza. Hoy, ella suele cantar y una de las canciones que más tararea porque le gusta es el vallenato Regreso a mi pueblo.



Fue en el seno de ese hogar donde empezó el sueño de ser médica y se consolidó cuando se graduó de bachiller del Liceo Femenino de Buga.



Así lo hizo. A su regreso de Brasil, como médica, en enero de 1992, Dilian llegó a montar su consultorio, al tiempo que avanzaba su campaña por la alcaldía de Guacarí, porque la familia le insistió en ese llamado. Y ganó. Se posesionó en junio de ese año. Pero el consultorio lo abrió en Cali, donde prestaba atención a sus pacientes durante tres veces a la semana.



La candidata por la Gobernación asegura que ser médica ha sido uno de sus mayores orgullos, como lo es su familia.



Nunca se ha desligado de su carrera. Asegura que le importa la salud de los colombianos y es por eso que al terminar su período de alcaldesa de Guacarí pasó a ser secretaria de Salud del Valle durante el mandato de Germán Villegas y después asumió el reto de que Guacarí se convirtiera en el primer municipio del país que implementó el régimen subsidiado con la Ley 100.



“Mi mamá es una mujer muy disciplinada que empieza el día, casi siempre, a las 5 de la mañana con clases de yoga o entrenamiento físico y trabaja de 7 de la mañana a 9 de la noche”, dice el hijo. “Es una mamá estricta y, a la vez, una buena amiga con quien converso de todos los temas y le consulto importantes decisiones”, anota.



“Y aunque cuida mucho su alimentación cae en una de sus mayores tentaciones: el arroz con leche o una marranita vallecaucana”, agrega.

Dilian Francisca Toro, en un foro de la Contraloría sobre el sector salud. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

Dilian ha tenido altos y bajos. Quizás, uno de los momentos más difíciles en su vida fue haber sido detenida durante más de un año en la sede del Centro de Estudios de la Policía, en Bogotá para luego quedar en libertad y absuelta de fraude procesal y parapolítica. Es por eso que esos momentos son dolorosos porque su hijo tuvo que verla detenida y luego vivió con él y su esposo una de las más grandes alegrías, cuando fue declarada inocente y la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó el caso.



Dilian nunca perdió la fe. Siempre rezaba, siempre con el Rosario en mano, como mujer espiritual que es.



Su hijo afirma que la mamá es una mujer íntegra que ha salido adelante, pese a los ataques que recibe constantemente.

Dilian Francisca Toro. Foto: Archivo particular



De hecho, Dilian le dijo a EL TIEMPO recientemente sobre si fue una ventaja ser la única mujer candidata a la gobernación del Valle en 2023: “No lo creo, desde mi punto de vista, es una muestra del poco espacio que tenemos las mujeres en la participación en política. Parte de ello se debe a la violencia política que se ejerce contra nosotras, algo que he sentido en esta campaña, en la que insultos, descalificaciones y calumnias, por parte de contrarios políticos y sus seguidores, son el pan de cada día. De otra parte, no creo que ganar la Gobernación es por ser mujer, sino porque tengo la experiencia y la autoridad para liderar a mi departamento, hacer que recupere la seguridad, y avance hacia el desarrollo y bienestar de su gente”.



Por ello no ha dejado sus correrías en el Valle del Cauca. “Con ella nos hemos recorrido el departamento completo, al menos 100 veces y conocemos todos sus municipios”, dice Yolima Bolaños, quien ha sido una de las personas más cercanas en esta campaña política.



“Le gusta escuchar a la gente más que hablar. La emocionan las historias de las personas que, con trabajo duro, han salido adelante y apoyan a otros”, agrega Bolaños.



“Nos ha repetido qué su gobierno va a ser de mucho trabajo y asegura que los consejos de gobierno serán a las 5:30 de la mañana, todos los lunes”, dice la comunicadora, reiterando el llamado que le hace Dilian: “Soy una mujer que ama el Valle, tengo experiencia y autoridad”.



Otra de las frases que la vallecaucana repite es: “Cuénteme que necesita que si yo le puedo ayudar le digo y si no es posible también se lo digo”.



A Dilian también le gusta el deporte. “Ella y mi papá empezaron a montar bicicleta juntos, y mi mamá ha hecho un máximo de 50 kilómetros en ruta”, dice Julio César, orgulloso.



“Como toda mamá al final del día hacemos lo que nos gusta, vemos televisión juntos”, concluye el hijo.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI