La enfermiza mente criminal del asesino serial colombiano en Chile

Diego Alexander Ruíz Restrepo, es un joven colombiano de 30 años que fue capturado en Chile en la noche del lunes 9 de noviembre tras ser señalado de asesinar a ocho personas en ocho días en el barrio Meiggs, centro de la capital chilena.



Al Colombiano lo acusan de ser el asesino de ocho personas, varios de ellos habitantes de calle, a quienes abordaba y atacaba con cuchillo mientras dormía.



Para Belisario Valbuena, psicólogo forense especialista en perfilación y análisis de conducta criminal, el comportamiento de Ruíz Restrepo no es el común en un asesino en serie.



"Lo que más me llama la atención es lo impulsivo que es al cometer los homicidios, es decir, que tenga cerca de ocho homicidios en una semana está diciendo que es alguien bastante impulsivo que tiene una compulsión con un perfil victimológico muy específico, ya que todos son habitantes de calle y no hay una discriminación por género", indica el doctor Valbuena.



Según el diario local La Opinión de Chile, el primer homicidio se registró a las 6:15 horas de la mañana del 1 de noviembre pasado, cuando habría apuñalado en reiteradas ocasiones a Carlos Rivas, ciudadano colombiano oriundo del Cauca y en situación de calle, quien recibió varias estocadas mientras dormía, aunque otras versiones aseguran que fue producto de una riña.



Luego, alrededor de 25 minutos después, antecedentes policiales aseguran que Ruiz habría hecho lo mismo con un adulto mayor de 64 años, también mientras la víctima dormía. Además, según la Policía de Chile, durante la madrugada del 8 de noviembre Ruíz habría asesinado a cinco personas en un lapso de 3 horas.

"Me atrevería a decir que él escogió a habitantes de calle porque son personas a las que no las extraña una familia como tal, muchos de ellos no se pueden ni siquiera identificar", indica el doctor Valbuena.



Desde hace siete años, Diego Alexander Ruiz Restrepo se fue para Chile, donde trabajó en distintos oficios, pero en la mayoría del tiempo en tareas relacionadas con la construcción.



El colombiano, entonces de 22 años, estudió en la institución educativa Carlos Holmes Trujillo, en la comuna 15, en el Distrito de Aguablanca, oriente de Cali.



Quienes lo conocieron en Chile dicen que Ruíz tenía un nivel de conflictividad y se habría visto envuelto en discusiones, al punto de que era frecuente que amenazara a sus vecinos con arma blanca. Ese comportamiento sería algo diferente al que se le conocía cuando estaba residenciado en Cali.

Diego Alexander Ruíz Restrepo, caleño de 30 años, sería el presunto asesino serial del barrió Diego Meiggs, en Santiago de Chila. Foto: Captura de video del noticiero '24 Horas' de Chile

Allegados de la familia de Ruíz Restrepo en Cali, aseguraron a este medio que su familia es muy querida en su barrio y son conocidos por su fe cristiana y sus constantes ayudas a la comunidad. De hecho, señalaron que Ruíz Restrepo también sería cristiano, por lo menos antes de irse del país.



Con base en esta información y sus antecedentes judiciales en Chile, donde estuvo involucrado en hurtos, el doctor Valbuena señala que su conducta como asesino serial es atípica y sorprendente.



"Me sorprende que haya pasado de actividades criminales como el hurto al homicidio serial y aquí tengo otra hipótesis: parece obedecer y sobretodo me llama la atención la impulsividad de los crímenes, es como si hubiera hecho lo que en psiquiatría llamamos un ‘acting out’, es decir, una desconexión; y comenzara a matar de una manera compulsiva", explica el forense.

"Este tipo de trastornos mentales no es muy común, por lo general los asesinos seriales cometen homicidios entre etapas de enfriamiento, con cierto lapso, uno a la semana, uno al mes o uno cada ciertos meses", agregó el doctor.



En redes sociales se ha podido apreciar que ciudadanos chilenos, conmocionados por el prontuario criminal de Ruíz, han manifestado que sería ‘una verguenza’ que el imputado y su abogado preparen una estrategia de defensa basada en un problema psicológico de Ruíz, lo que lo podría convertir en no imputable.



Sobre esto, el doctor es muy prematuro considerarlo inimputable, pero sí considera que las autoridades chilenas deberían realizar un examen psiquiátrico para identificar si Ruíz actuó bajo algún trastorno mental.

