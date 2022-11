Sobreviviente de un ataque a bala años atrás, un joven colomboestadounidense murió a manos de pistoleros en una avenida del sur de Cali.



Los disparos ocurrieron de madrugada cuando la víctima se había montado como pasajero en un automóvil de alta gama, después de divertirse en un establecimiento nocturno.

Pasadas las 2:00 de la madrugada del sábado 19 de noviembre, un grupo de personas compartía en un establecimiento de un centro comercial, entre Ciudad Jardín y Pance, en el extremo sur de Cali.



En el lugar no se reportaron incidentes. Una versión aseguraba que en una de las avenidas se presentaban piques de vehículos, pero eso no está confirmado por las autoridades.



A las 2:30 de la madrugada, tres jóvenes salieron y uno se montó en el puesto del copiloto. Era Andrew Betancourth Villanueva. El otro se hizo en la silla trasera.



Una versión dice que el conductor les habría dicho que se iba para su casa, pero uno de ellos, al parecer, le insistió que solo sería para dar una vuelta en esa zona del sur de la ciudad.



Cuando ya el carro estaba en una vía pública, lo alcanzó una motocicleta de alto cilindraje, cuyos ocupantes descargaron armas de fuego.



De acuerdo con testimonios, el conductor del automóvil intentó alejarse para evitar los disparos y salió ileso. Los pistoleros escaparon en medio de numerosos vehículos en la zona.



El comandante de la Policía Metropolitana, coronel José Daniel Gualdrón, dijo que "los jóvenes salieron de un establecimiento abierto al público a bordo de un vehículo y cuando se dirigían a su vivienda llega una motocicleta y le propinan unos disparos a la persona que, lamentablemente, fallece en el lugar".

Andrew Betancourth Villanueva era colomboestadounidense y residía en Quindío. Estaba por temporada en Cali. Foto: Archivo particular

Betancourth, como copiloto, sufrió múltiples heridas por arma de fuego en cabeza, hombros, brazo y tórax que le causaron la muerte en el acto.



El pasajero que viajaba en la parte de atrás, identificado como Sebastián, de 23 años, recibió un impacto en la rodilla izquierda y fue llevado a una clínica.



En primera instancia, el caso es investigado como sicariato.



No se descarta un ajuste de cuentas o un asunto personal.



De 27 años cumplidos el mes pasado y de 1,82 metros de estatura, en su pasaporte, Betancourth figura como nacido en New York (Estados Unidos), pero su domicilio está en jurisdicción de La Tebaida (Quindío). En los últimos meses estaba residiendo en Cali.



Las autoridades intentan verificar los móviles del crimen y su relación con asuntos personales. En sus registros tienen que el padre de Betancourth fue asesinado hace unos15 años, pero eso no tendría conexión con el crimen del joven.



El joven había sobreviviedo a un ataque hace unos 7 años y que, entonces, se refirió que sería por un asunto de índole amoroso.



Pero, por ahora, no se han determinado los móviles del homicidio. Betancourth llevaría más de una década residiendo de Quindío, su paso por Cali era por temporadas hasta la madrugada del sábado, en la que lo asesinaron pistoleros en moto.

