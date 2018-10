¿Quién era el hombre que estaba con la caleña asesinada en Costa Rica?

Mientras la familia de Valentina Cadavid Torres, la caleña de 18 años que murió el pasado viernes en San José de Costa Rica a manos de sicarios, sigue buscando ayuda para repatriar su cuerpo, las autoridades de ese país indagan por los negocios del hombre que iba con ella y que también murió en el atentado.

Se llamaba Ricky Sanabria Méndez, era costarricense y tenía 29 años. Él iba al volante de la lujosa camioneta que fue atacada a bala en el cruce de Llorente de Tibás, una de las vías de acceso a la capital de ese país centroamericano.



Los atacantes se acercaron al vehículo, una camioneta Toyota Hilux, y los balearon en el cruce de un semáforo, aseguraron agentes del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ). Los sicarios dispararon desde el lado del conductor, quien recibió al menos seis de los 12 disparos que se hicieron. Valentina recibió un tiro en el cuello, que resultó mortal.



Entre la información que trascendió se conoció que la camioneta en la que viajaban, modelo 2017 y valorada en 19 millones colones costarricenses (poco más de 100 millones de pesos colombianos), aparece inscrita a nombre de la madre de Sanabria. La mujer murió en noviembre del año anterior.

Según informes de prensa local, Sanabria, quien deja una hija de ocho años, tenía antecedentes por robo, mientras que Cadavid, la joven colombiana, no tenía expediente judicial en ese país.



Las mismas fuentes judiciales no descartan un ajuste de cuentas y se investiga si hay alguna conexión con tráfico de drogas. La familia de la joven colombiana asegura que ella no tenía ningún tipo de relación con Sanabria y que se encontraba con él porque supuestamente iba a practicarle una terapia física a la hermana del hombre.



Por ahora no hay detenidos por este hecho y el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica se encuentra en busca de videos de cámaras de seguridad que sean de ayuda para esclarecer el caso.



“De la sombra de la muerte. Voy a sobrevivir, voy a sobrevivir. Me tiraron en la guarida del león. Me dejaron por muerto. Pero estoy vivo, sí estoy vivo, sí...”, fue uno de los últimos mensajes que escribió el hombre en su cuenta de Facebook.



