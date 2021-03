'¿Quién dice a empresarios foráneos que no siembren coca en Argelia?'

El alcalde de Argelia , Jhonnatan Patiño Cerón, no desea que en el país ni en su propia región se siga estigmatizando a su localidad por causa de los cultivos ilícitos de coca.

Este llamado lo hizo durante una sesión conjunta entre la Asamblea del Cauca y el Concejo de Popayán, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda de la capital de este departamento.



En ese llamado indicó que la degradación social se vive en todo el territorio nacional y la está padeciendo Argelia. Señaló que en esta población no todos son responsables y a esta zona llegan foráneos y personas de otras regiones del país.



“No sabe uno cuál es la intención de la charla. Uno gustoso porque también es encontrarse con compañeros de la Asamblea, copartidarios, el amigo Fabio López que compartimos periodo, con el diputado Víctor que es de la región y también está avalado por Alianza Verde, y eso es muy fructífero, pero cuando a mí me invitan y me perdona señor secretario, señor presidente, el único municipio rural que invitan es Argelia y yo me siento señalado aquí y siento que están señalando a mi pueblo, que están estigmatizando mi tierra, como si fuéramos los causantes", dijo el alcalde de Argelia.



"Así como en Bogotá señalan al Cauca, así como en Europa o Estados Unidos señalan a Colombia, ustedes nos están señalando a nosotros como región, lo están haciendo", anotó.



Luego añadió: "Nos estamos haciendo los de la vista gorda con todos los municipios y con las problemáticas que tenemos y entonces buscamos una cabeza de turco, como dicen en las películas, buscamos a un culpable, buscamos a un responsable, porque nosotros no queremos como sociedad asumir el chicharrón social en el que estamos, la degradación social que tiene Colombia que hoy la sufrimos en Argelia, que la sufrimos en el Cauca, que la padecemos en los municipios rurales, es una degradación social que ya no la aguanta nadie".



Señaló, además: "La desidia del Gobierno Nacional, desidia, el desconocimiento, la desconexión de los gobiernos con la realidades locales, con las realidades rurales.

¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Vamos a trabajar en algún momento la realidad del país, vamos a arreglar entre todos por la transformación que requiere este país o nos vamos a seguir echando carreta de que acá hay unos malos, acá otros más malos, allá otros buenos y seguir peleando entre colombianos, sin saber hasta cuándo? Son colombianos, todos (...) y no le vamos encontrar solución a esto".



También dijo: "Hubo una esperanza grandísima con el Proceso de Paz, una esperanza real, una esperanza cierta de que el país saliera del atolladero en que se encuentra desde hace cuántos años. A la basura, la tiramos a la basura, la sociedad colombiana tiró a la basura la posibilidad de ser un mejor país”.



En su intervención recalcó: “Hoy vemos brotes de violencia en los que el año pasado en Argelia dejaron más de 100 asesinatos en medio de confrontaciones por el control territorial del narcotráfico. La impotencia es estremecedora, es tremenda. ¿Cómo le dice usted a unos muchachos, que no tienen otra opción allá en Timbiquí, Guapi, en esas regiones más apartadas, con peores condiciones de vida que Argelia”.



Después indicó: “¿Quién les dice a los empresarios de Antioquia y la gente que llegan a Argelia a sembrar coca que no lo hagan? ¿Quién les dice a los nariñenses, o a los que vienen del Huila o de otras partes del país o a los venezolanos que llegan allá a raspar coca? ¿Quién les dice que no vayan? ¿Quién les dice que no vayan a El Tambo, que solo queda a una hora de Popayán?”.



“Si hablamos de impacto de todos estos fenómenos en Popayán también, ¿quién les dice a las constructoras que no le vendan a alguien, porque no se sabe de dónde sacó su recurso, que no le venda apartamentos, casas, carros ¿quién le dice que no?”

“¿Cuánto vale una hectárea de tierra alrededor de Popayán? ¿1.600 millones de pesos? O tal vez más, ¿y en Bogotá o en Cali, cuánto valen? Aquí hay una realidad que no queremos enfrentar”.



(Lea también: El Valle tiene una ocupación del 76 % de camas UCI y Cali, del 79,6 %)



El mandatario también resaltó: “Tenemos que pensar entre todos el departamento, pensarnos la nación, ¡pero qué problema pensar!, qué problema criticar, juzgar o señalar, es más problema, entonces ahí vienen las amenazas, las muertes. Tenemos que pensar cómo vamos a salir de esto y vamos a salir de esto si reconocemos el problema y necesitamos que en el orden nacional se reconozca el problema".



Dijo que el problema no son las 17.000 hectáreas de coca que puedan haber en el Cauca, "esa es la consecuencia, una consecuencia de una sociedad desfigurada, de una sociedad que no se ha terminado de construir, de una sociedad que no sabe hacia dónde va, porque quienes la han dirigido por décadas o siglos no saben hacia donde llevan el país".



“Las víctimas hay que atender, desplazamientos hay que atender, salen desplazados los venezolanos también hay que atender, muertes, masacres, hay que atenderlo, pero así como hay que atender la inmediatez, también tenemos nosotros que atender las causas a mediano y largo plazo, y tenemos que acudir a resolver esas causas y tenemos que sentarnos a ver cómo le buscamos solución también a esas causas, no quedarnos aquí entre nosotros, señalándonos", agregó. Miremos y analicemos hacia las causas, de dónde vienen. No implementar el acuerdo de paz es una locura o sea todo lo que está reventando".



(Lea también: El Valle del Cauca entrará en toque de queda ordenado por Gobierno)



Concluyó: "Todo ponemos una esperanza que ustedes no se imaginan en los pdet, que son los municipios como Argelia, aquí ya va a estar el desarrollo, las empresas, las posibilidades de continuar, igualito que cualquier fondo".



Es de recordar, que todos los integrantes del Concejo de Argelia, desde el pasado 26 de enero salieron de su municipio por amenazas y se refugiaron en Popayán.



En la sesión conjunta, tanto el Concejo de Popayán como la Asamblea Departamental propusieron trabajar articuladamente con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los pobladores del departamento y el municipio, donde la seguridad y convivencia sean factores de cambio para todos.



“Es la primera vez en este año en que articula la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal de Popayán para tocar temas tan importantes como es la seguridad y la incidencia de la seguridad en el departamento del Cauca y en la ciudad de Popayán”, dijo el concejal Julián Ausecha Ordoñez.



El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, dio conocer la mirada en materia de seguridad del Cauca que han venido estudiando desde su organización.



“El Cauca según cifras del Dane tiene una población de 1.149.193, de las cuales 281.338 han sido víctimas del conflicto armado”.



Elvia Rocío Cuenca Bonilla, secretaria de gobierno de Popayán, resaltó la importancia de este encuentro e indicó que la prioridad de las diferentes entidades que hicieron presencia en el encuentro, es la de velar por la seguridad y convivencia ciudadana.



“Hay problemáticas graves como la situación de las cárceles de Popayán. Hablamos de cómo nosotros desde la alcaldía hacemos articulación con la Fuerza Pública a través de operativos conjuntos que puedan ayudar a reducir el delito en la capital caucana, pero también buscando capturar a todos aquellos que cometan actos delictivos en nuestro municipio”, dijo la funcionaria.



Dijo también: "Y también hablamos un poco de cómo hacemos prevención, de cómo hacemos una articulación entre las entidades para prevenir lo que está ocurriendo, porque vemos que hay algunas comunas que tienen mayor conflictividad, pero son comunas que necesitan inversión social, apoyo social, un acompañamiento institucional para superar todas estas brechas sociales".



Otros temas que se trataron fue el de presupuesto, participación ciudadana, tráfico de armas, minería ilegal, narcotráfico, economías ilegales “y la presencia del Estado y sus diferentes programas en los 42 municipios del departamento, especialmente en la parte urbana de la ciudad de Popayán y sus 23 corregimientos y 76 veredas”, agregó el concejal Ausecha.



El evento contó con la participación de fuerzas militares, policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Secretarios de Gobierno, Personería, Unidad de Victimas, Migración Colombia y alcalde del municipio de Argelia.



POPAYÁN