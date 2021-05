Quemaron el peaje de Villa Rica, entre Cauca y el Valle

Fuertes choques se presentaron cerca del mediodía de este jueves entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y presuntos manifestantes en el sector del peaje de Villa Rica, norte del Cauca. La confrontación se registró en inmediaciones del peaje de la zona, el cual fue quemado.



(Lea también: ¿Quién le disparó al estudiante de derecho en Tuluá?)

En video se ve cómo las llamas consumen el lugar y los ciudadanos que se transportaban por la vía señalan que en la zona hay encapuchados que se están enfrentando con agentes del Esmad.



"En este momento hay revolución total en el peaje a Villa Rica. Explosiones, gente corriendo y peleando con el Esmad. Parece que son indígenas", señala una de las personas que grabó el suceso, y manifiestó que "se nos dañó el paso. Me iba a meter por la vía Caloto, pero acabo de ver encapuchados y donde pase me van a tirar piedras o algo. No se puede pasar".(Además: La nueva realidad de Cali, una ciudad en jaque por los bloqueos)

Encapuchados quemaron el peaje Villa Rica, que conecta a Cauca con el Valle del Cauca. En el momento, habría enfrentamientos con el Esmad. pic.twitter.com/sBQOyyH4mi — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) May 27, 2021

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) afirmó que las comunidades tienen voluntad de diálogo con el Gobierno, pero ante estas acciones violentas continuarán concentrados.

No va a haber desbloqueo, porque las comunidades están mostrando voluntad FACEBOOK

TWITTER

"Frente a lo que está pasando en Villa Rica, no va a haber desbloqueo porque las comunidades están mostrando voluntad. Que si se quiere el tema del debate y de la misma forma el Cric y la minga nacional están en la misma tónica de poder hacer el ejercicio de hacer el levantamiento, pero frente a lo sucedido y a lo que está sucediendo, muy probablemente no habrá desbloqueo de la vía Panamericana", dijo el dirigente.



Las autoridades indígenas de ese departamento convocaron a reforzar los puntos de bloqueo en la vía Panamericana. "El llamado es a reforzar los puntos de Tunía, El Pital, La Agustina y Villa Rica", señalaron las comunidades.

Más contenido de Colombia:

-Soldado habría asesinado a mujer y atacado a sus 2 hijas en Sardinata



-Se dañaron 689 vacunas de Sinovac en Risaralda por pérdida de frío



-Demandan a directora nacional del Icbf por concurso en el Magdalena