El Valle reporta nueve quemados por pólvora en primeros 5 días del mes

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a la Policía y a los alcaldes del departamento para que tomen medidas frente al uso de la pólvora, pues en los primeros cinco días del mes ya son nueve las personas quemadas en la región.

“Llamo la atención a los señores alcaldes para que, por favor, saquen el decreto de la prohibición de pólvora, que ésta no sea manipulada por manos inexpertas. Hay que tener cuidado con los niños, cuidado con los padres de familia y adultos irresponsables que en muchas ocasiones por efecto del trago manipulan pólvora”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Somos el primer departamento con quemados con pólvora FACEBOOK

TWITTER

“Somos el primer departamento con quemados con pólvora, no puede ser posible



Pese a las campañas de prevención adelantadas en la región para que no se presentara un solo caso de quemados con pólvora, la gente continúa con la manipulación de pólvora con fósforo blanco.



“Al 4 de diciembre tenemos nueve personas quemadas, de ellas ocho adultos y un niño. Encontramos que ocho personas se quemaron manipulando el explosivo. Este es el único departamento del país donde la cifra de quemados está creciendo en comparación al 2017, cuando a estas alturas teníamos cuatro personas quemadas”, dijo la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes.



La Gobernadora reclamó a las autoridades el cumplimiento de la norma frente a la manipulación de pólvora.



“La Policía tiene que hacer estrictos controles en cada uno de los municipios para que no se manipule pólvora por parte de las personas que no saben hacerlo”, dijo la mandataria regional.



El municipio de Candelaria no acogió la prohibición de la pólvora.



En Cali se suspendió la expedición de permisos para la venta y comercialización de cualquier tipo de pólvora desde el primero de diciembre hasta el 8 de enero del 2019.

CALI