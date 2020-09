¿Qué tratamiento requiere la enfermedad de la Gobernadora del Valle?

En la mañana del lunes, desoués de la gobernadora Clara Luz Roldán informó que había recibido el diagnóstico de cáncer linfático. "Dispuesta a asumir esta nueva prueba, y llevar adelante este tratamiento como una oportunidad excepcional de demostrar, como vallecaucana que soy, que es con nuestra actitud, nuestra firmeza, que hemos demostrado al mundo y lo seguiremos haciendo, que somos invencibles".



El anuncio coincide con el Día Internacional del Linfoma, cada martes 15 de septiembre, que se enfoca a la prevención ante una enfermedad cuyos síntomas pueden ser confundidos con otros males.

La gobernante se dirigió el miércoles 9 de septiembre a una clínica debido a síntomas que swerían de una afección respiratoria. Tres días después se descartó que fuera covid-19, prueba a la que se ha sometido tres veces con resultadfos negartivos.



El lunes se conoció que el diagnóstico de la clíinica Imbanaco señala que la paciente afronta un linfoma no Hodgkin folicular.



"Es una enfermedad de tipo canceroso, que se da en el sistema linfático que tenemos todo en el cuerpo paralelo al sistema respiratorio, es una enfermedad que ha sido detectada en un estadio inicial y eso hace que su pronóstico sea mejor”, dijo María Cristina Lesmes, titular de Salud en el Valle.



De acuerdo con la doctora Lesmes, "hay una posibilidad terapéutica de curación, ella tiene la posibilidad alta de salir curada de la enfermedad después de haber hecho un proceso que se va a demorar unos meses y con una aplicación cíclica del tratamiento. Además, puede seguir en su trabajo. Está en muy buen estado general, además de muy buen ánimo”.

Quiero decirles que aquí estoy, firme en mi tarea de seguir contribuyendo a los logros que harán del Valle un departamento cada día más importante en el país y en nuestras vidas.

De la mano de Dios como siempre, superaré este momento. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) September 14, 2020

Se trata del tipo más común de linfoma No Hodgkin, cuyo crecimiento es usualmente muy lento y comienza en los linfocitos B. Afecta los ganglios linfáticos y, a veces, se disemina a la médula ósea o el bazo.



Los linfomas son un conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el sistema linfático. También se les llama tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de las leucemias.

#FuerzaGobernadora el liderazgo de una mujer como tú lleva a nuestro departamento a ser un #ValleInvencible @ClaraLuzRoldan .

Y vamos para adelante 👍🏻👍🏻@MiyerTorresA @JorgeIvanOspina @GobValle pic.twitter.com/HYihbxdG4f — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) September 14, 2020

El médico internista y hemato oncólogo Rigoberto Gómez, especialista de Hemato Oncólogos S.A., habla de la enfermedad.



¿Cómo se mnanifiesta un cáncer linfático?



Se manifiesta por presencia de ganglios linfáticos, crecimiento del hígado y del vaso

Los pacientes afromtnan los que se llaman Síntomas B. que comprenden fiebre, sudores nocturnos, y pérdida de peso. Esos síntomas pueden estar asociados tanto a linfoma de Hodgkin como a linfoma no hodgkiniano.



Hay malestar general, decaimiento, pérdida de la fuerza y del ánimo, crecimiento de ganglios linfáticos que puede ser en el cuello, las axilas, en el abdomen, en las ingles. Pueden acompañarse de dolor abdominal por el crecimiento del hígado y del vaso



En ambos tipos coinciden las manifestaciones con compromiso ganglionar.



¿Qué tan efectivos son los tratamientos?



El linfoma No Hodgkin, usualmente más común, es una enfermedad que puede ser tratada adecuadamente con esquemas de quimioterapia, lográndose curaciones de un 50 y 60 por ciento de pacientes.



La enfermedad de linforma H es mucho menos frecuente , pero es de un mejor pronóstico porque se puede curar el 80 ó 90 por ciento de pacientes, en cinco años están vivos y curados de la enfermedad. En la actualidad contamos con métodos de diagnóstico muy precisos de esta entidades y con terapeúticas muy acertadas y efectivas para lograr curar la mayoría de los pacientes, perfectamente funcionales y activos.



¿Qué dicen estadísticas de la enfermedad?



En Colombia tenemos un registro nacional de enfermedas hematoencológicas, pero a grandes rasgos el Hoskin es unas cuatro a cinco veces menos común que el Hoking.

Es más frecuente en adultos es la manifestación más comun, a veces adultos a veces jovenes, vuelve y aumenta inidencia en los adultos de 70 o 75 años. Un caso diferente es cuando los pacientes son niños.



Lo más importante de estos linformas es conocer en qué estadio clínico de la enfermedad se encuentra, que va de uno al cuatro de acuerdo con el compromiso que tenga de diferentes órganos





¿Qué tanto incide la quimioterapia?



Obviamente, hay que tener en cuenta que la quimioterapia entraña ciertos riesgos relacionados con los medicaciones que usamos. Los riesgos son bajar las defensas, producir anemia, producir plaquetas bajas, caída de cabello, algunos problemas pulmonares, pero, en general, con una adecuada tolerancia por la gran mayoría de pacientes



¿Cómo se puede prevenir?



La prevencion es básicamernte que cualquier ganglio linfático que permanezca por más de tres a cuatro semanas imflamado, que no se mejore y no disminuya de tamaño y este creciendo de manera rapida o progresiva.



Se habla de dos a cuatro semanas porque todas las enfermedades que pueden dar ganglios linfáticos se autolimitan, pero cuando persisten más alla de ese tiempio es necesario extirparse, porque puede haber un linfoma en el paciente.

Cualquier información viral, por ejemplo, la mononucleosis infeccionsa (conocida como enfermedad dle beso porque se propaga a través de la saliva), toxoplasmosis (que se transmirte por un parásito y puede provenir de animales como los gatos), infección por megalotavirus, o el VIH que se relaciona con algunos tipos de linformas. A todos los pacientes se les debe hacer el estudio viral para descartar todas esas posibilidades.



Como parte del estudio se hacen exámanes de toxoplasma, descartamos el virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH, también se hacen exámenes de hepatitis B y C porque los tratamientos muchas veces incluyen medicaciones donde se debe conocer esas informaciones..



¿Cuáles son los síntomas claves?



Lo principal de estas enfermedades es que si alguien tiene malestares, síntomas que pasan de dos o tres semanas, ya no son normales y hay investigar si hay una enfermedad neoclásica, sobre todo, si se acompaña de dolor abdominal, masas en cualquier parte del cuerpo, lo oprudente es acudir al médico para hacer un examen fisico completo.