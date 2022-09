En las Empresas Municipales de Cali (Emcali) salieron a responder cuestionamientos realizados frente a presuntos sobrecostos en la adquisición de equipos en el contrato de medidores inteligentes del servicio de energía (televisores industriales, sillas de ingeniería, entre otros).

En un comunicado, la empresa informó: "Emcali se permite aclarar que las características y condiciones de cada uno de los elementos señalados fueron establecidos en los términos de referencia de la convocatoria en el anexo número ocho, los cuales, fueron proyectados desde la Gerencia de Energía, en cumplimiento con los estándares internacionales del sector".



La misiva continúa: "La tabla de precios y valores que circula en medios de comunicación y redes sociales es información interna y no hace parte del contrato, en virtud de que toda la información específica en cumplimiento del manual de contratación está incluidos en los términos de referencia y condiciones de la convocatoria, que fueron publicados en su momento en la página web de la empresa".



Uno de los cuestionamientos hechos por el presidente del Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), David Vargas, así como en el Concejo de la ciudad y por la excabildante Diana Rojas fue el caso de un televisor de 55 pulgadas. Según los denunciantes, tuvo un costo de 43 millones de pesos.



En total, de acuerdo con estos denunciantes, las compras habrían tenido un precio de 958 millones de pesos en total.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo: "Las explicaciones que debe dar Emcali sobre las adquisiciones de equipamiento del centro de control debe hacerlas ante la Fiscalía, definitivamente comprendo la indignación y demando cuentas claras e inmediatas a todo el personal de compras de Emcali".

Las explicaciones que debe dar @EMCALIoficial sobre las adquisiciones de equipamiento del centro de control debe hacerlas ante la @FiscaliaCol, definitivamente comprendo la indignación y demando cuentas claras e inmediatas a todo el personal de compras de Emcali — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 21, 2022

Al respecto, en Emcali señalaron: "Por ejemplo, en el caso del televisor de 55 pulgadas smart led para sala de reuniones, incluye además un sistema de sonido para cada uno de los puestos de trabajo, sistema inalámbrico de conferencias Clickshare Cx-50, diez

equipos de activación inalámbricos. Para el costo final que aparece en el documento difundido se deben sumar, además, los costos de estampillas, impuestos e instalación y configuración".



Sobre los costos del equipo video wall que los denunciantes aseguraron costó más de 760 millones de pesos, en Emcali dijeron que es un dispositivo para sala de trabajo (mencionado en los medios y redes sociales como proyector) se deben incluir algunos otros componentesp como pantalla Leyard Planard Eyevis, controladores Leyard

Planard Eyevis, montaje, garantía por cinco años, estampillas e impuestos.



"En cuanto a los sistemas de comunicaciones para las estaciones de trabajo y

las salas de reuniones se incluye planta para 30 líneas IP, teléfonos IP GS

GXP2140, 4 cuentas SIP, 4 líneas, 5 teclas y pantalla a color de 4,2 pulgadas. Para mayor claridad y una completa descripción de estos elementos, se anexa características técnicas internacionales de algunos de ellos, sillas, sistema de soporte lumbar ajustable con aire para soportar los discos de la columna vertebral de la región lumbar, así como sostiene la pelvis para un balance de la espalda y así evitar dolor en cuello y espalda", se lee en el comunicado.



Anota también que "el contratista debe dar como mínimo dos opciones para aprobación por parte de la supervisión del contrato, una en tela y la otra en cuero (...)".



A su vez, explica que "los equipos en cuestión (televisores industriales, sillas de ingeniería, etc) referidos en el contrato, hacen parte del equipamiento para el Centro de Control Inteligente de Medidores, por lo que deben cumplir con toda la normatividad técnica a nivel mundial y los requerimientos de este tipo de infraestructura".



Y agregan en el comunicado de la empresa de servicios públicos: "Ante las denuncias realizadas por los medios de comunicación, Emcali reitera que brindará todas las facilidades y documentos para que las autoridades y entes de control investiguen los procedimientos internos".



En Emcali también se refirieron a los medidores con la empresa AMI en otro comunicado.



"Los medidores inteligentes AMI hacen parte de la solución a las pérdidas comerciales del mercado regulado que afectan el negocio de la energía y que en Emcali asciende a 40 mil millones de pesos en el último año por cuenta del fraude en algunos sectores de la ciudad", se lee en el documento.



Continúa: "AMI hace parte del programa C-PROG, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que mediante la Resolución 172 del 2011, estableció la

metodología para la implementación del plan de reducción de pérdidas no técnicas

del Sistema de Distribución Local de los operadores de Red a nivel nacional".



Explican que "los sistemas AMI son una infraestructura de medición avanzada que incluye medidores inteligentes, medio de comunicación y software de gestión, además

integraciones con las plataformas técnicas y comerciales de Emcali. A través del sistema AMI, Emcali podrá realizar la automatización de los procesos de lectura, conexión y desconexión, detección automática de intentos de intervención no autorizada, monitoreo en línea de la calidad del servicio, medición activa y reactiva".



El comunicado también dice: "En cuanto a los usuarios podrán tener información en línea de sus consumos, acceso a diferentes modalidades de facturación, programación de alerta por variaciones de consumo, interacción con la empresa e integración efectiva en la cadena del servicio. Los medidores AMI, también podrán realizar balances de energía y monitoreo de alarmas en línea a menores costos para la gestión operativa porque es remota a través de un centro de control de la medida.

Esta medición inteligente beneficiará las zonas de ladera, centro, distrito de Aguablanca, sector no residencial, rural, Yumbo y Puerto Tejada".



Horas antes de que el gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, renunciara a su cargo ante el alcalde Jorge Iván Ospina, el ingeniero dijo que todo este se debe entender dentro de un contexto que estaría relacionado con el Centro Inteligente del servicio de energía de la empresa.



La concejala Ana Erazo dijo que una de las firmas del contrato trae millonarios contratos desde hace unos años.



“Los caleños están hoy más indignados que nunca, porque en nuestra empresa de servicios públicos se están comprando sillas de 17 millones de pesos; mesas de 35 millones; televisores de 43 millones; proyectores de video de más de 100 millones, y hasta un video wall por 763 millones más”, manifestó la exconcejala Rojas.



El presidente de Sintraemcali indicó que habría “sobrecostos en contratos” y añadió: “Estas compras son una vergüenza en una ciudad donde miles de usuarios deben elegir entre pagar facturas de servicios y comer”.



En el Concejo de Cali se cuestionó este año, el fracaso en su intento de construir una granja solar de 70 megas con la compañía Klarzen a un costo de $ 216.000 millones, en el que Emcali aportaba $ 90.000 millones y se quedaba con un 40 % de participación accionaria.



Además, la Contraloría determinó en este 2022, 67 hallazgos administrativos en contrataciones de Emcali, de los cuales, seis son de carácter fiscal en cuantía por

$ 15.306 millones.

Nuevo gerente encargado de Emcali, tras renuncia de Juan Diego Flórez

El gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez, presentó su carta de renuncia el pasado 21 de septiembre, tras los cuestionamientos por millonarios contratos y compras onerosas de equipos que fueron denunciadas por el sindicato de la empresa pública, así como en el Concejo y la excabildante Diana Rojas.



Según los denunciantes, las compras alcanzarían los 958 millones de pesos.



Horas antes de la renuncia, Flórez había señalado que toda información debe analizarse en contexto, puesto que estas contrataciones tendrían relación con el Centro de Control de la Medida (Centro Inteligente o área tecnológica de Emcali).



El alcalde Jorge Iván Ospina informó a la ciudadanía la decisión de Flórez y manifestó que aceptó su renuncia. El mandatario nombró como gerente encargado al ingeniero Humberto Serna.



Ospina elogió a Flórez diciendo que “Juan Diego batalló valientemente en entornos muy difíciles de pandemia y estallido social al frente de Emcali; sus aciertos, muchos y memorables, y hoy con dignidad y ante procesos por clarificar decide presentar renuncia”.



La situación apenas comienza. Luego de estas denuncias, la Fiscalía abrió noticia criminal para investigar el caso y designó a un equipo mixto de la seccional Cali y de la Dirección Especializada contra la Corrupción de este estamento.



