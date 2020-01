Se pronuncia ente por el que Procuraduría tumbó elección de personero

A raíz de los cuestionamientos de la Procuraduría General de la Nación que en diciembre del año pasado envió una comunicación al entonces presidente del Concejo de Cali sobre las dudas por la competencia e idoneidad de la Fundación Universidad del Valle, el director ejecutivo de este último estamento, Marlon Giovany Gómez, le dijo a EL TIEMPO que esta es una entidad con experiencia desde 1993, cuando fue creada en ese entonces por la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle.

El directivo reiteró que la Fundación fue creada mediante ordenanza en la Asamblea del Valle en ese 1993, al tiempo que indicó que el rector de la Univalle tiene asiento en la junta directiva de la entidad.



Según el director ejecutivo Gómez, en 2015, la Fundación realizó una asesoría a la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) en 2015 para un proceso similar de escogencia de unos 80 personeros en todo el país.



Así mismo, dijo que no entiende por qué ahora los señalamientos, cuando el contrato por 32'500.000 pesos se suscribió el año pasado y ejecutó a finales de ese 2019 para evaluar a los candidatos al personero.

Gómez recalcó que el contrato no fue otorgado de forma directa ni por convenio interadministrativo. Afirmó que la Fundación participó en un concurso público y que lo ganó por méritos.

El martes de esta semana, el Concejo se trazó la meta de realizar las entrevistas a los aspirantes Óscar Fuentes, Noralba Garcia, Yadir Torres, Felipe Fuentes,. José Ignacio Arango y Juan Carlos Rojas. Pero ese martes de las entrevistas en sesión plenaria del Concejo renunciaron los dos últimos, argumentando que no hay garantías en todo este proceso.



" Al realizar la revisión del certificado de existencia y representación legal de esta entidad, e incluso la revisión de su Portal Web, no se encuentra que la actividad de selección de personal sea uno de sus objetivos específicos, es más, ni siquiera es relacionada en la experiencia de su portal web. Lo anterior, teniendo en cuenta que, evidentemente, la Fundación Universidad del Valle no es una universidad ni una Institución de Educación Superior", indicó la Procuraduría en la comunicación del 5 de diciembre.



La Procuraduría informó estar "dispuesta a generar espacios para la realización de una mesa de trabajo con la corporación con el objetivo de profundizar en estas observaciones para que, en su autonomía administrativa puedan tomar las medidas que consideren pertinentes para evitar posibles afectaciones a la designación del personeros municipal y posibles detrimentos patrimoniales".



Ante esas dudas y cuestionamientos de los dos aspirantes al personero que renunciaron a su participación y de otros sectores de la ciudad, así como de excandidatos a la Alcaldía de Cali y la Gobernación Michel Maya y Alejandro Ocampo, respectivamente, la Procuraduría solicitó esta semana detener el proceso y el jueves ordenó que se tumbaba definitivamente.



Entre tanto, en la Universidad del Valle han señalado que la Fundación depende de la Gobernación del departamento y no del estamento de educación superior.



