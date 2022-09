La Asamblea del Valle del Cauca realiza este lunes 26 de septiembre una sesión plenaria descentralizada en Candelaria, con el fin de revisar, junto con el gobierno departamental y los alcaldes del área, los avances del proceso de construcción del proyecto integral corredor Cali - Crucero - Candelaria.



Este es el paso que generó contrapunteo en las últimas semanas entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora Clara Luz Roldán. Las obras aún no terminan. Según la Gobernación, hasta hace dos semanas iban en 72 %.

La presidente de la Asamblea, Luzdey Martínez, indicó que la sesión se llevará a cabo en el polideportivo de Candelaria, ubicado en la calle 7 # 5-72, y confirmó, además de la gobernadora Roldán, la presencia del secretario de Infraestructura del Valle, Frank Alexánder Ramírez.



se busca atender las inquietudes de la comunidad, voceros gremiales, comerciantes y empresarios, en un ejercicio abierto a la participación ciudadana.



“La actividad de este lunes es la de una sesión normal de la Asamblea departamental. La novedad es que la Gobernadora y el secretario de Infraestructura tendrán un tiempo para exponer todos los detalles sobre la construcción de la doble calzada Cali-Candelaria y del nuevo puente de Juanchito. Terminadas sus intervenciones, se abrirá la participación ciudadana para lo cual se tendrá una inscripción previa”, precisó.



Por su parte, la diputada Lisette Burgos González, manifestó que la jornada de trabajo tiene como propósito aclarar todas las dudas e inquietudes que la comunidad de Candelaria tiene sobre la realización de estas obras, que fueron afectadas en 2020 por la pandemia y en 2021 por los efectos del paro nacional indefinido.



Durante la plenaria, se darán a conocer las disposiciones que han sido adoptadas por las administraciones de Cali, Candelaria y Palmira, así como por el departamento para superar problemas generados por la indisciplina social frente a temas relacionados con exceso de velocidad, accidentes de tránsito e inseguridad y señalización e iluminación vial, entre otros.



La convocatoria también cobija a los directores de los departamentos administrativos de Planeación, Hacienda Jurídica y Finanzas Públicas; e invitación a los alcaldes de Candelaria Jorge Eliécer Ramírez Mosquera y de Florida Alexander Orozco Hurtado.

Industriales buscan salidas a atrasos en obras en el puente entre Cali y Candelaria

Del puente para allá sigue la polémica por las demoras en las obras de esta infraestructura en Juanchito que abrió distancias entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora Clara Luz Roldán.



Un grupo de gremios del comercio y del transporte unió fuerzas para que se termine el puente. La congestión de vehículos y pérdidas están en la alarma de los voceros de esos sectores en Candelaria, Florida y Pradera, en el Valle, y Miranda y Corinto, en el norte del vecino del Cauca.



No se precisa un monto de lo que consideran pérdidas, solo se asegura que la situación es crítica.



El pronunciamiento se debe a los tropiezos en la movilidad por “las excesivas demoras en el paso por el puente Carlos Holguín Lloreda, situación que también afecta a los habitantes de otras localidades de Candelaria, de los municipios aledaños como Florida y Pradera, o de Miranda y Corinto en el norte del departamento del Cauca”.



Ya el tema congregó a funcionarios de alcaldías y de la Asamblea del Valle. Allí se determinó, entre otras acciones, la conformación de un Comité Cívico y Empresarial de Candelaria, que "trabajará de la mano de los gobiernos locales, para buscar salidas a esta problemática y a otras que también les preocupan, como el exceso de velocidad en el carreteable y algunos hechos de delincuencia, que colocan en riesgo la seguridad del sector”.



La gobernadora Clara Luz Roldán anunció que se dispuso de una grúa las 24 horas en caso de un carro varado o en contingencia como una volqueta que fue el ‘florero de Llorente’, por un largo trancón.



Desde la secretaría de Movilidad y Transporte del Valle, Diego Méndez, dijo que seguirán 16 agentes para la circulación de más de 28 mil vehículos diarios. “Tenemos un plan de trabajo desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., en cuatro puntos estratégicos”.



El secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, dijo que los trabajos van en un 72 por ciento.



El Comité de empresarios, comerciantes, transportadores y líderes representados por Jairo Gutiérrez (Metálicas Mundial), Jairo Merizalde (Carpas Alianza), Gloria Gallego Lenis (Centro de Enseñanza Automovilística Atenas), Edward Mendoza (Montajes OIM SAS), Diego Mauricio Peña (Transportadora Codetrans), Aurora Castaño Londoño.



El Comité que se les solicitará a los alcaldes delegar a un funcionario para que se integre al comité en calidad de ‘observador’ y para sus recomendaciones.



“Quién es el contratista del puente de Juanchito, es imperdonable la condición de parálisis en la que tiene a la región. Todos a impedir que vuelva a contratar con el Estado”, escribió Ospina, el 2 de septiembre pasado.



La gobernadora Roldán salió a responder: “Alcalde Ospina, a Cali y el departamento no les benefician en nada las controversias entre sus mandatarios (...) La vía Cali-Candelaria es un sueño de todos los vallecaucanos desde hace 27 años, que hoy hemos hecho realidad”.



