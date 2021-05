¿Qué pasa con los desaparecidos en Cali durante el paro?

Una de las grandes preguntas en Cali y en el Valle del Cauca es sobre desaparecidos durante el paro nacional que empezó el pasado 28 de abril y que no se ha levantado.

Es tal la inquietud y la preocupación de la comunidad, en medio de una situación de crisis social, económica y de seguridad, que algunos moradores y en organizaciones no gubernamentales se plantearon el interrogante.



Es así que está circulando entre académicos, expertos e investigadores sociales de algunas universidades de la ciudad, un listado de 120 nombres de personas, que estarían desaparecidas en la capital del Valle del Cauca y que deben ser verificados por las autoridades.



El listado fue recogido por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz entre el 28 de abril y el 23 de mayo pasados.



El documento de la Comisión detalla que dos personas habrían sido "detenidas arbitrariamente", en zona del barrio Meléndez, en el sur de Cali, el pasado 21 de mayo.



En el documento, la mayoría son hombres, siguen mujeres y también se habla de una adolescente afrodescendiente adolescente. Tendría 13 años.



En las universidades están revisando si alguno de los nombres correspondería a estudiantes o miembros de la comunidad educativa de esas instituciones de educación superior, pero hasta ahora, no se ha confirmado alguna coincidencia.



El personero de Cali, Hárold Cortés, dijo que se está reuniendo en una mesa conjunta con delegados de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para, inclusive, analizar las informaciones y aclarar las que son falsas y que han venido circulando, como un supuesto centro de torturas en el sótano de parqueaderos del Centro Administrativo Municipal (CAM), donde está la Alcaldía de la ciudad o en el almacén Éxito del barrio Calipso. Allí hubo confrontaciones el miércoles de la semana pasada, cuando una joven murió por tres disparos, así como se reportaron 18 heridos, tras un tiroteo.



Reiteró que hay informaciones falsas, en el caso de los supuestos centros de torturas y cadáveres ocultos, sobre las cuales, la comunidad debe tomar conciencia porque son informaciones que buscarían generar más zozobra y un ambiente de terror entre la población.



Ante esos señalamientos de centro de torturas, la Alcaldía informó que "jamás, la Alcaldía será centro de torturas, es el centro de la democracia en Cali".

El personero sostuvo que hasta el momento hay cuatro personas en listados oficiales de las que no se tienen rastros, dos de los cuales, son menores de edad, durante el lapso del paro.



Explicó que en un comienzo se habló de 19 desaparecidos en Cali, desde el 28 de abril, pero después aparecieron 15 personas y por eso se mantienen las 4 registradas en este momento.

Sobre dónde estaban, la Fiscalía está investigando, pero ninguno habría sido retenido arbitrariamente por la Fuerza Pública.



Tampoco se evidenció que hubieran estado en un supuesto centro de torturas.



"Esa es la información, cuatro personas desaparecidas", afirmó el personero.



A su vez se refirió a dos cadáveres hallados en el río Cauca y ante especulaciones de supuestas torturas indicó que uno de ellos había desaparecido en marzo, un mes antes del paro. No tenía señales de torturas o maltratos y habría muerto por inmersión, al igual que el segundo caso, dijo.



El personero explicó, también que ambos cuerpos aparecieron completos y no desmembrados o sin cabeza, versión que circuló en redes sociales.



El funcionario se refirió al listado recogido por la Comisión Intereclesial, pero no es una información confirmada por las autoridades y confrontada por el Ministerio Público.



Al tiempo, el alcalde Jorge Iván Ospina informó que se están revisando y cruzando datos con el listado que maneja la Fiscalía.



De acuerdo con Danis Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, se pretende el esclarecimiento de los hechos.



“El alcalde Ospina ha querido hacer un diálogo con la comunidad, con el fin de conocer toda la verdad, que las familias que hoy atraviesan por estas situaciones nos puedan indicar con su propia voz todos los hechos, para avanzar en el esclarecimiento”, dijo el funcionario.



