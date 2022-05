Cerca de 38 mil personas arribaron el 14 de mayo al estadio Pascual Guerrero para presenciar en vivo a Karol G, una de las artistas más importantes del momento a nivel mundial.



La presentación de ‘La Bichota’ no solo dejó contentos a sus seguidores, también al sector turístico de la ciudad que reportó importantes ganancias e ingresos.



Según la Alcaldía de Cali, durante el fin de semana del concierto se reportaron $3240 millones en alojamientos, lo que significó un aumento de 155 por ciento en comparación al mismo periodo en el 2019.



Incluso, según el reporte del Sistema de Información Turística del Valle-Situr, la ciudad logró una ocupación hotelera del 69,98 por ciento.



Este hecho puso de nuevo sobre la mesa de que Cali sea una plaza a la que lleguen los grandes artistas que permitan aportar al crecimiento económico a la ciudad.



“Es hora de que Cali vuelva a ser sede de grandes conciertos. Incentivar las actividades nocturnas es incentivar la ocupación hotelera y, por ende, la generación de empleo formal. Por cada 13 turistas que llegan a la ciudad se ocupa una persona en actividades del turismo”, dijo Hárold Humberto Rivas, director General de Situr-Valle.



Sin embargo, el panorama para que esa iniciativa tenga cabida en la ciudad siempre será un tema en discusión por parte de empresarios y personas que hacen parte de la industria musical.



Pablo Cesar Andrade, mánager busisness de ABC Entertainment es una de las personas más experimentadas sobre el negocio de la producción y realización de grandes eventos en el país.

Daddy Yankee, ícono dle reggaetón anunció que parte de su gira de despedida pasará por Cali. Foto: Getty

Desde su visión algunos de los posibles obstáculos a los que algún empresario se enfrenta a la hora de querer traer a la ciudad un artista ‘top’ son las características geográficas y culturales de Cali.



“Cali es una ciudad que por su ubicación geográfica está más relacionada con los géneros tropicales y latinos, por eso se ha vinculado a ritmos como la salsa, bachata, reggaetón y música popular. De esta manera si un empresario quisiera traer a un artista 'top' en un género que no sea salsa o latino, la pensará dos veces”, asevera Andrade.



Esta situación lo lleva a pensar que los empresarios siempre buscan “ir a la fija, por algo seguro y a no perder”.



“En Feria de Cali traen artistas grandes en géneros como salsa, popular, merengue... los que siempre funcionan, pero pocos empresarios se le miden a arriesgarse y pensar en escalar hacia otras miradas, teniendo en cuenta que Cali ya no es solo salsa”, agrega Andrade.Otro de los dilemas que considera clave para traer a grandes artistas son los altos costos que implica, lo cual no resultaría una ecuación favorable, debido a que deberían vender la boleta a un costo elevado.

“Si se quisiera traer a los Rolling Stones, por ejemplo, debería cobrarse una boleta en promedio de 700 mil pesos o 500 mil, valor que no 35 mil caleños, que llenarían un estadio podrían pagar”, reflexiona Andrade.



Andrés Orozco, reconocido emprendedor cultural, quien por décadas ha liderado iniciativas artísticas y espectáculos en diferentes formatos, coincide con Andrade en los altísimos costos para traer un artista ‘top’ del mundo, tipo Beyoncé, Bruno Mars entre otros.



Considera que el poco poder adquisitivo de la ciudad en general no congrega más de 40 mil personas pagando boletas con precios superiores a los $500.000 para “verlos chiquitos”.

Para Orozco el tema cultural es clave. Si bien considera que artistas como Marc Anthony o Ana Gabriel son eventos ganadores, sostiene que la ciudad ha perdido su fortaleza de industria de la cultura salsera.



“En los años 70, 80 y 90 la ciudad gozaba con grandes artistas de la salsa del mundo, y era porque había una cultura en relación a esta industria musical, que sumado al poder adquisitivo del narcotráfico, se enfocó en un género. Pero hoy en día vemos que Cali ya no es tan salsera y que hay otros grupos con gustos diferentes pero no los suficientes con el poder adquisitivos para llenar un estadio y pagar altos precios”, comenta Orozco.



Pese a las dificultades que han tenido para reactivar la escena, el emprendedor cultural destaca la disposición de la Alcaldía de Cali para ayudar a los espectáculos.



“La Alcaldía tiene voluntad y nos dicen que en la medida que generen empleo y oportunidades, vamos a contar con el apoyo de ellos”, agrega Orozco.



En cambio para Andrade, el factor gubernamental, en muchos casos termina por convertirse en obstáculo.

"El Gobierno con sus entes se encargan más de cobrar y altas sumas. Sayco y Acinpro por nombrar algunos, ya que se debe pagar estampillas seguros y otros rubros que espantan a cualquier inversionista", argumenta Andrade.



Es por eso que considera clave el apoyo de la empresa privada más allá de las telefónicas y licoreras que son las que siempre tienen mayor presencia.



Otro de los temas que también afectan la escena musical caleña es el escenario. La ciudad cuenta con el estadio Pascual Guerrero, que es por excelencia el que puede agrupar a más gente, sin embargo, por ser un escenario deportivo la disponibilidad es poca.

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI​