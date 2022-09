El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón busca tomar más vuelo, tanto en rutas directas que conectan a Cali y al Valle del Cauca con destinos nacionales e internacionales, como en expansión de su infraestructura.

El gerente de Aerocali, el concesionario que durante los últimos 22 años ha tenido a su cargo el manejo del Bonilla, Ricardo Lenis, habló con EL TIEMPO sobre ese crecimiento, si el aeropuerto aún tiene capacidad, si tendrá nuevas terminales, así como del futuro de la segunda pista que todavía no despega.



¿Cómo ha sido ese aumento de rutas?



Hemos pasado de tener tres rutas cuando se inició la concesión (hace 22 años, en el 2000) a 11 rutas internacionales. La más reciente, de Arajet, de Cali a Santo Domingo, en República Dominicana. La idea es hacer dos vuelos semanales.



El trayecto dura unas dos horas; antes era saliendo a Bogotá y de allí a Santo Domingo. Es una aerolínea de bajo costo con aviones nuevos y capacidad para alrededor de 186 pasajeros. También tenemos desde julio de 2021, Cali - Orlando, lo inició Avianca. Hoy se encuentra suspendida hasta la temporada alta de final de año.



¿Por qué hay vuelos al exterior congelados?



Avianca tiene suspendidas Cali - Orlando y Cali - Miami. Sse estaba haciendo de manera diaria. Están suspendidas hasta final de año. Pero Cali - Miami está cubierta por American Airlines. Dependiendo de la reserva que tengan, las aerolíneas van congelando. Es una decisión normal y cada vez más, las aerolíneas las toman y hacen congelación. Se concentran más en temporadas altas.



¿Cuáles son las rutas directas desde Cali a otros países?



Cali – Fort Lauderdale – Cali con Spirit Airlines; Cali – Miami – Cali, American Airlines; Cali – Panamá – Cali con Copa Airlines yWingo; Cali – New York – Cali con American Airlines; Cali – Cancún – Cali, con Wingo; Cali – Santiago de Chile – Cali, JetSmart; Cali – Antofagasta – Cali, también JetSmart; Cali – Madrid – Cali, de Avianca; Cali – Ciudad de México – Cali, Avianca; Cali – Lima – Cali, Latam (se retomó, pues estuvo suspendida por la pandemia), y la última, Cali – Santo Domingo – Cali, de Arajet.



A nivel nacional...



También hemos un esfuerzo grande. Hemos pasado de 16 a 24 destinos. Son Bogotá (Avianca, Latam, Viva Air, Wingo y Ultra Air), Rionegro (Avianca, Viva Air, Latam y Ultra Air), Medellín (EasyFly), Barranquilla (Latam, Avianca y Viva Air), Pasto (Easyfly, Avianca y Latam), San Andrés (Latam, Viva Air y Ultra Air), Cartagena (Viva Air, Latam, Avianca y Ultra Air), Santa Marta (Viva Air, Avianca, Latam y– Ultra Air), Ipiales (Satena), Tumaco (Satena y Easyfly), Guapi (Satena, TAC e Easyfly), Quibdó (Easyfly), Puerto Asís (Easyfly y Satena), Timbiquí (TAC), Bahía Solano (TAC), Florencia (Satena e Easyfly), Villavicencio (Easyfly), Montería(Latam), Ibagué (Easyfly), Cúcuta (Viva Air y Avianca), Leticia (Viva Air), Bucaramanga (Avianca) y Pitalito, en Huila (Satena desde el pasado el 21 de septiembre). Riohacha, (Viva Air y Avianca, esta última aerolínea, desde el primero de noviembre).



¿Hay planes para nuevas rutas nacionales e internacionales?



Nos interesa retomar Ecuador. Siempre ha tenido un intercambio comercial muy importante con el Valle del Cauca es una necesidad apremiante, queremos crecer. Con España nos parece que cuatro frecuencias semanales son muy poco. Hemos estado en conversaciones con la aerolínea española Plus Ultra.



También con Avianca para ver puede volver a retomar el vuelo de manera diaria. Hemos tenido conversaciones para aumentar las fecuencias a Nueva York. Todo eso se puede lograr antes de que finalice el 2022.



¿Pero se lograrán antes de final de año?



Ecuador es muy probable. Hay mucho interés. Bueno, Avianca y Latam han mostrado interés. Vamos a ver si podemos desarrollar la ruta a Ecuador, puede ser a Quito o a Guayaquil. Yo creo que más o menos para este año.



¿Cómo va el crecimiento de pasajeros en el Bonilla? Este año ha sido muy importante, de mucho crecimiento en término de pasajeros.



Esperamos cerrar con alrededor de un poco más de 7,2 millones de pasajeros que nos daría un crecimiento muy significativo. Venimos creciendo, de manera muy importante en tráficos internacionales.



El año pasado movimos un poco más de 5,3 millones de pasajeros en total, entrantes y salientes.



La mayor cifra que habíamos tenido antes fue en 2016, con un poco más de 5,6 millones de pasajeros. Pero de ahí decrecimos. Se vino la huelga de Avianca y en ese momento, el aeropuerto era mucho más dependiente de Avianca.



Eso nos dio muy duro. Nos íbamos recuperando. En 2020 teníamos crecimiento enorme, en enero y febrero, pero desde mediados de marzo en adelante se vino la pandemia. Los aeropuertos en el país estuvieron seis meses cerrados. Nos dio muy duro, pero hemos venido mejorando y creciendo, de forma continua.



¿Cuántos vuelos se registran a diario en el Bonilla y si responde a su capacidad máxima?



En la actualidad tenemos entre 180 y 190 operaciones diarias comerciales. También hay que advertir que hay tres escuelas de aviación y eso ocupa, de manera significativa, el aeródromo, la pista.



Creo que podemos llegar sin mayores inconvenientes, como decía antes, vamos a movilizar a alrededor de un poco más de 7,2 millones de pasajeros.



La capacidad del aeropuerto depende mucho de puentes nacionales e internacionales, pero calculo que sin mayores inconvenientes podríamos movilizar entre 8 y 9 millones de pasajeros.



También es importante la franja horaria. Hay horas después de 10:30 u 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, en las que el aeropuerto no tiene operaciones comerciales. Ahí dependemos mucho de qué se puede hacer para optimizar las horas en que no hay operaciones.



El crecimiento de pasajeros y rutas va de la mano con la infraestructura. ¿En ese aspecto, el Bonilla sí crecerá más?



Hemos hecho inversiones muy cuantiosas. En 2017, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón entregó su nueva terminal internacional, más de 20.000 metros cuadrados totalmente inteligentes, se separó de lo internacional de lo nacional de internacional.



Antes teníamos el edificio antiguo. Se hizo un edificio con puentes de abordaje, toda la migración se cambió al edificio nuevo.



Eso nos dio un espacio muy grande en el terminal antiguo, pues hoy tiene la terminal nacional 1 y la terminal 2 (esta última era el antiguo internacional). Eso nos ha permitido tener una mayor facilidad para repartir nuestros vuelos, de acuerdo con nuestras franjas horarias y con cada una de las aerolíneas.



Lo importante es que los pasajeros no se confundan. Por ejemplo, casi siempre los vuelos de Avianca están en la terminal nacional 1, eso nos permite que si tenemos un vuelo internacional llegando y sigue uno nacional, entonces lo ponemos en la terminal internacional, pero lo ponemos muy pegado de la nacional 2. Así no hay que mover el avión y eso les representa a las aerolíneas, un ahorro importante, es mucho más cómodo. Creemos que nos da una flexibilidad importante.



¿Qué pasa cuando hay mucho tráfico. El Bonilla sigue con capacidad?



Hay algunas franjas horarias con un poco de más ocupación entonces nos valemos de la terminal internacional para desplazar hacia allá algunos de los vuelos nacionales, cuando estamos muy congestionado de nacionales.



¿Hay posibilidad de que el Bonilla tenga más terminales nacionales e internacionales?



Por supuesto. Hemos planteado una iniciativa privada que ya está aprobada en su parte de factibilidad. Se encuentra en el ministerio de Hacienda que nos hizo una preguntas que ya respondimos. Estamos a la espera. Esperamos la viabilidad del Ministerio en un mes o dos meses. Después de eso, se espera el documento Conpes para publicar en la página del Secop (contrataciones públicas) y ahí empezar el proceso abreviado para buscar interesados y hacer la puja hasta la posterior adjudicación.



¿En qué va esta propuesta privada?



Vemos que la (terminal) nacional 1 y 2 requieren separación completa de flujos, pero en este momento no lo podemos dar, se tendrían que tumbar los hexágonos y nosotros hemos propuesto continuar el edificio internacional hacia el norte para mejorar el flujo de pasajeros y continuarían el nacional 1 y el nacional 2 para hacer ese tránsito, sin tener que salir de un edificio para ir al otro. Hemos propuesto una terminal de bajo costo.



¿Qué significa?



Las aerolíneas de bajo costo están creciendo de manera significativa. Ellas siempre están buscando los mayores ahorros posibles. Esa terminal tendrá características más sencillas. Poner grandes ventiladores, que no tengan puentes de abordaje sino que el mismo se haga con escaleras, como en algunos aeropuertos de Colombia y con eso tener unos ahorros adicionales. También tener un edificio distribuidor enfrente del edificio actual, que se conecte con todas la terminales para que los pasajeros no tengan que salir del área pública y para entrar de nuevo.



Para que a la gente le quede claro, ¿el Bonilla tendrá nuevas terminales?



Habría una nueva terminal de bajo costo. Habrá obras para el flujo de pasajeros entre las terminales nacionales y la internacional. La terminal nacional en el caso de los gates (salidas), todo el procesamiento se queda en el edificio actual, pero una vez pase los filtros de seguridad continuaría el edificio internacional actual hacia el norte.



¿Cuánta cuesta la obra?



Es una construcción muy grande. Una inversión de más o menos 670.000 millones de pesos. Yo diría que el aeropuerto cambia radicalmente para bien y para mayor comodidad. Se busca que el flujo de pasajeros tenga mucha más lógica, que se puedan conectar los pasajeros de vuelos internacionales con los nacionales y viceversa, que no tengan que salir del edificio internacional.



¿Será una sola terminal de bajo costo?



Realmente son dos terminales hacia el lado occidental. La actual terminal nacional sería la continuación del edificio terminal que se entregó en 2017. Hacia el costado norte quedaría todo el nacional que supliría los dos hexágonos de hoy. Eso le daría una mayor operatividad al aeropuerto.



¿Qué ocurre hoy en cuanto al tráfico de aviones?



Cuando entra un avión el que va salir tiene que esperar a que entre o viceversa. Eso nos genera algunas dificultades en la operación, un poco de demora de entrar el avión a posición o salir de posición.



Aerocali tenía concesión hasta hace dos años, luego se prorrogó. ¿Qué va a pasar con la concesión? ¿Se termina este año?



Nuestro contrato terminaba el 2 de septiembre de 2020, pero debido a la pandemia se hizo un documento entre todos los aeropuertos concesionarios aonrios y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para establecer la manera de compensarnos por esa fuerza mayor ocasionada por el covid.



Se nos compensó con un dinero. Se esperaba que se cumpliera en junio de 2021, pero por el incremento tan alto del tráfico aéreo se planteó en noviembre del 2021. Entonces llegamos a un acuerdo con la ANI de una prórroga adicional hasta el 31 de diciembre de este año.



¿Cómo fue el acuerdo?



Allí nosotros aumentamos la contraprestación dándole a la Aeronáutica el 52 % de los ingresos brutos del aeropuerto y el 48 % restante, lo explotamos, obviamente, pagamos todos los gastos de operación, las inversiones que estamos haciendo un poco más de 1.000 millones de pesos mensuales en mantenimientos mayores, como losas que se requerían, pues el aeropuerto tiene 51 años de haberse construido.



Hay que empezar a sustituir y eso hemos empezado a hacer, cambiar las losas de plataformas.



Y las pistas...



Las pistas se repavimentaron a finales de 2013. Están en muy buenas condiciones, pero en el espacio de rodaje en plataforma estamos viendo fisuras y la necesidad de reemplazar estas losas.



Hemos hecho mantenimiento en baño públicos, a pesar de haberse entregado a finales de 2016; muchos de ellos requieren remodelación que se está empezando a hacer.



Además, se está impulsando la construcción de un segundo pozo profundo de agua, y mantenimientos eléctricos y electrónicos.



La concesión termina en este diciembre...



Con el nuevo gobierno (de Gustavo Petro) hemos tenido una conversación. Quieren que continuemos hasta tanto tanto la iniciativa privada sea adjudicada. Estamos trabajando una prórroga del contrato de concesión que iría, probablemente, hasta el 31 de octubre de 2023, a esa fecha se espera que ya se haya podido surtir el proceso de la iniciativa privada y se haya firmado el contrato nuevo.



¿Con esto, es posible soñar que el Bonilla a futuro aumente en tamaño, como lo son aeropuertos internacionales, entre ellos, el de Lima o los de Nueva York, con más terminales?



Eso depende mucho del mercado. Uno quisiera. Se ha tratado mucho el tema de la segunda pista.



La ciudadanía lleva años escuchando sobre este proyecto y sigue en pañales...



La Aeronáutica Civil quedó encargada de la localización. Debe ir ubicada en dirección a Palmira, hacia el oriente de la pista actual. Se ha dicho, miren ojalá se adquieran los predios, que no existan asentamientos y construcciones, como ha pasado en otros aeropuertos de Colombia.



Los predios no se han adquirido...



No. Son unas 530 hectáreas nuevas. Están en cultivos de caña, lo cual lo hace más fácil o sencillo (para adquirir).



De eso quedó encargada la Aeronáutica. El tema de la afectación de esos terrenos se ha ido trabajando entre la Aeronáutica y el municipio de Palmira.



Ellos han tenido ya un par de reuniones con los dueños del predio, pero no se ha concretado. Es un proyecto a mucho futuro, fácilmente a 20 años, como mínimo.



Creo que hay que decir que en ese orden, ojalá la Aeronáutica adquiera los predios. Esto es imprescindible.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI