'Que le digan a la Gobernadora que no voy a militarizar a Cali'

El miércoles, en un consejo de seguridad, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que el presidente Iván Duque acogió la solicitud de venir a la capital del departamento para hablar sobre las salidas ante la violencia. El tema de la seguridad ha sido motivo de un cruce de opiniones entre funcionarios de los gobiernos del departamento y del municipio.

"Acabo de salir de un consejo de seguridad, que se hace todos los jueves con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el CTI. Analizamos qué pasa en Cali y les quiero decir, con orgullo, y en contra de lo que está diciendo la Gobernación...e Cali está en crisis y que hay que militarizar, que lo que estamos es trabajando en darle educación, en darle trabajo y oportunidades. e vez de pensar en militarizar. Y que se lo digan a la Gobernadora que no voy a permitir, desde hoy que respete mi trabajo, no voy a militarizar", empezó diciendo



Anotó que "así no se hace la poíitica, en el país tenemos que cambiar la forma de hacer política, que nos entendamos pero que no nos metamos y nos respetemos mutuamente".

Invito a @MauriceArmitage a bajar la guardia y a que #TrabajemosDeCorazón en unidad, la mano dura guardémosla para aplicarla, juntos, contra los delincuentes; los caleños también son Vallecaucanos y lo que pasa en Cali, pasa en El Valle Del Cauca. — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) 1 de noviembre de 2018

La Gobernadora, por twitter, respondió: "Invito a Maurice Armitage a que baje la guardia y a que trabajemos de corazón en unidad.La mano dura guardémosla para aplicarla, juntos, contra los delincuentes. Los caleños también son vallecaucanos y lo que pasa en Cali, pasa en el Valle del Cauca....para salvar vida no puede ser visto como 'politización' del tema: ni por los funcionarios, ni por la prensa ni por los particulares. Si un gobernante considera como una 'cocina', superpone su ego a la vida de los caleños".



El Alcalde aseguró que "Cali acaba de terminar el mes con mejor registro de homicidios en su historia. Esto es producto del trabajo de las autoridades, pero es también porque trabajamos para que la gente tenga ingresos, que los vendedores se puedan desarrollar, que la gente trabajo y por supuesto tengan una mejor educación y eso lo estamos logrando".

Armitage dijo que "no tengo nada que perder políticamente, no estoy buscando votos para mi, dentro de 14 meses que faltan, yo voy a salir a tirar maíz a las palomas. A mi no me tienen que elegir para nada. Yo vine a ayudarle a Cali porque creo que se merece que pensemos socialmente. Me siento tranquilo y siento que estamos trabajando. Lo único que le pido a la Gobernadora es que nos respete en el trabajo social que estamos haciendo".



El Alcalde presentó el pronunciamiento durante la entrega de elementos para 77 centros educativos. Anotó que se está apoyando al deportes como se hace con el baile y la cultura. "Lo que se trate es de que esta ciudad cambie....Cali lo que necesita es inversión social,la seguridad lo estamos manejando bien, venimos disminuyendo los homicidios como nunca y no admito ningún reproche les pido el favor de que nos respetemos todos".