¿Qué hay para hacer este fin de semana del Día del Padre en Cali?

Prográmese con su familia y amigos este fin de semana para que disfrute de los planes que le tiene la ciudad, tanto como museos, gastronomía, teatro, pintura, cine, música y más.



En la Ciudadela Comercial Unicentro se vivirá este mes 'Tiempo de papá'. Los visitantes podrán entretenerse con una programación especial para los amantes del fútbol, las cervezas, los shows musicales y las actividades con familia y amigos. Desde este viernes y hasta el 7 de julio, en la Plazoleta Samanes y de Comidas - pasillo 5, se vivirá la emoción de ka Copa América. Hay concursos que pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades futbolísticas.

Sábado

Memoria histórica con 'Cali, vive tu patrimonio'

Biblioteca Departamental de Cali. Foto: EL TIEMPO

A partir de las 8 a.m., en el Museo de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann, en la Avenida Roosevelt, calle 6 # 24-80, se presentará parte del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de Cali recuperado durante el proyecto de hundimiento de la Avenida Colombia.

Cali de pelos

Programa 'Cali pa' vos'. Foto: Archivo EL TIEMPO

A partir de las 8 a.m. hasta la 1 p.m. del sábado, en el parque de La Flora se podrá encontrar vacuna antirrábica: para perros y gatos en buen estado de salud, no gestantes y con más de 3 meses de edad. También chips para perros de cuidado especial:, para lo cual el propietario debe ser mayor de edad, presentar la copia de la cédula ampliada al 15 por ciento, carné de vacunas al día y vacuna antirrábica con soporte del veterinario.



Así mismo, desparasitación y vitaminazación oral: para animales en buen estado de salud, no gestantes, de más de 3 meses de edad.



Tenga en cuenta que los perros de manejo especial deben asistir con bozal y correa. Los gatos deben asistir en un guacal o en una caja.

¡De correría por los museos de la ciudad!

Teatro La Concha con 'Pilares Vacios'

Pilares Vacios. Foto: Teatro La Concha.

Fabio, un joven de clase social alta, rebelde y esquizofrénico, ha tocado fondo con las drogas y alcoholismo. Sus amigos han servido de motivación para refugiarse en la rumba el vicio y el deseo; tratando de evadir los vacíos que tiene en su vida.

​

​En el Teatro La Concha, en la calle 4 # 10-48 / San Antonio, hora: 7:30 p.m.

Entrada General $20.000, estudiante a $15.000. Reservas e informes: 893 86 06 ó 300 3644884

Clases de teatro en el Teatro Experimental de Cali (TEC)

Jacqueline Vidal de Buenaventura. Foto: Julio Romero. El Tiempo.

El Teatro Experimental de Cali (TEC) abre convocatoria para dar explicación a todo sobre este universo de dramaturgia, en el que se trata de ejercicios teóricos, prácticos que permitan expresar y darle sentido.



Estos talleres son todos los sábados, de 2 p. m. a 6 p.m., en el Teatro Experimental de Cali, en la Calle 7 # 8 – 63. El valor mensual es de $120.000 pesos. El requisito fundamental es disposición y llevar ropa negra cómoda. Los interesados para mayor información a los números 884 3820, 883 2632 y al WhatsApp +57 314 600 3332.

'Antes muerta que sencilla' en Presagio

Teatro Presagio. Foto: Teatro Presagio.

Es una pasarela en donde el ir y venir del desfile crea una línea narrativa que se traza y se borra continuamente. Una colección de acciones inspiradas en la pregunta acerca de la construcción social del género femenino, en donde se reflexiona con el cuerpo, se habla a través de la sensación y se asume la acción como forma de pensamiento. Acciones que exageran de manera irónica la teatralidad de los gestos cotidianos, mostrando otras formas de experimentar la propia corporalidad.



Esta obra será presentada en el Teatro Presagio, Av. 9A ##10N-50, boleteria:

Estudiantes $15.000, general $20.000 y boleta colectiva $50.00 pesos. Mayor información: 301 4858228 y 032 4876432

Talleres de formación artesanal en la Loma de la Cruz

Loma de la Cruz. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

En este espacio el asunto artesanal es la razón de ser, por eso, se dictan cursos y capacitaciones para que los artesanos aprendan sobre diseño, negocios, materias primas, emprendimiento, crecimiento personal y demás aspectos útiles para su labor. Está abierto al público de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.



Los interesados deben realizar la inscripción de manera presencial, presentando su cédula de ciudadanía. Los talleres tienen cupo limitado por modalidad de máximo 12 personas y a los seleccionados se les suministrará todo el material que requieran para elaborar sus productos, sin costo alguno.

Domingo

¿Sabe a qué invitar a su padre?, acá le contamos qué hacer

Hotel Marriot en Cali Foto: Archivo

El Hotel Marriott le propone varios sabores para que le ofrezca en el día del padre, como por ejemplo, estación panadería salada y dulce que contiene baguette, Integral, cereales, pan de jamón, ciabatta, grissini, pan de cereales, pan si gluten, pan negro, pan de tomate, focaccia delgada, almojábana, pandebonos. Seguido de quiche jamón y pollo o varias estaciones de sabores como: estación de quesos, jamones, y embutidos, tapas, ceviches, piqueos y paella, salad bar, estación árabe y colombiana, comida mexicana, parrillada argentina y con una dulce estación, la de postres. Además de, música en vivo: Grupo cavana, cerveza ilimitada para los padres, premios sorpresas. Costo: precio por persona (adulto) $140.000 y niños menores de 12 años $60.000 pesos. Impuesto incluido.

¡La Fiesta de las Aves!

El humor fino, el vuelo de la imaginación y el amor por la naturaleza silvestre del territorio americano están presentes en tres relatos. Foto: Alcaldía de Cali.

Todos los domingos de junio, a partir de las 11:00 a.m., los niños y sus padres podrán disfrutar en familia de la puesta en escena que trae el Teatro Esquina, ubicado en la calle 4 oeste # 35-30, barrio Tejares de San Fernando. Sala concertada de la Secretaría de Cultura de Cali, con su obra ‘La fiesta de las aves’, dirigida por el dramaturgo Alfredo Valderrama. Boletería: 15.000 pesos.



Los cuentos que relata esta obra son: ‘Los colores’, ‘Las tres madres’ y ‘La fiesta de las aves’, metáforas de la idiosincrasia triétnica que aluden a la tolerancia, la inclusión y la convivencia pacífica, en las que la música y el canto enjugan las situaciones y hacen más nítida la trama.

¡Prográmese!, esta semana.

Inscríbase en los Juegos Municipales, mezcla fútbol y ciudad.

Las 22 comunas y los 15 corregimientos de la ciudad se preparan para los Juegos Municipales 2019, evento deportivo que cada año reúne a los mejores talentos barriales y a la comunidad en torno a la diversión y el sano esparcimiento.

​

sabel Moreno, coordinadora de los Juegos Municipales, explicó que previamente en las comunas y corregimientos de Santiago de Cali se hizo un trabajo de pre inscripción con los programadores deportivos, para que los equipos tuvieran lista la documentación necesaria y así puedan cumplir con todos los requisitos necesarios.



Si tiene un equipo formado y pasó el filtro con los programadores deportivos, tenga en cuenta las siguientes fechas para que presente la planilla deportiva y los documentos respectivos para hacer la inscripción oficial.

​

Fútbol masculino y femenino:

Lugar: Coliseo Miguel Calero. Fecha: lunes 17 de junio. Hora: De 7:00 p.m. a 7:30 p.m.



Baloncesto masculino y femenino:

Lugar: Coliseo Miguel Calero. Fecha: martes 18 de junio. Hora: De 7:00 p.m. a 7:30 p.m.



Voleibol:

Lugar: Coliseo Miguel Calero. Fecha: martes 18 de junio. Hora: De 7:00 p.m. a 7:30 p.m.



CALI.