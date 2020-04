¿Qué hay en desnutrición en primera infancia en Plan de Desarrollo?

En la actualidad, la lucha contra la desnutrición infantil es uno de los grandes frentes de trabajo en los gobiernos de todo el mundo, más en países en vías de desarrollo en donde esta problemática se presenta con mayor intensidad. La desnutrición durante la primera infancia, es un obstáculo que impide que los niños, e incluso las sociedades, desarrollen todo su potencial.

En estricto, los niños y niñas desnutridos tienen menos resistencia a las infecciones y más probabilidades de morir a causa de dolencias comunes de la infancia, como las enfermedades diarreicas y las infecciones de las vías respiratorias. Los que logran sobrevivir pueden quedar atrapados en un círculo vicioso de enfermedades recurrentes y alteración del crecimiento, a menudo con daños irreversibles en su desarrollo cognitivo y social.



Ante este panorama, resulta imperativo para cualquier gobierno, velar por la desaparición de la desnutrición en cualquiera de sus formas, pero ¿se está haciendo esto en Cali? De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Salud, la prevalencia de desnutrición crónica (retraso de altura para la edad) en los niños y niñas menores de 5 años en 2019 en la ciudad alcanzó el 7,0%, cifra que, tomando como base las proyecciones de población del Censo 2018, indicaría que cerca de 11 mil niños y niñas en este momento de la vida sufren de esta problemática.



Así mismo, en 2018 (último dato disponible) se registraron 541 casos de desnutrición aguda (deficiencia de peso para altura) en los niños y niñas en primera infancia en Cali y 2.222 nacieron con bajo peso (8,9% del total de nacimientos).



Resulta evidente que el tema de la desnutrición no es algo exclusivo de regiones de Colombia como el Chocó y La Guajira, que en el imaginario del común son las regiones pobres del país, sino que esta problemática nos toca las puertas en las ciudades capitales como Cali.



Ante esta situación, si bien es cierto que los diferentes gobiernos de la ciudad han trabajado en rutas especiales de atención a la desnutrición en la primera infancia que han logrado mantener una tendencia a la baja en indicadores como el de desnutrición crónica, las cifras evidencian que es necesario seguir trabajando y comprometerse a continuar bajando las cifras de esta problemática en la ciudad.



En concreto, las metas existentes en el borrador del plan de desarrollo actual, hacen referencia a la ampliación de cobertura de los niños y niñas atendidos en programas de atención integral a la primera infancia y al acceso físico de alimentos, más no existen metas sobre la disminución de las prevalencias de desnutrición crónica y aguda o sobre el bajo peso al nacer.



Al respecto, debe reconocerse que Cali ha registrado, en comparación con otras ciudades del país, un buen comportamiento en cuanto a indicadores nutricionales en la primera infancia. No obstante, nos encontramos en un momento clave para que Cali logre las metas planteadas en los ODS, como por ejemplo “hambre cero”. De hecho, en Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 (PND) ya se planteó frente a este tema, una meta de 8,0% en el los niños con bajo peso nacer.



En este sentido, realizando un análisis del comportamiento histórico de indicadores de desnutrición crónica y bajo peso al nacer en Cali, y teniendo en cuenta metas nacionales en estos indicadores, el programa Cali Cómo Vamos y la Fundación Éxito sugieren que la ciudad tiene las condiciones para continuar bajando los indicadores mencionados y plantearse una meta de 5,0% en prevalencia de desnutrición crónica a 2023 (reducir 2 puntos porcentuales el dato actual) y de 8,0% de niños y niñas con bajo peso al nacer (reducción de 0,9 puntos porcentuales y meta nacional del PND).



Recordemos que los niños son el presente de Colombia y que nos corresponde velar por su futuro. Por tal motivo, se hace un llamado al Alcalde y al Concejo Municipal para que no desaprovechemos esta oportunidad de poner a los niños (as) como eje central de las políticas públicas y se prioricen metas como las anteriormente mencionadas.



Vale la pena resaltar que, en estos días de crisis mundial por el avance del COVID-19 y sus implicaciones para las economías y el libre desarrollo de las comunidades, los niños menores de 6 años hacen parte de la población potencialmente más vulnerable a contraer el virus, motivo por el cual, establecer estrategias concretas en materia de alimentación en la primera infancia cobra mayor importancia, en una coyuntura como la que se está viviendo.



Además, diversas investigaciones adelantadas por el reconocido Nobel de Economía, James Heckman, indican que por cada peso invertido en un niño en la primera infancia le ahorra entre $7 y $21 a la sociedad en el futuro (ahorro social). Todavía hay una oportunidad valiosa para incluir en el Plan de Desarrollo Municipal presupuesto, metas e indicadores relacionados con desnutrición, como determinantes indiscutibles del desarrollo y el bienestar infantil en la ciudad de Cali.