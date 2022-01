No cesan los actos terroristas contra la Policía en el Valle del Cauca y en el vecino departamento del Cauca.

A las 8:00 p. m. de este miércoles 26 de enero, hombres armados hostigaron la estación de Policía en Corinto, en el norte caucano. El hecho no dejó heridos ni víctimas fatales.



Autoridades investigan que detrás de estos hechos estarían grupos disidentes. En esta zona del norte del Cauca hacen presencia la columna 'Jaime Martínez' y 'Dagoberto Ramos'.



En esa noche, una granada fue lanzada contra un CAI de la Policía en zona del corregimiento Aguaclara, en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, pero no explotó. De acuerdo con la Policía y la Gobernación del departamento, detrás de este atentado estaría la disidencia de las Farc 'Adán Izquierdo',. el mismo grupo señalado de la masacre de cinco jóvenes en zona rural de Buga, el 24 de enero de 2021.



El tercer hecho ocurrido también en la misma noche de este 26 de enero fueron disparos contra un policía que se desplazaba en moto en Bugalagrande, en el norte del Valle del Cauca. Fue herido en una rodilla.



Estos hechos se suman a la granada lanzada contra la Alcaldía de Andalucía, en el centro del Valle, en la noche del martes de esta semana, la cual está junto a la estación de Policía de esa localidad. Tras este hecho, según la Policía Nacional, estaría la disidencia de las Farc 'Adán Izquierdo'.



En esa noche, dos hombres en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo improvisado contra la patrulla que se encontraba frente a la Alcaldía, generando daños materiales en la fachada de la Alcaldía. Así lo señaló el brigadier general Pablo Ruiz, comandante de la región No.4 de la Policía Nacional.



El oficial agregó que se intensificarán los operativos, labores de inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables. De igual forma, en coordinación con el Ejército se realizarán patrullajes coordinados y conjuntos para llevar tranquilidad a los habitantes de la zona rural de Andalucía.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, repudió estos hechos y señaló que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos para capturar a los responsables de la granada en Andalucía.



“Hay un fondo de recompensa por información que conduzca a la individualización y captura de los responsables de este hecho", expresó Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.



"Andalucía es un municipio pionero en el tema de seguridad, que no presenta índices ni de violencia ni de asesinatos. Estos son hechos aislados que se presentan, precisamente, en el actuar delictivo que busca generar miedo o zozobra en territorios de paz y prosperidad”, anotó Murcia.



La alcaldesa de Andalucía, Ellicel Arcila Posso, dijo que se busca más inversión en seguridad.



Así mismo, el fin de semana, hombres armados atacaron a policías, cuando realizaban labor de patrullaje en Santander de Quilichao, municipio en el norte del Cauca.



Ese caso sucedió a las 11 de la mañana de este domingo 23 de enero. Los uniformados fueron atacados a la altura del barrio El Rosario.



Los heridos fueron trasladados a Cali, debido a su estado crítico. Uno de los policías recibió un disparo a la altura del cuello.



Sobre los responsables, testigos señalan que huyeron por la vía que conduce a la vereda San Pedro.



Horas antes, en este mismo departamento, en el casco urbano del municipio Caloto ocurrió un hecho similar, a eso de las 5 de la tarde del ​pasado viernes.



Ese día hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada contra uniformados cuando realizaban acciones de patrullaje en la zona.



El artefacto no explotó, según indicaron integrantes de la institución.



Los responsables de este último atentado fueron perseguidos, pero su rastro se perdió en la zona de EL Palo.



El ataque no dejó heridos ni daños materiales.



Según las autoridades, grupos disidentes en Valle y Cauca declararon, al parecer, hacer ataques y atentados contra la Policía en este año.



El pasado 8 de enero, un camión con policías del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) fue atacado con explosivos en el suroriente de Cali, dejando a 13 uniformados heridos. El Eln se atribuyó este atentado.



Aunque la semana pasada explotó una granada en zona entre los barrios Junín y Belalcázar en el centro de Cali, las autoridades indicaron que este caso es distinto de todos los arriba mencionados de terrorismo.

TWITTER

En este último caso se investigan acciones de grupos delincuenciales vinculados con prestamistas 'gota a gota' que extorsionan a personas naturales y comerciantes de la zona.



El viernes pasado hubo reunión de los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, con altos mandos militares en Cali para analizar la crítica situación en el suroccidente del país, además de la alerta temprana de Defensoría del Pueblo sobre grupos armados organizados y narcotraficantes en la capital vallecaucana.



Se intensificarán los patrullajes en Cali con 6.500 policías y 2.300 hombres del Ejército, además de que se anunció una patrulla fluvial en el río Cauca para detener el tráfico de armas y drogas en este cauce que sirve de límites entre el norte del Cauca y el Valle.



CALI Y POPAYÁN