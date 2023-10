Invasiones: bandas, disidentes y grupos armados detrás de voraces incendios en Cali

Desde las madrugadas de los últimos dos meses, vecinos del corregimiento La Buitrera vienen divisando el ascenso de camionetas de alta gama por uno de los costados del cerro La Antena, en el suroccidente caleño. Llevan material de construcción, como cemento, ladrillos, tablas de madera, cabuyas y plásticos.



Uno de esos ascensos ocurrió en menos de una hora después de que ocurrió el incendio de aquel 21 de septiembre, cuando de manera simultánea, el fuego se extendía en otro punto de la ciudad: las montañas de Altos de Menga, en el norte, donde se consumieron más de 250 hectáreas de bosques. Desde entonces, los ascensos de camionetas y decenas de extraños a la Antena no se han detenido, así como intentos de más incendios en la ya calcinada montaña, matando animales de fauna, como ardillas, zarigüeyas, guacharacas, boas, iguanas y guatines.

Siguen las emergencias en Cali. Foto: Rodrigo Zamorano

Una ardilla tuvo quemaduras de segundo grado en sus falanges en el incendio de Altos de Menga. Fue rescatada por los Bomberos y llevada al hogar de paso de animales del Departamento Administrativo de Gestión de Medioambiente (Dagma).

Los campaneros y los pagos

Cuando quienes están demarcando lotes de 12 por 5 metros y armando los cambuches en el cerro La Antena ven que se acercan uniformados de la Policía y los 'campaneros' (personas que están alerta para informar si sube la Fuerza Pública) les lanzan señales buscan recoger sus pertenencias con intentos de incendiar el cerro nuevamente.



Pero este fenómeno de invasión en La Antena no solo empezó con ocupaciones irregulares desde agosto pasado, cuando se inició la llegada de alrededor de 270 familias, dispuestas a pagar terrenos de entre 5 y 12 millones de pesos. Hubo otro incendio en abril pasado y en 2022, una gran conflagración, todos acompañados de formación de asentamientos.



Son familias que provienen desde el distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali o hasta de otras invasiones, también en la ladera de la ciudad, a donde han llegado incialmente de zonas rurales de Buenaventura, Dagua, en el Valle del Cauca, así como del norte del Cauca. Algunos huyen de la violencia y otros de los problemas económicos, como una mujer que pagaba arriendo en una zona de invasión por más de medio millón de pesos. Sin embargo, se contactó con un hombre que le señaló la posible venta de lotes en el cerro. Le dijeron que reuniera 10 millones y que una vez en el sitio podían instalarle luego redes de acueducto y de energía.



“Todos los incendios que hemos tenido en los cerros tutelares de Cali, en el último año y en este 2023 (tanto en Cristo Rey, en el norte y La Antena) han sido provocados, algunos de manera accidental, porque las personas estaban quemando las basuras o estaban quemando para labranza, otros orientados a la invasión de la tierra y otros, en algunos casos, por afecciones mentales de la persona que los ha provocado”, dijo el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.



En este último caso, el mandatario habló del cerro La Bandera, donde un hombre, al parecer con problemas de salud sale a prender fuego en un costado en la zona baja.



Sin embargo, cuando se habla de La Antena, en La Buitrera, corregimiento al sur de la capital vallecaucana, tanto el alcalde Ospina, como las autoridades hablan de inmediato de peligrosos grupos armados.

En el departamento más de 1800 hectáreas se han consumido por 1700 incendios forestales, la mayoría de ellos provocados. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

“Hay bandas irresponsables que pretenden invadir la tierra para posteriormente lotearla y vendérsela a personas con necesidad, no son sitios donde deba existir vivienda, la tarea de nuestro estado es judicializar, todo aquel que queme la montaña va a ser judicializado porque es un ecosistema que debemos de proteger para futuras generaciones”, agregó el alcalde Ospina.



Pero estas bandas cuentan con poder al punto de tener pool de abogados para defenderlos y en ocasiones señalan ser parte de supuestas fundaciones de derechos humanos, cuando en realidad, según la Policía y la Fiscalía, tendrían nexos con disidentes de las Farc. Es un fenómeno muy similar al de la minería ilegal en Farallones, donde alzados en armas, que incluyen grupos como el frente ‘Jaime Martínez’ en zona entre Jamundí y el sur de Cali, también se valen de firmas de abogados para evadir la ley.



“Reconocemos que hay necesidades de vivienda digna, pero los ciudadanos no pueden reclamar vivienda de esta manera. Existen unos protocolos”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.



A su vez, en la Alcaldía señalaron que las invasiones no se toman a la ligera, al punto que en la secretaría de Seguridad se creó el Comité de Control de Invasiones y Protección de Ecosistemas. Solo en septiembre, según el Cuerpo de Bomberos, hubo más de 100 incendios forestales en Cali. Cerca del 12 por ciento correspondieron a conflagraciones causadas para invasiones en montañas de zona rural de Pance, en San Francisco, además de El Rosario y La Buitrera. También en Alto de los Chorros, cerca del cerro La Antena.

Incendios forestales en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Así mismo, el fuego también ha llegado al cerro Cristo Rey, en zonas de Pilas del Cabuyal (allí hubo emergencia el pasado 2 de octubre), El Mameyal, La Legua, así como en Patio Bonito, que corresponde a la ladera de la comuna 1. Los incendios se han presentado, además, en el corregimiento Golondrinas y se extienden más al norte, con Altos de Menga, en inmediaciones al centro comercial Chipichape y zonas residenciales, como Santa Mónica, La Campiña y El Bosque.



"Cada rato vemos que llegan personas con materiales para construir, queman y les da por armar sus viviendas", dijo un vecino en La Buitrera, quien indicó que han recibido amenazas de desconocidos por alertar a las autoridades.



"Llegamos hace 25 días. ¿Por qué? Porque el Ejército lo había abandonado. Somos personas humildes, personas que no tenemos que estar en guerra, pero la guerra la han empezado la Policía. Pero no fuimos nosotros los de aquí, fueron en La Buitrera. Aquí no había habido guerra, había habido diálogo”, sostuvo Florinda, una de las personas que levantaba cambuche en La Antena y quien hizo parte del gigantesco desalojo de mediados de septiembre.



Anotó que es madre de dos hijos, que se rebusca trabajos, pero los ingresos no son suficientes. “Trabajo no hay la gente que lo busca a un trabajo es de 6 a. m. a 6 p. m. y pagan cagados $ 450.000 y eso no sirve ni para pagar un arriendo”.



La señora dijo que ningún político o alguna fundación los envió a ocupar el cerro. "Nadie nos envió por decisión propia vinimos al cerro", recalcó.



CAROLINA BOHÓRQUEZ RAMÍREZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO CALI

