¡Vamos a revivir a Cali!: Alejandro Éder, sus primeras palabras como  alcalde

Sobre una guala y entre una multitud de personas, Alejandro Éder, el nuevo alcalde de Cali se dirigió a los habitantes de la capital del Valle del Cauca para dar su discurso de victoria en la contienda electoral.



La reconciliación y la reconstrucción de la ciudad, sus premisas más importantes de lo que será su gobierno a partir del 2024.



“En este momento ahora, hoy termina la campaña y dejamos atrás una campaña que ha sido difícil, que ha sido dura, una campaña donde ha habido muchas mentiras, mucha calumnia, muchos ataques bajos. Cali habló, Cali quiere algo distinto. Dejemos atrás esa pelea de los últimos meses”, fue lo primero que dijo el empresario caleño.

El nuevo alcalde de Cali dio su primer discurso junto a Diana Rojas y Taliana Vargas, su esposa. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

“Acabamos de pasar unos cuatro años de un infierno en Cali, lo primero que vamos a hacer es a empezar a cuadrar las cuentas”, agregó Éder, quien estaba junto a su esposa Taliana Vargas y Diana Rojas, quien había declinado su aspiración para sumarse a la del empresario.



En un tono más conciliador, el nuevo alcalde de Cali sostuvo que atrás deben quedar las rencillas y conflictos que se generaron durante la campaña, debido a que se viene lo que considera más complejo: gobernar y unir a Cali.



“Si bien este camino hasta aquí ha sido bien exigente, bien difícil, lo que se viene va a ser la parte más difícil, pero no va a ser más grande que nosotros. Vamos a unir a Cali de la mano de Dios, de la mano de todos los caleños, no importa su bandera política, no importa su origen, no importa su clase social, todos somos caleños y unidos. ¡Vamos a revivir a Cali!”, anotó Éder.

Por último, agradeció a las personas que lo acompañaron en esta campaña ya los votantes.



“Quiero darle la gracias además a todas las personas que creyeron en este proyecto y en esta filosofía cuando aún no habíamos ni despegado, pero los caleños sabíamos que necesitábamos una nueva forma. Esta es la nueva forma. Felicitaciones Cali porque ganamos todos”.



Entre tanto, la esposa de Éder, Taliana Vargas, aseguró que van a trabajar por la inclusión y a unir a la sociedad caleña.

Alejandro Éder y su primer discurso. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

“Gracias por el voto de confianza, no lo vamos a defraudar, aquí estamos con una convicción social transparente. El único propósito de estar aquí es administrar lo público de la manera correcta y que se vea la plata pública en cada rincón de Cali y para todos. Vamos a unir la ciudad, vamos a trabajar todos los temas sociales, vamos a trabajar por las mujeres, las mujeres afro, los niños, la cultura, los jóvenes y sus oportunidades, gracias por su voto de confianza, gracias, que Dios los bendiga. Esto solo lo vamos a hacer por la sabiduría divina”, expresó Vargas.

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CALI