Seguridad y competitividad, entre temas candentes en debate de candidatos a Gobernación

Terminar la vía Mulaló-Loboguerrero, dialogar con los principales actores armados en Buenaventura y la implementación de modernos equipo para contrarrestar la criminalidad, fueron algunas de las propuestas que los candidatos a la gobernación del Valle respondieron durante la primera sesión de Debates electorales 2023 ‘hablemos Claro’.



En esta cita televisiva, que cuenta el respaldo de gremios y medios de comunicación como EL TIEMPO, los aspirantes al cargo departamental, expresaron sus puntos de vista a través de inquietudes formuladas por directores de medios, gremios e institucionalidad. Dilian Francisca Toro se excusó por tener otros compromisos.



Sin lugar a dudas, la seguridad fue el tema principal en el que los aspirantes mostraron sus preocupaciones.



Tulio Gómez aseguró que se debe fortalecer el pie de fuerza en municipios de alta complejidad en el orden público.



"Fortaleceremos de la mano del alcalde la tecnología, radios de comunicaciones, cámaras de conocimiento drones y tecnología, y además todo vehículo que sea involucrado en un delito será asesinado. Y también trabajaremos con la comunidad, redes de apoyo”, dijo Gómez.

La Fuerza Pública refuerza su presencia en el Valle del Cauca. Foto: Ejército Nacional

Santiago Castro coincidió que se debe reforzar la seguridad e idear estrategias más contundentes para luchar contra la criminalidad.



“Nosotros tenemos que aplicar esa tasa con tecnología de punta, con analítica, con cooperación ciudadana y trabajar convenios con los alcaldes, pero convenios que sean diseñados por expertos, con parámetros e indicadores de desempeño”, agrego Castro.

Por su parte, Óscar Gamboa, le apunta más a una política departamental de seguridad construida por los alcaldes del departamento.



“La fuerza pública debe sentir el respaldo del gobernante civil y no se puede sentir sola. Y para que la fuerza pública actúe con. Es vergonzoso que solamente entre el 30 y el 40 por ciento de las cámaras de seguridad están funcionando”, comentó Gamboa.



En tanto, el candidato Ferney Lozano, considera que debe haber seguridad pero con justicia social. Para ello, cuenta con propuestas a nivel educativo y de alimentación.



“En la seguridad pública nosotros tenemos una política definida porque buscamos la paz total con justicia social y económica. La seguridad pública tiene primero el diálogo, segundo el sometimiento y si no la confrontación, para eso se prepara el Estado para ese ejercicio, pero nosotros queremos ir al diálogo y que en ese diálogo logremos silenciar las armas y logremos que la vida se respete en este momento en Colombia”, dijo el candidato del Pacto Histórico.

Mirada a Buenaventura

Ante la compleja de orden público, hambre y pobreza que se vive en el puerto de Buenaventura, los candidatos contaron sus propuestas.



Tulio Gómez parte desde el fortalecimiento a la seguridad como una estratega para impulsar el turismo e impactar a la comunidad.



“Necesitamos seguridad urbana, rural y marítima, generación de empleo. Si tenemos seguridad urbana y marítima, vamos a tener turismo, pero también necesitamos revivir la industria pesquera y crear una empresa artesano de la madera, para que la madera que sale de Buenaventura no salga, sino que la procesen allí” expresó.

Las exportaciones del Valle no pierden su dinamismo Foto: Santiago Saldarriaga

Por su parte, el candidato Castro considera que Buenaventura “debe cambiar su cultura política”, porque “Buenaventura no solamente está sitiada por la inseguridad, está sitiada por la corrupción. Nosotros en los últimos diez años hemos tenido cuatro alcaldes consecutivos que han sido detenidos por corrupción”.



Ante esta temática, el aspirante Oscar Gamboa, nacido en el puerto sobre el Pacífico, indica que se debe invertir en un mayor porcentaje en la comunidad más que en lo privado.



“Buenaventura como ciudad, es que nosotros no vamos a ganar nada apostando a los privados y no a los públicos; no a la gente, la industria natural de Buenaventura tiene que estar basada en el mar”, dice Gamboa.

Puerto de Buenaventura Foto: Invías La presencia militar será 24 horas en el Litoral. Foto: Héctor Fabio Zamora, archivo ET Puerto de Buenaventura Foto: Invías

Por su parte, Lozano considera que Buenaventura “es un puerto sin comunidad”.



“En Buenaventura la historia de la muerte es la historia del día a día y hubo un movimiento precisamente hace ya seis años de la gente de Buenaventura diagnosticando su problemática e hicieron un acuerdo el movimiento cívico de Buenaventura hizo un acuerdo con el Gobierno nacional del señor Santos, en ese entonces por cerca de 1.8 millones de pesos en papeles quedaron registrados pero ni ese gobierno del Santos ni el siguiente el doctor duque le cumplieron a buenaventura no le cumplieron más que mandando funcionarios a viaticar a Buenaventura", añade.

Infraestructura y movilidad

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y el de Buenaventura son los que tienen mayor movimiento en el departamento, razón por la cual requieren mayores inversiones.



Respecto al tema, Tulio Gómez sostiene que una de las maneras más efectivas de impulsarlos es a través de las aerolíneas de bajo costo, tal como ocurrió en Medellín con Viva Air.



“Necesitamos traer aerolíneas de bajo costo. Es increíble que haya esas líneas de bajo costo donde llegan a ese aeropuerto (Medellín) es más difícil”, dijo el empresario.

El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que presta servicios a Cali. Foto: Aerocali, concesionario del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón

Agregó: “El aeropuerto de Buenaventura se cierra dos veces al año y tienen muchas vías de acceso. Necesitamos revisar si es que las tarifas son muy altas o qué y volverlo y volverlo mixto de carga y pasajeros y volverlo a un hotel, centro comercial, etcétera”.



Por su parte, Santiago Castro se refirió a la integración de transportes masivos a nivel departamental con Cali, proyectos que no han logrado concretarse.



“El tren de cercanías, una gran apuesta de la ciudad-región, de Cali y sus municipios vecinos, y el dragado y profundización del canal de acceso. Obviamente tenemos que trabajar también todo lo que es la vía de Buga-Buenaventura, asegurarnos que la concesión se termine y generarle a Cali la mejor concesión posible en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón”

Vías del Valle Foto: Santiago Saldarriaga

Gamboa, entre tanto, le apuesta a que el departamento recupere esa vocación “agroindustrial, pero con un modelo que acerque al pequeño agricultor, y no sea un modelo de élite porque el departamento se alarga en desigualdad”.



“Eso implica entonces que las vías terciarias y las vías secundarias tienen que hacer sincronía con el circuito primario de las vías en el Valle del Cauca que son muy buenas aunque faltan todavía tramos por terminar”, agrega Gamboa.



Para Ferney Lozano, las obras en el Valle se deben “planificar bien”, para que “no nos vuelva a suceder lo que ha pasado con la vía Candelaria-Cali, desde el 2002 tratando de hacerla”.



“Si planificamos bien y potenciamos lo que viene del Gobierno nacional, saldremos adelante. Son 657 proyectos de vías comunitarias para la paz que se han firmado ya por un valor de más de 1.800 millones de pesos en este periodo del gobierno del cambio en este país”, anotó.

Subregiones



Durante el debate también se propuso a los candidatos una mirada a las subregiones con énfasis en el desarrollo económico, turismo y agro.



Es por ello que se planteó el interrogante: ¿Cuál es su principal apuesta que permita generar desarrollo económico y bienestar social de cada subregión, y cuando decimos cada subregión es norte, centro, sur y zona costera del Valle del Cauca?



“La generación de empleo, la educación de estos jóvenes, educarlos en bilingüe y carreras técnicas de un año, para que puedan también trabajar en nueve meses de un año carreras técnicas. Y también el deporte. Y lo más importante para Cali, mejorar la movilidad, la mayoría, y desarrollar las vías que necesita Cali, por ejemplo, la doble calzada, la continuación de la avenida Ciudad de Cali, para descongestionar la ciudad”, respondió Gómez.

Vía Cali - Buenaventura Foto: Santiago Saldarriaga

“No puede ser que seamos el quinto departamento en competitividad y que estemos por debajo de Atlántico, por debajo de Risaralda, de Bogotá y de Antioquia. Mi propuesta es que lo hagamos de la mano del sector empresarial y cuando hablo de empresarial hablo de la pequeña, micro, mediana y gran industria. Nosotros tenemos que fortalecer empresarialmente al Valle del Cauca y ese fortalecimiento empresarial tiene que ser desde el aumento de las exportaciones, desde el desarrollo tecnológico, desde la inversión extranjera”, considera Castro.



Por su parte, Gamboa reitera su ‘martillo’ de plantearse ¿para dónde vamos? porque “eso nos marca qué educación, tecnología y tránsito digital necesitamos. La seguridad es un tema transversal que ya lo tocamos. Yo trabajaría a partir de esa fotografía de las fortalezas de cada subregión para, a partir de allí, hacer todo el ecosistema del desarrollo, todo el clúster del desarrollo donde se integre la educación, el marketing de esa oferta y la empleabilidad.



Lozano le apuesta a generar una mayor integración entre los municipios del norte del Valle con la Gobernación.



“De la región norte, esos 18 municipios dicen que el gobierno del Valle llega sin mucho estatutuario, o sea, integrar esa región norte que además quiere irse, se quieren vincular mejor con Risaralda. Es nuestra gente, que tenemos diferencias étnicas, culturales, claro que sí, pero tenemos potencialidad, pero es que este Valle del Cauca en una forma general, lo vamos a fertilizar, porque vamos a hacer el Valle del Cauca que produce alimentos para generar la soberanía alimentaria”, expresó.

