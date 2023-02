La carrera para ocupar el primer despacho en la Centro Administrativo Municipal (CAM) ha sido marcada por una abierta oposición al alcalde Jorge Iván Ospina.



De hecho, los cuestionamientos al mandatario se han agudizado en los últimos dos años y expertos y ciudadanos perciben que se trata más de intereses preelectorales por estar dentro del radar para los comicios que se realizarán en ocho meses y medio.



Hay quienes ven inclusive, que por la declaración del alcalde Ospina como un petrista le podría cerrar las opciones al Pacto Histórico en estas elecciones.



Politólogos de las universidades del Valle y de la Javeriana de Cali consideran que el alcalde Ospina ha venido perdiendo favoritismo, situación que ha sido aprovechada por detractores que van por el máximo cargo, además de que la ciudad demanda soluciones a problemas sociales y de seguridad, en especial, por las denuncias de hurto a personas que van en aumento, aunque el Observatorio de Seguridad muestra contraste con bajonazo de homicidios.

Quieren llegar a la Alcaldía

Son los precandidatos que han confirmado apuntarle a ser el sucesor de Ospina.



Uno de ellos es el hoy concejal Roberto Ortiz, quien obtuvo la segunda mejor votación tras Ospina, con una diferencia de 100.000 votos, en las pasadas elecciones por la alcaldía de Cali.



Ortiz aseguró que desde el Concejo ha buscado escuchar más a la ciudadanía con su labor en el cabildo, al punto que sostuvo que el año pasado hizo correría por 180 barrios de la ciudad.



Quiere llegar a la Alcaldía y lo hará con el movimiento ‘Firme con Cali’. Dijo que a partir del pasado 10 de enero llevaba más de 10.000 firmas para alcanzar el respaldo ante la Registraduría.



El empresario de los juegos de apuestas Chontico también se iría con alianzas, como hace cuatro años con el Cambio Democrático. Piensa que la tercera es la vencida y por eso dijo que desfallece en su propósito de trabajar por la ciudad.



En 2014, Ortiz obtuvo 176.000 votos y en 2018 subió a 200.000.



Miyerlandi Torres renunció en octubre del año pasado a la secretaría de Salud de Cali. Siempre se distinguió como uno de los alfiles y para expertos este factor podría restarle puntos a la hora de que los caleños acudan a las urnas.



Sin embargo, como la misma exfuncionaria lo ha venido recalcando, su desempeño constante en la secretaría de Salud desde que esta Administración inició el mandato y la manera cómo la ciudad enfrentó la pandemia por el coronavirus le darían la fortaleza que requiere para lograr su propósito, tras la alcaldía de Cali.



Cuando Torres renunció, en un comunicado le agradeció a Ospina por el respaldo a su gestión en salud.



"Agradezco su liderazgo, acompañamiento y apoyo constante en momentos críticos como la pandemia de Covid-19 y en los retos que nos planteamos, como cumplir con el Plan de Vacunación; promover nuevas estrategias para el abordaje de la salud mentar y el consumo de sustancias psicoactivas; asumir las competencias de Distrito en Salud, entre otros; en todos estos con resultados satisfactorios”, decía la misiva.



Una de las cartas que estaría a favor de la exsecretaria Torres sería Dilian Francisca Toro, pues es prima de la exgobernadora del Valle.



Otro exfuncionario de Ospina que se lanza al ruedo político por la Alcaldía es Danis Rentería. Su renuncia la formalizó antes que la exsecretaria de Salud del distrito. Rentería se hizo a un costado, en junio del 2022, luego de ser el titular de la secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la ciudad. Va con partidos y movimientos de jóvenes.



Según Rentería, el año pasado empezó su campaña concentrada en las 22 comunas y en los 15 corregimientos de Cali. “Lo importante ha sido escuchar a la gente”, dijo.



En la baraja por la alcaldía de Cali también va Deninson Mendoza, quien es exgerente de Telemedellín y amigo del alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero. Ha sostenido que da apoyo al presidente Gustavo Petro, pero dijo que su propuesta es de centro con un alto sentido social”.



La exdiputada Juanita Cataño le apunta a la Alcaldía. Dijo: “Falta más unión en Cali. Falta un frente común para combatir y solucionar los problemas que la aquejan”. Aspira a lograr el apoyo de Cambio Radical.



La lideresa Darschan Ocampo que fue edil de la comuna 2, en el norte de Cali aseguró que es una ciudadana de a pie y que está en el mismo nivel de una comunidad que ha conocido de cerca y que clama por oportunidades de desarrollo y rechaza la corrupción.



Se describe como una mujer de derecha que puede lograr consensos, respetando las diferencias.



El concejal Juan Martín Bravo iría con el respaldo del Partido Conservador. Aseguró que Cali no ha resuelto problemas de seguridad ni de movilidad, pues el MIO lleva cinco años bajo una ley de insolvencia que no ha encontrado salidas a un servicio que para la ciudadanía sigue siendo deficiente.



Señaló que Cali necesita un trabajo en equipo, más allá de todo interés particular.



El exministro Wilson Ruiz ya está en campaña y lo hace con el movimiento ‘SOS salvemos a Cali’. Dijo que lleva más de 40.000 firmas.



Ruiz ha venido denunciando atentados contra él y familiares en el último año. En enero pasado, Yeison Stiven Ruiz, hijo del exministro y quien es funcionario de la Fiscalía en Cali, salió ileso de un atentado, pero los incidentes están rodeado de interrogantes. Una versión se refiere a un atentado y otra a un intento de hurto.

El abogado Hernando Morales va por ‘Pacto por la defensa de Cali’. Está reuniendo firmas. Allegados aseguraron que los 10 años de trayectoria en cargos públicos le dan méritos para lanzarse como candidato.



No obstante, algunos no ven favorable su cercanía con el exgobernador Juan Carlos Abadía.



Aunque no han confirmado ser firmes precandidatos, los nombres de Alejandro Éder, la concejala Ana Erazo, la exconcejala Diana Rojas, el abogador Élmer Montaña, Catalina Ortiz, Tulio Gómez y presentadora Mabel Lara están dentro del sonajero.



La excongresista Catalina Ortiz publicó en Twítter una foto con Tulio Gómez, preguntando: “¿Vamos por la Alcaldía?



Sobre el empresario Éder, estaría recogiendo firmas para repetir su aspiración por el primer cargo de la capital vallecaucana. En 2018 sacó 135.000 votos. Mantiene reuniones con otros empresarios para alcanzar más respaldos.



El abogado Montaña, quien fue fiscal en el distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali, iría con ‘Todos somos Colombia’, de la senadora Clara López.



La excandidata al Congreso Mábel Lara sostuvo que por ahora busca sacar adelante la labor que le encomendó el Gobierno Nacional en la mesa de negociación con el Eln.



Lara dijo que ha recibido invitaciones para postularse a la alcaldía de Cali, pero aún no toma la decisión.





CAROLINA BOHÓRQUEZ RAMÍREZ

CALI