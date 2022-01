En momentos en que se registra un significativo incremento de los contagios de covid-19 en Cali producto de la celebración del título del Deportivo Cali y la edición 64 de Feria de Cali, que este año regresó a la presencialidad, las autoridades de salud continúan invitando a los habitantes de la ciudad a completar su esquema de vacunación o a iniciarlo.

En diferentes puntos de la ciudad, la ESE (Empresas Sociales del Estado), que reúnen a hospitales públicos y centros de salud, continúan aplicando los biológicos en los denominados ‘Megacentros para la vacunación contra la covid-19’. En estos aplican dosis de refuerzo (o tercera dosis), segundas y primeras dosis.



Dependiendo de la disponibilidad de biológicos, la Secretaría de Salud distrital y las ESE definen cada noche los megacentros que se habilitarán al día siguiente.



En el último día del 2021, los megacentros habilitados fueron el Estadio Pascual Guerrero, el Polideportivo Cristóbal Colón, el Polideportivo Santa Fe 2, Fundación Carvajal El Poblado, Sector comercial Los Mangos, Parque de la Alameda, Plaza de Cayzedo, Caney, La 14 de Pasoancho, Centro Comercial Premier Limonar, Puesto de salud Meléndez, IPS Centro de Salud Terrón Colorado, Hospital Joaquín Paz Barrera y Hospital Carlos Carmona.



En esos puestos de vacunación había vacunas de Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen.



La Secretaría de Salud de Cali también decidió priorizar las pruebas covid-19 que se realizan en la ciudad para los sintomáticos respiratorios ya que ellos son los que transmiten más fácilmente el virus. Así lo explicó la jefe de esa dependencia distrital, Miyerlandi Torres, en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Salud Pública de Cali.



Para que las personas sepan donde se pueden tomar las pruebas, las EPS se comprometieron a elaborar un directorio que será difundido a través de sus canales oficiales de información.

Informamos que los puntos de toma de pruebas COVID-19 en Cali, se van a priorizar para sintomáticos respiratorios.



Debido a la situación actual, nos articulamos con las EAPB y las ESE para emitir un directorio de puntos, para darle respuesta a las necesidades de la comunidad. pic.twitter.com/u7J7EXfBaI — Secretaría de Salud Pública de Cali (@SaludCali) December 31, 2021

Torres reveló que en la ciudad hay escasez de antígenos para realizar las pruebas debido a la alta demanda de estas durante la reciente Feria. Además, los laboratorios farmacéuticos que las proveen están de vacaciones y no se pueden conseguir actualmente. Los antígenos se están trayendo desde Medellín y Bogotá.



Ante el aumento de los casos de covid-19, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que “la ruta es la vacunación”. Hoy, la cuarentena o el cierre total no son opciones. Más de 20 mil personas se vacunaron en la Feria, dijo.



En las calles de la capital del Valle del Cauca, se comenta que después de la Feria –que terminó el jueves pasado- media Cali tiene gripa y que se trató de una ‘Covidferia’.



Lo cierto es que según el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud del Valle, del 30 de diciembre, en Cali se registraron 1.709 casos positivos, de los 1.966 que se contabilizaron para el departamento.



En cuanto a la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), en Cali, estas eran las cifras el 30 de diciembre. Ocupación total de UCI: 68,4 por ciento, ocupación por casos confirmados y sospechosos de casos covid-19: 10,9 por ciento.



Sin embargo, la tasa de mortalidad por cuenta del virus no es alta. El pasado jueves se reportaron cinco decesos en el departamento, tres de ellos en Cali. En lo que va de la pandemia, en Cali han muerto 7.559 personas tras contagiarse con el virus. En el Valle del Cauca han fallecido 13.275.

