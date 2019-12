En Cali, concentraciones en jornada de paro comenzarán a las 4:30 a.m.

El Comité Departamental del Paro en el Valle del Cauca comunicó que hoy, cuando se vivirá una nueva jornada de concentraciones y movilizaciones, algunos puntos de concentración se activarán desde las 4:30 a.m.

Por ejemplo, Sameco, puente de Juanchito, estación Universidades del MÍO, Paso del Comercio, La Portada, Puerto Rellena, y la glorieta de Menga.



En el parque de Las Banderas habrá concentración desde las 8 a.m., con el Movimiento de Mujeres de Cali, y la movilización saldrá hacia el CAM a las 11 a.m., punto al que también llegarán marchas desde el Sena de Salomia y desde sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la avenida 2 norte.



Hacia la 1 p.m. se tiene programado el ‘Cacerolazo Sinfónico’ en la plazoleta Jairo Varela.



La presidenta de Metrocali, Ingrid Ospina Realpe, informó que el Sistema de Transporte Masivo (MÍO) prestará el servicio.



“Es la programación habitual desde las 5 a.m. La operación dependerá de las circunstancias de la jornada y estaremos informando por nuestros canales el desarrollo”, dijo.



La Policía aseguró que dispondrá de 1.500 uniformados, habrá 300 soldados del Ejército y se contará con apoyo de la Fuerza Aérea para estar atentos a temas de seguridad.



“Se mantiene la orden del Alcalde. El Esmad hará presencia, pero sólo intervendrá cuando ocurran hechos de violencia”, dijo Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad.



La gobernadora del Valle, Dilian Toro, y el rector de la U. del Valle, Edgar Varela, hicieron un llamado a los estudiantes para que se reconsidere el paro académico indefinido y no se afecte semestre.



CALI