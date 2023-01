El barrio Manuela Beltrán, en el distrito de Aguablanca, se agitó en una noche por golpes, puños y hasta disparos por arma traumática.

La historia sucedió el pasado 14 de enero en este sector del oriente caleño.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, desconocidos habrían tratado de robar a un grupo de extranjeros que estaban en Manuela Beltrán.



Habría habido forcejeo, puños y el disparo a uno de los foráneos, en una pierna.



La Policía informó que la víctima se está recuperando del impacto y que la comunidad reaccionó ante el intento de hurto.



No obstante, los ladrones no pudieron llevarse las pertenencias de las víctimas.



Fue tal la conmoción que vecinos buscaron detener a los delincuentes, de acuerdo con la Policía.



El caso no llegó a ser una denuncia formal en ninguna estación o en la Fiscalía.



Los extranjeros manifestaron que finalmente, no los robaron y por eso no reportaron el hecho que los dejó conmocionados.



CALI