A la clínica fue a dar futbolista Carolina Pineda, tras golpe de rival

El partido del América y Atlético Nacional fue intenso y cerró con un empate a un gol. Pero la polémica fue la permisividad del arbitraje que se pifió con una falta alevosa de Lady Andrade sobre Carolina Pineda en la mitad de cancha, en el segundo tiempo, y sin balón. Eso obligó a que la volante vallecaucana fuera reemplazada y luego pasara a una cirugía plástica en su labio y cinco puntos de sutura.



La antioqueña debió ser expulsada, pero la jueza omitió la acción. Tampoco le notificaron sus jueces de apoyo.



"Juré que la jugada iba a ser expulsión", expresó Pineda.



América quiere sentar un precedente y está dispuesto a presentar un reclamo a la Dimayor para que evalúe el caso y analice una sanción para la capitana de Nacional.



En diálogo con Futbolred, Carolina afirmó sobre su estado de salud: “Gracias a Dios estoy bien, fueron cinco puntos, la doctora Roldán me atendió muy bien, un poquito de dolor en la nariz, pero bien. Digamos que cosas del juego, en acción creo que ella (Lady Andrade) estaba un poco caliente dentro del juego, ya había pasado una situación anterior en la que también me había golpeado".



La árbitra magdalenense Vanessa Ceballos había dejado pegar. En el primer tiempo, Andrade golpeó en las partes íntimas a Pineda. En el segundo fue el golpe a la cara.

Instante de ataque de Lady Andrade a Carolina Pineda Foto: Captura pantalla Win Sports

La experimentada volante explicó detenidamente la acción: "Fue una jugada en la cual vengo corriendo con ella porque se me había escapado, y habíamos varias jugadoras allí, trato de ponérmele en la carrera, y solo recuerdo cuando ella saca un puño y ya, así se dio. Cuando la sentí, juré que iba a ser expulsión, la verdad lo más decepcionante para mí, más que la situación, es que la árbitra se hubiera justificado y dicho que no vio nada”.



Sobre la incapacidad recibida, señaló: “Dependiendo de la inflamación que tenga, a medida que se vaya bajando asimismo será la quietud, no puedo recibir sol. Espero estar para el otro partido”.



Acerca de si el club va a presentar una reclamación, dijo: “No sé, para mí ya pasó, son cosas del juego”.

Torneo disputado

Fuerte agresión de Lady Andrade a Carolina Pineda en el partido entre América y Nacional, en la Liga Femenina.



En 2012, la misma jugadora también había agredido a Abby Wambach, en un partido entre Colombia y Estados Unidos, en los Juegos Olímpicos de Londres.

América de Cali empató 1-1 con Nacional en la octava fecha de la Liga Femenina 2021, quedó con 14 puntos y aparte de tener que ganarle como visitante a los eliminados Bucaramanga y Real Santander, depende de los resultados que consigan Deportivo Cali y Nacional para saber si avanza a las semifinales por el Grupo B.



Las 'diablas’ saben que en territorio santandereano deben sumar seis puntos, pero también harán fuerza para que empaten Cali y Nacional y que uno de los dos pierda en la última jornada.



Otro factor es que el DIM-FI revivió y aunque tiene menos posibilidades, matemáticamente no está descartado.



MARCO GARCÉS

FUTBOLRED

