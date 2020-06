Dardos políticos al alcalde Cali por hablar a multitud en galería

Entre gritos y algunos insultos, el alcalde Jorge Iván Ospina defendió la urgencia de cerrar la galería de Santa Elena debido a cinco muertos y más de medio centenar de contagios en el ´parea de influencia en los últimos días.



Comerciantes formales e informales en esa plaza de mercado mostraron su oposición al cierre. El mandatario les aceptó que no lo haría el sábado para que no perdieran sus productos, pero se definió que la medida se aplicará desde el sábado durante 9 días.



Los congresistas Cristian Garcés y Carlos Fernando Motoa, quienes son oposición de Ospina, soltaron sus críticas.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, llegó en la mañana del viernes a informar que se procedería al cierre temporal de la galería de Santa elena, principal abastecimiento de alimentos en el área urbana de la capital del Valle del Cauca.



No pocos vendedores y dueños de almacenes le salieron al paso y Ospina, con un megáfono, empezó a explicar la decisión. "Hemos tenido cinco personas muertas en los últimos siete días por covid-19, que ha sido adquirido en actividades relacionadas con la galería. Tenemos en los últimos 15 días 53 pacientes positivos. Tenemos los barrios Santa Elena, Colón. Boyacá, Aguablanca, El Jardín, La Independencia, Villanueva, Prados del Sur con alto número de casos, por lo que tenemos a nuestros abuelos en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), entre la vida y la muerte".



Luego enfatizó: "No puedo eludir el cierre porque tengo un problema gravísimo y aquí están los que creen que no se van a enfermar"..



El Alcalde habló rodeado decomunicadores y muchos comerciantes. En las redes llegaron críticas como las del representante a la Cámara del Centro Democrático Cristian Garcés, quien escrbió;: No podemos improvisar ni enfrentar el covid-19 sin control y autoridad. Ayer decretó el alcalde la alerta naranja y hoy aglomera a cientos de personas incumpliendo las normas de distanciamiento y salubridad."



Ospina respondiÓ: "Si, asumí esta reunión y lo hice consciente de los riesgos, me forjé en un liderazgo que comprende que las decisiones difíciles se informan directamente y los problemas se resuelven con y para la gente. No soy de los que deciden y no asumen la responsabilidad por dura que parezca....".

Definitivamente, el alcalde de #Cali no ha podido entender lo del distanciamiento social.@JorgeIvanOspina, es evidente que como mandatario viola ud todas las normas de reunión y bioseguridad, pero lo que más me impresiona es que como médico exponga así a los caleños. @PGN_COL pic.twitter.com/zdwGKUe48x — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) May 29, 2020

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa apuntó: "Definitivamente, el alcalde de #Cali no ha podido entender lo del distanciamiento social. Es evidente que como mandatario viola usted todas las normas de reunión y bioseguridad, pero lo que más me impresiona es que como médico exponga así a los caleños".



Ospina escribió:: "Quisiera ver a Concejales y Congresistas que me critican por asumir la responsabilidad y la gestión del cierre de la Galería Santa Elena afrontando en asamblea la decisión de ello. Es la diferencia entre verdaderos lideres y protagonismos".



Garcés y Motoa apoyaron la candidatura de Roberto Ortiz, hoy concejal, a la Alcaldía de Cali en las elecciones de octubre pasado.