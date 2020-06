Drama en cárcel de Cali, donde estar a salvo del covid vale millones

A fines de mayo, la cárcel del Distrito Judicial de Cali, Villahermosa, figuraba a salvo del virus que atraviesa el mundo. Pero los rumores se volvieron miedo el 29 de ese mes de junio, cuando un suboficial de prisiones dio positivo en la prueba de coronavirus.



Como un fantasma, la noticia provocó escalofríos entre los más de 5.300 habitantes de esa cárcel, construida hace 62 años y adecuada para unas 2.000 personas. En menos de 10 días, el contagio llegó a 598 personas.



En las afueras, las mujeres reclaman y lloran. Adentro, los privados de la libertad deben pagar por un litro de alcohol unos 50.000 pesos; unos minutos de celular a 10.000 pesos y un lugar 'seguro' puede estar en 3 millones de pesos. No todos son negocios nuevos, pero sí aumentan los precios.

En Villahermosa no eran pocos los privados de la libertad que se referían al coronavirus como un 'cuento chino' hasta mayo pasado. "¿Dónde están los enfermos y los muertos? Nadie los conoce", recuerda uno de los internos que decía uno de esos jefes que manejan el 'orden' en los patios.



Pero empezaron a circular noticias sobre dramas por el contagio en cárceles como la de Villavicencio y Tumaco. La Secretaría de Salud en Cali se contactó con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que dispuso un acuartelamiento del personal de custodia y prohibió las visitas.



El personero de Cali, Harold Andrés Cortés Laverde, dice que ese procedimiento funcionaba porque se estaba terminando mayo y no había casos, pero estos eran una posibilidad seria debido al hacinamiento predominante en todas las cárceles colombianas.

En Villahermosa se había pasado por una falsa alarma cuando se supo que una empleada de salud pública tenía un contagio en su familia. Su prueba salió negativa. De todos modos, con la Alcaldía se acordó un tamizaje masivo.



Sin embargo, el 29 de mayo llegó el positivo para un suboficial del Inpec. En la semana siguiente, cuando comenzaba junio, a través de la Personería se confirmaban 12 internos, cuatro guardas y tres auxiliares de policía con el virus.



Cárcel Villahermosa en Cali Foto: AFP, ARCHIVO

Desde el miércoles 3 de junio, cuando sonó la noticia, en las afueras de Villahermosa no han dejado de arremolinarse grupos de madres, esposas, hijas o parientes. Piden que pongan una lista donde se citen los nombres y estado de los contagiados.



La Fundación Internacional Movimiento Cárceles al Desnudo sostiene que se presentó un abandono del Gobierno Nacional y que hay solicitudes de intervención sanitaria desde el 26 de mayo.



Un comunicado dice que se reportaron privados de la libertad con gripe, dolor de cabeza y fiebre. "Estas personas se encuentran tiradas en el piso, sin recibir atención médica y solo les toman la temperatura corporal, sin ninguna mediación”.

Los enfermos dicen que el dolor de huesos es como de paliza y los ojos duelen hasta lo más profundo del alma.



El 7 de junio se confirmaba que el director de Villahermosa, el mayor Édgar Iván Pérez, estaba contagiado. Lo mismo un guardián que era un apoyo logístico y de servicios en la oficina. Ese día se confirmaron 109 casos, entre ellos 99 internos, 3 funcionarios de cuerpo de custodia y 7 auxiliares.



El 10 de junio Eleazar Giraldo, de 44 años, detenido por una condena de cinco años y cuatro meses por tráfico de estupefacientes, no soportaba la tos, el dolor de cabeza y fue llevado del patio 4 a un centro de salud. En menos de tres días el paciente no soportó ese virus que dispara la fiebre, la tos y el ahogo.



Esa muerte provocó más angustia y aumentó la llegada de mujeres que clamaban para que se pusiera una lista de los pacientes.

El personero Cortés dijo que ante los pedidos el Inpec dispuso dos líneas para información y estableció que los positivos permanezcan en el patio 10, los adultos mayores en el patio 8 y los de comorbilidades en el 5.

Un interno sostiene que no se ha fijado un cerco epidemiológico. "Se hacen tamizajes, se toma temperatura y una prueba respiratoria. Pero aquí en el pasillo del patio 4 salieron cuatro comuneros indígenas contagiados y fueron aislados al patio 10. Lo que pasa es que no se realiza el cerco"



A los familiares les permiten entrar panela partida, algunas hierbas como eucalipto y moringa pero no medicamentos como analgésicos. El Inpec sostiene que no se puede permitir una automedicación.



El alcohol es un producto de oro porque una botella cuesta 40.000 o 50.000 pesos. Los tapaboca son aprovisionados por el Inpec, pero no todos tienen la posibilidad de un recambio en tiempo prudente.

En sesión del Concejo, mi preocupación por la forma que se propoga el coronavirus en la carcel de Villahermosa, y como se puede expandir al resto de la población en los barrios de Cali.



En las afueras aseguran que en un pasillo del patio 10 hay 110 pacientes, pero la capacidad es para 30.



En la cárcel se llama 'garzas' a quienes duermen parados en los pasillos o en 'carretera' en las afueras de las celdas. No pocos internos cambiaron de sitio y se someten a ese suplicio para dormir, con tal de no estar cerca de algún contagio.



El abogado y defensor de Derechos Humanos Athemay Sterling advierte que "en Cali aumenta peligro de contagio del covid-19 desde Villahermosa a la ciudadanía y de la calle hacia la cárcel como en una puerta giratoria de la muerte en barrios los Villanueva, 20 de Julio, Conquistadores, Prados de Oriente, El Recuerdo, La Fortaleza y aledaños".



El miércoles el reporte era de 528 contagiados, de los cuales 480 son internos y 48 funcionarios del cuerpo de custodia.



El personero Cortés le solicitó a la Rama Judicial “evaluar la posibilidad de generar plazas temporales a jueces de ejecución de penas para depurar estudio de casos y agilizar salida de presos, evitando propagación del virus”.



Un interno, a través de celular, dice que las detenciones de casa por cárcel esperadas ante los anuncios del Gobierno en marzo pasado habrían sido mínimos en Villahermosa. Ahora llegó un enemigo que tiene desvelados a todos los habitantes de la cárcel.



