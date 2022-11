A poco más de un año de cerrarse el periodo en el Concejo de Cali, la discusión jurídica por una de las curules no se ha terminado.



De ambos lados se plantea que tienen las razones jurídicas para ese puesto. Richard Rivera ha venido en la curul desde marzo de 2021 cuando se anunció que Milton Castrillón estaría inhabilitado.

En 2019, tras las elecciones populares al Concejo caleño y otras corporaciones del país, se anunció que el conservador Milton Fabián Castrillón, administrador de empresas, fue elegido como concejal, mediante 11.000 votos.



Al Consejo de Estado (CE), en su sección quinta, llegó una solicitud de Luz Lanery Montoya, como demandante, para que se suspendiera la elección de Castrillón, porque habría incurrido en una presunta causal de inhabilidad dado que su hermana se desempeñó en secretaria general de la Contraloría Departamental en los 12 meses anteriores a su elección.



En febrero de 2021, se dictó la suspensión del proceso electoral de Castrillón. Entonces, Richard Rivera Campo, también del Partido Conservador, asumió esa curul.



El pasado viernes 2 de noviembre, Castrillón, en un video en redes, anunció: "Amigos les tengo una muy buena noticia. La Corte Constitucional, de manera unánime, mediante sentencia de unificación 207 reconoce nuestros derechos políticos. Hoy hemos recuperado la curul en el Concejo de Cali".



Aseguró que "así que la sala plena de la Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia del Consejo de Estado que había anulado mi elección. Por eso, se le ha notificado al Concejo de la ciudad que actúe de esa manera. Hoy reconocen el trabajo social y comunitario que hemos hecho por más de 30 años. Los invito a que consulten la sentencia".



¡La Corte Constitucional 👨‍⚖️con sentencia de unificación SU 207 de 2022 y por unanimidad me reintegra al concejo de Cali! pic.twitter.com/ooJjxk9619 — Milton Castrillón (@miltcastrillon) November 2, 2022

Anotó que "es muy importante no solo por ustedes que han votado por mí, sino por todos los colombianos que padecen esta persecución política".



Del lado de Rivera, comunicador social, vino el pronunciamiento ante la comisión de Presupuesto del Concejo, así: “Estoy aquí por un fallo del Consejo de Estado, no por capricho, respecto a la legalidad y la constitucionalidad...Yo fui llamado a ocupar una curul del Concejo en representación del Partido Conservador en el año 2021, luego de los fallos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo de Estado Sección V. Dichos fallos fueron tutelados por el afectado, ciudadano Milton Fabián Castrillón, quien solicitó se ampararan sus derechos fundamentales, el debido proceso y participación ciudadana".



Anotó que "ambas acciones de tutelas fueron negadas, pero en sede de revisión, la Corte Constitucional emite la Sentencia SU207 de 2022, amparó los derechos del ciudadano Castrillón y revocó las decisiones proferidas en sede de tutela, ordenando que la Sección V del Consejo de Estado, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la Sentencia del 9 de junio de 2022, profiriera una nueva decisión dentro del proceso electoral que declaró la nulidad de Milton Castrillón”.



Para Rivera, quien radicó un derecho de petición ante la Corte Constitucional para que aclare el alcance de lo ordenado en dicha Sentencia, no se debe dar información inexacta: "La Corte Constitucional en la Sentencia SU207, no revocó las decisiones emanadas dentro del proceso electoral que declaró la nulidad. Lo que revocó fueron los fallos proferidos en el marco de la acción de tutela, como lo expresa el artículo 2º de la Sentencia SU207".



Sostiene Rivera que "la Corte Constitucional no ordenó el reintegro inmediato del ciudadano Castrillón, lo que ordenó es que la Sección V del Consejo de Estado debe proferir una nueva Sentencia Electoral que resolverá la situación jurídica de quien hoy reclama el derecho a ingreso al Concejo. Si hoy hay tanta seguridad de poder asumir una curul en el Concejo, porque no se ha interpuesto un incidente de desacato ante la Corte Constitucional, para que se cumpla lo ordenado en la Sentencia SU207”.



Anunció que ante la Fiscalía interpuso denuncia por amenazas recibidas vía celular y se aclare el origen de esas amenazas.

