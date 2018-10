Puerto Creativo, una ventana a la otra cara de Buenaventura

El sonido de las marimbas y del guasá se mezcla con el de los cununos, instrumentos cuya base es el tronco hueco de un árbol al que jóvenes deseosos de cambiar el presente y el futuro de Buenaventura le han dado forma con cuero de venado o tatabra, para arrancarles las tonadas del Pacífico, aquel mar que tienen a pocos metros de distancia.



Ese sonido característico del Litoral sigue retumbando en la sede de la Escuela Taller Herramienta de Paz, sobre la antigua vía del ferrocarril en el puerto marítimo más importante del suroccidente colombiano.

La música marca el compás para que versos en hip hop y en otros ritmos urbanos se dejen llevar, mientras las voces repiten con orgullo “¡Mangle!”.



Este es el nombre, que transpira Pacífico, de una serie de contenido transmedia, es decir, que busca la interacción con usuarios en una narración de historias audiovisuales y que puede utilizar múltiples plataformas sociales y digitales.



Mangle es uno de los ‘hijos’ –con dos primeros capítulos de cuatro temporadas de un documental que no ha terminado de elaborarse– de casi una veintena de vallecaucanos, con edades entre los 20 y 35 años, del colectivo Puerto Creativo.



Ellos vienen trabajando desde hace tres años, cuando este grupo nació en 2015 de la mano del Ministerio de Cultura y la fundación Más Arte Más Acción, con el apoyo de Escuela Taller Buenaventura y Proyecto Laso, cuyo nombre corresponde a Laboratorios Sociales de Cultura y Emprendimiento.



El colectivo se alista para iniciar el año entrante la grabación de un tercer capítulo de Mangle, para luego hacer otros dos y completar la primera de las cuatro temporadas. Cada temporada constará de cinco capítulos.



Brayan Fernando Ocoró, uno de los integrantes de Puerto Creativo, dice que Mangle es una de las producciones que les hincha el pecho a sus creadores, pues hace tres años salen a las calles de Buenaventura con su cámara de video al hombro y en grupo para rodar escenas, incluso, a bordo de rústicas embarcaciones para captar cada movimiento de sus protagonistas: gente del común y consciente de cómo viven los bonaverenses.

El colectivo se alista para iniciar el año entrante la grabación de un tercer capítulo de 'Mangle'. Foto: Carolina Bohórquez / EL TIEMPO

Fernando tiene 23 años y estudió informática, pero su pasión es el cine y la fotografía, tanto que en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá obtuvo la beca Prácticas Conexión Pacífico para estudiar posproducción de cine. Viajó a la capital del país porque en el puerto no hay un sitio donde aprender cine o fotografía.



Aun así, regresó a su tierra, a la que adora y donde se apasiona por captar cada imagen para llevarla a la web. “Buenaventura es un universo desconocido. Yo la veo como la columna vertebral de la economía en el país. Todo entra y sale por allí. Todo lo que la comunidad necesita. Pero Buenaventura ha resistido un exterminio: le quitan plata para los servicios públicos, le quitan plata para educación”. Anota que con Puerto Creativo, la misma población de Buenaventura puede reconocerse a sí misma y revelar su propia verdad.



Otra producción que los enorgullece es '21 días', que dura media hora pero tardó un año completo en rodarse, y cuya grabación se completó a comienzos de este 2018.



Fernando cuenta que este trabajo fue sobre el paro cívico que cientos de personas declararon a mediados del año pasado en Buenaventura, extendiéndose por esos 21 días, porque la población está cansada del atraso, de la corrupción, de no tener oportunidades de trabajo y educación; de no contar con agua potable durante las 24 horas del día, además de no tener un hospital público con especialistas para salvar vidas a tiempo.



“Lo que pasa en Buenaventura es que lastimosamente falta una salvaguarda, una protección. Es cierto que aquí hubo problemas por disputas territoriales, pero este puerto sobre el Pacífico es más que eso y es lo que buscamos contar”, comenta Fernando.



Cerca del salón en donde suelen trabajar estos creativos, en Escuela Taller, también trabajan muchachos con ganas de progresar y a quienes les gusta tocar los instrumentos de los cuales surgen notas de abozaos, arrullos o chirimías, que ellos mismos fabrican dentro de actividades promovidas por el Ministerio de Cultura.



Muchos de estos chicos necesitan opciones de vida y están en riesgo de caer en dinámicas de violencia. Los mismos miembros de Puerto Creativo tocaron estos cununos sacados de un tronco y elaborados con cuero de tatabra y venado, para el video promocional que tienen en su página en internet.



La creación de esta producción la recuerdan todos, así como las escenas de 21 días y las primeras de 'Mangle', con el Pacífico de fondo, cargando de un lado a otro por las calles, una sencilla cámara Sony, el boom de sonido –el micrófono alargado– y creatividad a la hora de realizar encuadres.

Aquí hubo disputas territoriales, pero este puerto es más que eso y es lo que buscamos contar FACEBOOK

TWITTER

De eso conoce Manuel David Riascos, un bonaverense de 24 años que aprendió cámara y dirección en Puerto Creativo.



Manuel dice que estudió actuación en la Universidad del Valle y su pasión es la producción audiovisual, la fotografía y el diseño.



“Me gusta lo audiovisual para contar nuestras historias. Yo sentía que en el teatro, por ejemplo, el público me limitaba. Quería llegar a muchísimas más personas”, afirma el bonaverense que, cuando está con la cámara para hacer el video, utiliza el ingenio con una pequeña tabla que se mantiene fija en su hombro, mientras Juliana Acevedo, de 29 años y con el rol de ser una de las productoras, está junto a él moviéndose a cada paso para generar las perfectas condiciones de luz y evitar toda sombra. Todo para que la escena quede perfecta.

Manuel y Fernando añaden que Puerto Creativo está conformado por el talento de quienes les gusta todo lo relacionado con el cine y los proyectos audiovisuales.



Puerto Creativo empezó como un trabajo que contó con tutores expertos en ramas de las industrias creativas. Algunos de estos tutores fueron Mateo Guzmán, director de fotografía de La tierra y la sombra, película que ganó la Cámara de Oro en 2015, y Gerylee Polanco Uribe, socia fundadora de Contravía Films, que enseñó producción.



En la dirección de audiovisuales participó Eduardo Montenegro y al frente de los talleres de edición y montaje estuvo el comunicador social, videógrafo, editor y montajista Paul Donneys.

‘Mangle’ seguirá creciendo

Stephanie, Juliana, Manuel y Fernando explicaron que el primer capítulo rodado de 'Mangle' tuvo como escenario Puente Nayero.



Este es un espacio que fue declarado humanitario por las 302 familias que lo conforman para frenar el ingreso de los violentos, entre paramilitares, bandas criminales y disidentes guerrilleros, tras la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que obligó al Gobierno Nacional a disponer de policías y soldados para custodiar las 24 horas del día esta calle de trocha y rellenada con basuras por la comunidad.



Así se ha mantenido desde la declaratoria en ese 2014, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos ordenó la militarización de Buenaventura para enfrentar la crítica situación de asesinatos y las llamadas ‘casas de pique’ o de tortura que el distrito especial vivió en esos momentos. Hoy, el panorama es otro, pues las autoridades insisten en que los homicidios y las desapariciones bajaron en estos dos últimos años de manera significativa.

Allí, en Puente Nayero, dice Manuel, la población tomó riendas de su presente y de su futuro, y sus moradores decidieron proteger sus niños y las mujeres que, ahora, pueden reír fuera de sus casas mientras juegan cartas o dominó porque la Fuerza Pública los está cuidando. Eso es lo que mostró el capítulo de 'Mangle', cuya protagonista fue doña Rafaela, residente de Puente Nayero y vendedora de pescado en una galería. Este capítulo se rodó en el 2015.



El segundo episodio se grabó el año siguiente en el sector Isla de la Paz de Buenaventura, donde estos jóvenes conocieron al líder Temístocles Machado, quien fue asesinado en enero de este año.



Aunque el líder no aparece en el documental, fue parte vital en la investigación para producirlo. Así lo confirmó Stephanie López, comunicadora social caleña de la Universidad del Valle, quien coincidió con sus demás compañeros en que

Todos sus integrantes siguen hoy más decididos si cabe a que Puerto Creativo continúe siendo una ventana de la otra Buenaventura; no la violenta, sino una Buenaventura con gente valiosa que trabaja a diario y con tesón por salir adelante.





CAROLINA BOHÓRQUEZ*

Corresponsal EL TIEMPO

Cali

Twitter: @ColombiaET



​* Apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI / VOCA.