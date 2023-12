Así funcionará el plan de movilidad en el Valle para el puente festivo de velitas

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca tiene listo el 'Plan éxodo' para el puente festivo de velitas comprendido entre el viernes 8 y domingo 10 de diciembre. Esto con el objetivo de garantizar la salida e ingreso de vehículos de manera segura por los corredores viales del departamento.



Diego Adolfo Méndez Díaz, secretario de Movilidad del Valle, aseguró que se dispondrá del equipo de tránsito y movilidad y puestos de controles para velar por la seguridad de los vallecaucanos, propios y turistas, y así evitar siniestros viales.



“Tenemos desplegados 57 agentes, 92 reguladores en los 20 municipios bajo nuestra jurisdicción y en las vías nacionales un trabajo articulado Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, DITRA-Valle”, comentó el funcionario.

Unos $500.000 millones se han invertido en los últimos años en proyectos de infraestructura. Foto: Archivo Particular

Durante este puente festivo se estima que circularán a lo largo y ancho del departamento aproximadamente 90.000 vehículos.



La Secretaría de Movilidad del Valle hizo un llamado a la comunidad para que transite con precaución y se salvaguarde la vida propia y de los demás. “Es vital respetar las señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, no exceder los límites de velocidad y no hacer uso de la pólvora”, recomendó Méndez.

80 emergencias atendidas por bomberos en Cali este 7 de diciembre

En Cali, los habitantes en familia prenden las velas junto a sus hogares, donde agradecen y piden en medio de la época decembrina. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Durante la jornada en la que se celebró el Día de las velitas, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali atendió cerca de 80 emergencias en la capital del Valle. Siete de ellas correspondieron a incendios estructurales, la mayoría entre 7 y 11 de la noche de este jueves 7 de diciembre.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI