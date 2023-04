Desde el miércoles 12 de abril se desplomó el puente El Alambrado, que comunica a los departamentos del Quindío y el Valle del Cauca, y ya se prevén las implicaciones económicas que pueden tener.



Expertos y representantes de gremios económicos de la región expresan sus preocupaciones por las afectaciones en la canasta familiar, debido a que el puente permitía movilizar buena parte de la carga entre Buenaventura y el interior del país.



Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, asegura que las implicaciones en la economía pueden ser de consideración, teniendo en cuenta los últimos impactos que se han registrado tras la crisis vial que se vivió por cuenta de los derrumbes entre Cauca y Nariño.

“Han sido unos meses difíciles para la infraestructura vial de nuestra región: el puente de Barragán, el de Rosas, y ahora el puente que va hacia La Tebaida, que no solo incomunica al Valle del Cauca, también al suroccidente, especialmente su tránsito hacia Bogotá y la carga que lleva a Buenaventura”, expresó el directivo.



Sostiene que al menos el 60 por ciento de esa carga nacional que pasa por el puerto sobre el Pacífico va para Bogotá, lo que implicarían afectaciones en la canasta familiar.



Grave dimensión de la caída del puente. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

“Cali ha sufrido muchísimo con la inflación de alimentos y creemos que haya un aumento en la inflación en este sentido. Por eso será muy importante que las autoridades tengan la diligencia absoluta para resolver este problema en el norte del Valle actualmente”, agrega Pérez, quien además, expresó su preocupación por la afectación por la competitividad y el abastecimiento de alimentos.



Ante este panorama, solicita de manera urgente que se habiliten alternativas que permitan transportar de manera fluida, con el fin de evitar mayores costos operativos de las distintas empresas que se movilizan por el sector y que tienen impacto en la producción agrícola a nivel nacional.



Entre tanto, Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, advierte sobre el impacto en las posibilidades de desarrollo productivo y en la generación de empleo en el suroccidente del país.



Considera que esta situación se verá reflejada en el aumento de la inflación, y sumado a lo de Rosas (Cauca) tendría mayores afectaciones.

Puente metálico: la alternativa

Dentro de la baraja de alternativas que se estudian para solucionar el problema de movilidad entre Valle y Quindío tras la caída del puente El Alambrado, expertos estudian la posibilidad de un puente metálico.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional suroccidente, José Fernando Amézquita, sostiene que la solución definitiva “es la instalación de un puente de metal que habilite este corredor lo más pronto posible”.



Entre tanto, desde la concesión de la vía Calarcá – La Paila, que se encuentra a cargo de Autopistas del Café, aseguran que en cuatro meses tendrán instalado un nuevo puente que reemplazaría al puente El Alambrado.



Así lo dieron a conocer tras una reunión que el concesionario tuvo con el ministro de Obras Públicas, la Agencia Nacional de Infraestructura, Invías y autoridades e la región.



Dos horas adicionales tendrán los pasajeros en el trayecto de Bogotá-Cali debido al colapso del puente entre Quindío y Valle del Cauca. Foto: EL TIEMPO

Desde dicho concesionario detallaron que presentaron la alternativa de un puente metálico como solución definitiva. Se trata de una estructura ya fabricada que permite habilitar “de manera segura este corredor entre los departamentos del Quindío y Valle del Cauca”.



“Esta solución se ejecutará a partir de la aprobación de las respectivas entidades y la obtención de los permisos con un plazo estimado de cuatro meses”, detalló la entidad.



Entre tanto, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, anotó que le apostarán a la posibilidad de trasladar un puente móvil (perteneciente a Autopistas del Café) desde Girardota (Antioquia) hasta el Alambrado, y así poder recuperar la movilidad en el río La Vieja.

El hombre escapó de la tragedia. Foto: Redes sociales: Stiven Medina

Siguen las investigaciones

Mientras se estudian alternativas para solucionar la movilidad del sector, las autoridades también adelantan las investigaciones de lo ocurrido con la estructura del puente que colapsó el 12 de abril del presente año.

Ya venía presentado informes de su salud estructural y en ningún momento se advirtió riesgo alguno FACEBOOK

TWITTER

“En reunión sostenida con la ANI, el Ministerio de Transporte, las gobernaciones del Valle del Cauca y Quindío, la Interventoría y por supuesto, la concesionaria Rutas del Café se ha consolidado un equipo de expertos multidisciplinarios para identificar las causas que pudieron haber llevado el colapso de puente”, dice presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional suroccidente, José Fernando Amézquita.



Aunque advirtió que el puente “ya venía presentado informes de su salud estructural y en ningún momento se advirtió riesgo alguno que significara el colapso”.

El 30 por ciento de los puentes en Colombia se encuentran en mal estado. Foto: Santiago Saldarriaga EL TIEMPO

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cuestionó el mantenimiento preventivo que el concesionario encargado del puente le realizó, teniendo en cuenta el costo del peaje.

“Una autopista la administra y gestiona un particular, dicho concesionario cobra el peaje por más de 20 años y no es nada barato, no hacen el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de uno de sus puentes (quizás más) se cae y mata a dos policías y ahora q responda el Gobierno?”, señaló el mandatario caleño en Twitter.

Mientras se determinan las causas de la caída del puente, el comercio busca alternativas para evitar que la crisis y la inflación sean mayores, tal como lo indicaron experiencias recientes como en Rosas (Cauca).

