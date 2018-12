Pueblo de Cauca también aspira a consulta popular contra la minería

Los más de 20.000 habitantes de Mercaderes, en Cauca, quieren seguir el ejemplo de San Lorenzo, población de Nariño que el pasado 25 de noviembre realizó la primera consulta popular del país en contra de la minería ilegal que ha devastado las cuencas de los ríos.

Así lo manifestaron líderes de Mercaderes durante una movilización que se llevó a cabo el pasado fin de semana en contra de la minería.



Úlber Castillo Díaz, morador del corregimiento Arboleda de esta localidad, dijo que en la zona se está viviendo un problema grave de agua, ocasionado tanto por la minería como por la contaminación.



“Este municipio tiene una gran debilidad en el tema del agua, debido a diferentes factores principalmente por el gran interés que hay en el tema de la minería ilegal”, manifestó el líder.



Para los pobladores de esta zona, tanto la minería ilegal como legal son perjudiciales, pero consideran más peligrosa y difícil la lucha contra esta última porque está apoyada por el Gobierno.



“Lo que buscamos en esta marcha es encaminar el empoderamiento de cada uno de los territorios para que lo defiendan, porque en última es la gente la que tiene que decidir sobre su territorio”, agregó Castillo Díaz.



Segundo Célimo Buitrón, vocero de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), denunció que unas 19 cuencas hídricas se secaron. Uno de los ríos afectados es Patanguejo.



“En esos arroyos eran donde los animales iban y aguantaban en tiempo de sequía, ahora cuando llega el verano los animales se mueren”, dijo este habitante de la vereda Sombrerillos.



Algunos líderes señalaron que hay amenazas y recordaron el asesinato de Fáiver Cerón Gómez, en febrero del año pasado. Era presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Esmeraldas y en 2016 participó en manifestaciones de resistencia contra la minería ilegal que acabó con el río Sambingo. Pese a los peligros que afrontan como líderes algunos dijeron estar dispuestos a seguir peleando por sus recursos hídricos.



“Da miedo que nos hagan algo, pero como una vez me dijo un compañero, es preferible morir por un tiro que morir lentamente por causa del cianuro y del mercurio”, agregó Buitrón.

Jaime Solarte, secretario de la Coordinadora Integral Social Mercadereña, dijo que se esperaba que el Gobierno Nacional permitiera la realización de la consulta el mismo día que la hizo San Lorenzo. Claro está que esta última población organizó su propia consulta, pues no contó con el aval de la Registraduría, que desde el año pasado indicó que no podía destinar recursos para este propósito, sino el mismo ente territorial.



“Como se puede ver en esta gran marcha, nosotros seguiremos unidos y conseguiremos los recursos por aparte con ONG, defensores de la vida, el agua, el territorio y, de esa forma procederemos a hacer la consulta popular autónoma aquí en Mercaderes. Esa autonomía nos va a dar incluso, la opción de que jóvenes y señoritas mayores de 14 años puedan participar”, dijo Solarte.



Otro de los ríos amenazados por la minería, según dio a conocer el manifestante es el río Atoviejo.



“Ya con este ya serían tres ríos, los que nos están destruyendo”, dijo el líder Solarte.



Mercaderes está constituido por 83 veredas, 13 barrios y 8 corregimientos.



En el municipio se construyó un acueducto por más de 7 mil millones de pesos que no está funcionando.



POPAYÁN