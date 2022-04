Las pruebas de alcoholemia realizadas hasta ahora por el caso de Freddy Rincón, quien está crítico tras aparatoso accidente, han arrojado resultados negativos.



"Hemos practicado prueba de alcoholemia al conductor del transporte masivo MIO la cual salió negativa; también a una de las acompañantes que se encontraba en la Clínica Colombia, y también resultó negativa".

Según la Alcaldía de Cali, se está tratando de contactar a la segunda dama y al cuarto acompañante para realizar la respectiva entrevista y poder practicar las pruebas de alcoholemia".



El médico Laureano Quintero dijo, por su parte, que la condición de Freddy Rincón sigue siendo muy crítica y su condición no ha cambiado, tras el aparatoso accidente de la camioneta en la que iba con otros acompañantes.



Según el médico, "previa autorización de la familia, la clínica Imbanaco Grupo Quironsalud se permite informar que Freddy Rincón sigue con medidas de soporte avanzado".



Fue sometido a una operación que duró tres horas y que no tuvo inconvenientes.



Quintero añadió: "Su condición sigue siendo muy crítica y su pronóstico no ha cambiado por lo pronto considerando la delicada evolución que ha venido presentando. Seguimos considerando como muy reservado su pronóstico y seguiremos implementando las medidas necesarias para manejar su situación".



A las 12:15 de la madrugada del lunes pasado ingresaron a la clínica Imbanaco los hijos de Freddy Rincón para encontrarse con los médicos y conocer el estado de salud de su padre.



A la 1:07 minutos de este martes salieron del centro médico y Sebastián Rincón, su hijo que actualmente juega en Argentina, manifestó: "Hay que orar y orar y esperemos que el doctor pueda dar un parte positivo".



En el centro hospitalario siguen atentos a entregar un nuevo parte médico con los detalles del estado de salud del exfutbolista, que tanta gloria y alegrías le entregó a Colombia.



CALI