Proyecto para financiar el MIO tendrá opinión de la comunidad caleña

La jornada de participación ciudadana referente al proyecto de acuerdo 088 con el buscan darle estabilidad financiera al MIO se realizará este miércoles. El espacio dirigido por Concejales de la Comisión de Presupuesto, convocará a los ciudadanos caleños, operadores del MIO, usuarios del sistema de transporte masivo y veedores.

Nicolás Orejuela Botero Presidente de Metrocali , explicó que el proyecto 088 y la propuesta de recaudo tiene soportes técnicos no solo de la Universidad del Valle sino también de la Universidad Javeriana. “Pero de cara a resolver las dudas, pensamos que en cabeza de Planeación y Movilidad se podrían precisar las dudas”.



El Concejal Ponente Oscar Javier Ortiz Cuellar, hablo al respecto de la viabilidad del proyecto en el Concejo. “No somos enemigos del proyecto 088, pero debemos dejar claro algunos pasos legales para garantizar, primero los ingresos proyectados, segundo verificar que la secretaría de Movilidad no se va a afectar por los recursos que ya no percibirá y tercero, tener la garantía de parte de Metrocali que con lo que vamos autorizar se colman las expectativas de los usuarios del MIO”.



Otra de las situaciones que menciona es dejar claro que no habrá doble pico y placa para los vehículos particulares tal como se ha manifestado por parte de la Administración.



El Concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle, pide los estudios para las proyecciones financieras que tienen desde el 2019 al 2028 y en especial en el recaudo de la tasa por congestión y el cobro por parqueo en vía pública. Tamayo precisó si el recaudo y tecnología se entregaría a un tercero y de cuánto sería el porcentaje a pagar a ese privado.

El recaudo que se proyecta de la tasa por congestión y las otras rentas como el cobro por parquear en vía pública son cuestionados por la Concejal María Grace Figueroa Ruiz, quien recordó que con esa herramienta ya se cometió un error de falta de planeación porque se calculó un dinero que no entró al Municipio.



“Tenemos que hacer proyecciones reales. No veo como de 5 mil millones de pesos en el 2019 se pasa a 20 mil año 2020, eso no tiene un soporte sólido”, manifestó Figueroa al tiempo que consideró que si el Municipio reglamenta las zonas de parqueo en vía pública si tendrá que responder por daños o robos.



Carlos González, asesor de Planeación para temas de movilidad, indicó que los sitios donde se establecerán espacios para el cobro de parqueo en vía pública o zona de estacionamiento regulado se calculan en 14.871 cajones o zonas de parqueo en vía pública de los cuales 5.326 son legales y 9.545 ilegales.



Por su parte, el Concejal Richard Rivera Campo, de la Comisión de Presupuesto, indicó que las posiciones del Concejo y las inquietudes que surgen no son motivo para que se señale que falta interés en la iniciativa.



“Al Concejo no se le reconoce el esfuerzo que hace a favor del MIO, pero también lo que hemos logrado para las metas de esta administración. Lo vital, es que se aterricen las proyecciones que se tienen de las rentas en las que se va a soportar el sostenimiento del sistema MIO”, manifestó Rivera.

La Concejal Alexandra Hernández Cedeño, abogó porque se dé la oportunidad de empleo a las personas que han establecido como sustento el cuido de vehículos en esas zonas de estacionamiento que se van a regular. Igualmente cuestionó que responsabilidad le traería al Municipio en caso de daño o robo del vehículo.



“El Municipio no responderá por esos detalles, puesto que quien parquea en la vía regulada o futura zona azul, lo hace bajo su responsabilidad”, sostuvo Ortiz.



El Concejal Henry Peláez Cifuentes, manifestó que lo vital es que la gente sepa que se van a hacer cobros y que quien haga un parqueo en las zonas de estacionamiento regulado tendrá que pagar. El proyecto continuará en estudio de la Comisión de Presupuesto este martes 20 de noviembre de 2019 a partir de las 9:30 de la mañana.