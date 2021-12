Desde el Concejo se propuso que Empresas Municipales (Emcali) sea el socio estratégico en la creación de la Sociedad de Economía Mixta Cali Inteligente SAS, cuyo proyecto ha generado debates y denuncias.



La controversia irá hasta a una audiencia del Senado de la República, que aprobó una proposición del senador Alexánder López Maya.



En la sesión se escucharía a distintos sectores sociales, a dignatarios de Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sindicatos y organizaciones privadas



El proyecto de Acuerdo 130 plantea la constitución de una empresa en la ciudad, Cali Inteligente SAS.



La directora Jurídica de la Alcaldía, María del Pilar Cano Sterling, explicó que ese documento se ajusta a los términos de ley.



Precisó que "será una SAS en mayoría pública, no es una empresa de servicios públicos domiciliarios; tendrá participación privada, con aportes del Distrito y de EMCALI, será una Sociedad prestadora de servicios de Tecnologías de la Información (TI) conforme Ley 1341 de 2009".



El Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) y Unión Sindical de Emcali (USE) consideran que se dejaría fuera a Emcali de negocios como el alumbrado público y la semaforización.

Para el congresista Alexánder López, el proyecto no es otra cosa que la creación de una sociedad por acciones que sería la encargada de desarrollar todo tipo de contratos, sin ningún límite y en la práctica sin ningún control.



“Lo que se evidencia es que el Alcalde quiere facultades plenas e indefinidas para que esa misma sociedad, desarrolle actividades misionales que son propias de Emcali y que comprometen el futuro de la empresa más importante del suroccidente de Colombia”, dijo el Senador.

El presidente de la Comisión de Entidades Descentralizadas del Concejo, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, propuso que Emcali sea el socio estratégico en la creación de la Sociedad de Economía Mixta Cali Inteligente SAS,



Rodríguez reseñó que "la preocupación de los sindicatos está relacionada con una posible puerta a la privatización de Emcali y las debilidades que podría generar para componentes como Telco y Energía, si se conforma una empresa paralela a la compañía de servicios Emcali.



"No está clara la posición corporativa de Emcali, mientras el gerente general encargado de la compañía dice que no puede asumir Cali inteligente y tampoco el alumbrado público, pero el gerente de Telco dice un día que no y al otro día que sí puede asumir Cali inteligente, lo que genera contradicción, porque los sindicatos vienen y afirman que Emcali puede con Cali inteligente y con el alumbrado público”, dijo el concejal.



El presidente de Sintraemcali, David Vargas, dice que esa nueva empresa se quedarían con el contrato de alumbrado público, eso es, más de 200 mil millones de pesos, pero además de ello.



Los sindicalistas realizaron un plantón con máquinas de servicios públicos el pasado viernes frente al Centro Administrativo Municipal (CAM).



López dijo que lo que se propone es desarrollar a Cali como Smart City, que si bien es cierto es importante, no puede ser que una sola persona, el Alcalde, pretenda definir él solo el futuro de la ciudad en materia de educación, cultura, deporte, de gobernanza y Big Data que tiene que ver con toda la información personal y todas las formas de vida de la población, que aún no ha sido regulada en Colombia”.

