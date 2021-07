Disturbios del 20 de julio dejaron más de 20 heridos en Cali

Las movilizaciones durante el martes 20 de Julio, por las calles de Cali, se cumplieron entre banderas y proclamas contra la desatención oficial y la corrupción. Pero al cierre de la jornada llegaron enfrentamientos a bala, piedra y gases.



Los incidentes fueron en la Loma de la Cruz, Puerto Rellena y Paso del Comercio, hasta el anochecer.



"Felicitamos a las grandes mayorías que se manifestaron en paz, los grupúsculos de desadaptados que atormentan y que tienen como único propósito deslegitimar deben ser identificados. Investigar todo evento violento provenga de donde provenga es objetivo prioritario", apuntó el alcalde Jorge Iván Ospina.



Desde las 8:00 de la mañana empezaron al menos cuatro desfiles en la universidad del Valle en Meléndez, Calipso, Plazoleta de la Gobernación Bolívar, Sameco y Paso del Comercio hasta la Loma de la Cruz.



Durante el día, la capital del Valle del Cauca tuvo poco tránsito de carros y motocicletas. La tranquilidad predominó en las marchas. Hubo actos culturales y servicios de salud en Puerto Resistencia, como se conoce durante el Paro el tradicional Puerto Rellena.



Por prevención, a las 11:00 de la mañana, Metrocali anunció que se suspendía el servicio del sistema de transporte masivo MIO y el MIOCable.



El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler, dijo que unas 940 personas estaban concentradas en forma tranquila y hasta en familia en la Loma de la Cruz. Destacó la tarea de los guardianes comunitarios, los mediadores de paz y el trabajo profesional de la Policía.



En la mañana se reportó la quema de una llanta en el Comando de Atención Integrada (CAI) del barrio El Pondaje, en el oriente de Cali, que no tenía presencia de policías. La situación fue controlada con un extintor.



Los bloqueos intermitentes no duraron en la carrera 100 (Calle Quinta) con calle 13 y en la salida a Buenaventura.



"A las 4:40 de la tarde aparecieron unos 50 encapuchados, que no estaban en la manifestación y bajaron a la calle Quinta", aseguró Soler. Esa situación la habrían detectado también desde el helicóptero Halcón de la Policía.

Piedras y otros objetos quedaron en la calle Quinta de Cali Foto: Santiago Saldarriaga

Según el funcionario, tenían pegante y gasolina con lo que pretendían incendiar la ciudad.



"Hasta esa hora no se habían presentado ataques a semáforos, al servicio de transporte ni a infraestructura. Pero allí lesionan en la cara a un patrullero. Se cambia de la protesta a la agresión. Por eso, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) salió a cerrarles el paso. Entonces, lesionaron a otros seis uniformados no sabemos si con armas normales o traumáticas", indicó.



Soler dijo que personas que estaban en el acto en la Loma se asustaron porque no sabían qué pasaba, en medio de gases y granadas de aturdimiento.



Colectivos artísticos que realizaban en el acto en la Calle Quinta señalan un exceso de fuerza del Esmad y que el Secretario de Seguridad debe responder por lo ocurrido. Los habitantes de viviendas debieron encerrarse por los gases, mientras que cientos de personas subían la Loma para refugiarse.



Siete personas sufrieron, en su mayoría, crisis respiratoria. Tres de ellas fueron alcanzados por impactos u objetos contundentes.



En la noche, el agite se vivió en Puerto Rellena, en la avenida Simón Bolívar, donde hubo disparos y gases. La Policía dice que siete uniformados salieron heridos. En esa zona tres civiles sufrieron por los gases.



Otro tropel se suscitó en inmediaciones de Paso del Comercio, que se extendió al sector de Los Alcázares, al norte local. Manifestantes dicen que la Policía detuvo a dos jóvenes que estaban en un Comando de Atención Integrada (CAI) y se intentó un bloqueo en la Calle 70 con Carrera 1 B.



Una docena de personas se propuso bloquear la calle Quinta, a la altura de Meléndez, hacia el sur, pero la Policía controló la situación.



Según los reportes, 10 civiles y 14 policías resultaron afectados durante la jornada.

