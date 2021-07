Cali: de protestas pacíficas a disturbios en la Loma de la Cruz

Después de ocho horas de desfiles, acompañados de banderas y cantos, en la tarde del 20 de julio empezaron detonaciones en la calle Quinta de Cali.



Fue el agite que contrastó con una jornada encabezada por miles de jóvenes, trabajadores, profesores y desempleados.



Según la Policía, siete uniformados del Esmad de la Policía salieron lesionados. Además, siete civiles sufrieron afectaciones por gases lacrimógenos.

“Resistencia” fue el coro en la Loma de la Cruz, llamada en el paro como Loma de la Dignidad.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que “ha sido una jornada con tensiones como pueden ocurrir porque la persona marcha en vía pública y la movilidad se hace difícil; con respeto por el patrimonio público y privado, pero sobre todo a la vida”.



A las 11:00 de la mañana se suspendió el MIO y MIO Cable. A las 4:00 de la tarde, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler, destacó el trabajo en la Loma que congregó cinco marchas con ambiente familiar. Pero a las 5:00 de la tarde unas personas, no manifestantes, llegaron a incendiar la ciudad.



“Un policía sufre herida en la cara. Nadie había dañado nada, pero vino ese ataque. Otros seis policías fueron heridos. Las personas se asustan ante la reacción. Hay siete civiles afectados por gases”, precisó el funcionario



Colectivos sociales, por su parte, criticaron al funcionario, hablan de infiltrados, que el Esmad dejó heridos.



Soler dijo que el derecho a la protesta fue protegido por guardianes comunitarios de la alcaldía y la Fuerza Pública.



El general Juan Carlos León, comandante de la Policía, dijo que en la Loma hubo siete uniformados lesionados con armas de fuego y traumáticas, incendiarias y piedras.



También indicó que desde una caravana fúnebre dispararon a manifestantes en Sameco.



El senador Gabriel Velasco madrugó a decir que el intento de quema del CAI El Pondaje fue real y no se puede minimizar. En la tarde criticó el vandalismo.



Sin embargo, la Alcaldía señaló el mensaje de El Pondaje como falsa noticia y la Policía precisó que una llanta fue apagada con extintor.



Entre tanto, el secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia, calificó de tranquila la fecha en 40 municipios.



