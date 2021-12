Mientras transcurría el desfile de 'La fiesta de mi pueblo', en la Autopísta Suroriental de Cali, entre carrera 32 y 39, y en la arena de la Cañaveralejo se realizaba la corrida de toros mixta, afuera de la Plaza de Toros, decenas de ciudadanos y defensores de animales protestaban por la feria taurina.

La movilización fue promovida por activistas de la Federación de Liberación Animal, acompañados por personas que, de manera pacífica, protestaron contra las corridas de toros, a pocos metros de la calle Quinta, en el sur de la ciudad.



(Lea también: El Milagroso, la Momia de Cartago y gigantes, en desfile de la Feria)



Los asistentes llegaron con camisetas amarillas y expresiones artísticas para rechazar estas prácticas que consideran de maltrato animal.



Muchos de los manifestantes indicaron que los toros son seres sintientes y no se puede justificar diversión, mientras los animales sufren con las corridas, desangrándose por cada estocada hasta que les dan muerte.



(Además: Atención con los desvíos y cierres durante la Feria de Cali)



El alcalde Jorge Iván Ospina ha sostenido que no está de acuerdo con las corridas de toros, porque es una práctica de maltrato y tortura a un animal.



Sin embargo, el mandatario dijo que debido a que la Corte Constitucional tomó la decisión de permitir las corridas respeta la medida, pero no la comparte, como los defensores de animales.



(Lea también: Arrancó la Feria con 'Cali pachanguero' y el talento del Salsódromo)



CALI