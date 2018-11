Protesta de venezolanas frente a Bienestar Familiar en Cali

Un grupo de alrededor de 20 venezolanos, en especial, mujeres de este país, protestan este lunes, afuera de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Argumentan su desacuerdo, luego de que algunos niños quedaron bajo protección de la entidad.

Elenis Josefina Ortiz, dijo que hace dos meses llegó de Venezuela, y debido a la crítica situación de su país no ha podido retornar o buscar un mejor porvenir en otra ciudad. Ella y otros extranjeros se encuentran en inmediaciones a la Terminal de Transportes, en el norte de Cali.



"¡Queremos los niños! ¡Queremos los niños!", repetían algunas de las manifestantes. "A una de las mujeres con cuatro hijos la citaron a una reunión y le dijeron que le iban a brindar una ayuda, pero fue engañada y le quitaron los niños", dijo otra manifestante.



La señora señaló que pese al rechazo en entregar los menores, estos habrían quedado en Bienestar Familiar.



Las autoridades están verificando la veracidad de esta información.



En Cali es crítica la situación de los venezolanos que han llegado al país, en busca de oportunidades y empleo, dejando atrás sus hogares.

De acuerdo con la Pastoral para Migrantes de la Arquidiócesis de la ciudad, se abrió un centro de atención y orientación; pero allí aclararon que no es un albergue y no están recibiendo a las personas para recibir posada. Es un centro de atención y orientación el cuál atienden a las personas por remisión de parte de las parroquias e identidades que identifican casos que necesitan del acompañamiento, hay asistencia y asesoría legal asistencia psicosocial y están atendiendo a la población aproximadamente de 20 personas al día por hora.



Además se ofrece asistencia alimentaria se da en dos centros comunitarios, en los barrios Obrero y Olaya Herrera, de 7 a 9:30 a. m. y 10 a. m., y de 11:30 a. m. a 1 p. m.. Acuden, 100 personas aproximadamente”.



El secretario de Gestión de Riesgo del Riesgo y Desastre del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete, dijo: “Por parte de la Unidad Nacional hace dos meses se hizo el Registro Administrativo de Migrantes Venenzolanos (RAMV) para realizar el censo de la población de migrantes. Para cada municipio, el departamento colaboró en los detalles, pero se reguló bajo un estricto control de Unidad Nacional en un programa que vino directamente de ellos. En Cali se registraron 14.000 venezolanos, sin embargo, hubo gente que no se registró y que pensó que la iban a deportar. Después de ahí llegaron más. Aquí en Cali no hay albergues, algunos los cerraron, no como Bogotá. Hubo un albergue en la comuna 11 y 12 e incluso desalojaron.



