Por covid-19, en el Valle se prohibió la reunión de más de 10 personas

Las medidas para contener la expansión del coronavirus se endurecen en el departamento del Valle del Cauca. Se decretó la calamidad pública para enfrentar la emergencia.



La gobernadora Clara Luz Roldán acaba de anunciar que se restringirá cualquier actividad que implique grupos de más de 10 personas en todo el Valle.

La decisión, que es la más severa que haya tomado cualquier mandatario del país ya que el presidente Iván Duque prohibió las reuniones de más de 500 personas, se debe a que durante el fin de semana pasado, a pesar de las recomendaciones de las autoridades, muchos caleños acudieron a establecimientos públicos como discotecas, restaurantes o iglesias, lugares donde hubo aforos superiores a los establecidos.



Cabe recordar que en el Valle del Cauca están tres de los 54 casos diagnosticados con el coronavirus.



"Acogimos una solicitud y habíamos autorizado cultos con concentraciones de hasta 100 personas, pero tenemos evidencias de que este fin de semana hubo algunos con más de 500 personas y así no podemos contener la enfermedad", afirmó la gobernadora.



Roldán anticipó que habrá sanciones para quienes incumplan las medidas de acuerdo con el Código Penal.



Agregó que si es necesario declarar la ley seca y el toque de queda lo hará, "no me temblará la mano".



Otra decisión de la Gobernación del Valle del Cauca es prohibir la práctica de actividades deportivas y entrenamientos en los escenarios del departamento. En el caso de los atletas de alto rendimiento, que se preparan para competencias, los entrenadores irán a sus casas a realizar la preparación deportiva.

